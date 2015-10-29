Á¤ºÎ Çõ½ÅÆò°¡ ¿ì¼ö±â°ü...¿ï»ê ¿ïÁÖ±º, ¿ï»ê À¯ÀÏ 2³â ¿¬¼Ó ¼±Á¤

¿ï»ê ¿ïÁÖ±ºÀº ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ°¡ ½Ç½ÃÇÑ ¡®2019³â Á¤ºÎ Çõ½ÅÆò°¡¡¯¿¡¼ ¿ì¼ö±â°üÀ¸·Î ¼±Á¤µÆ´Ù°í 5ÀÏ ¹àÇû´Ù.
±ºÀº Àü±¹ 243°³ ÁöÀÚÃ¼¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÑ Æò°¡¿¡¼ ±º ´ÜÀ§ ÁöÀÚÃ¼ Áß °¡Àå ³ôÀº ¿ì¼ö µî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ¿ï»ê½Ã¿¡¼´Â À¯ÀÏÇÏ°Ô 2³â ¿¬¼Ó ¿ì¼ö±â°üÀ¸·Î ¼±Á¤µÆ´Ù.
ÀÌ¹ø Æò°¡´Â 2019³â Á¤ºÎÇõ½Å Á¾ÇÕ ÃßÁø°èÈ¹À» ¹Ý¿µÇØ ÀÚÀ² Çõ½Å°ú Çõ½Å ¼º°ú, Çõ½ÅÈ®»ê¡¤±¹¹ÎÃ¼°¨ µî ÃÑ 3°³ Ç×¸ñ 14°³ ÁöÇ¥¸¦ ÅëÇØ ½Ç½ÃµÆ´Ù.
±ºÀº ÀÏÇÏ´Â ¹æ½Ä Çõ½ÅÀ¸·Î ³°Àº °üÇàÀ» Å¸ÆÄÇÏ·Á´Â ´ÜÃ¼ÀåÀÇ Çõ½Å ¸®´õ½Ê°ú ½º¸¶Æ® ¹æ»ç´É¹æÀç ¾ÈÀü ÇÁ·ÎÁ§Æ®, ¶È¶ÈÇÑ ¾ÈÀü ³»ºñ°ÔÀÌ¼Ç ÀÎ°øÁö´É Ãªº¿ ¼ºñ½º µµÀÔÀ» ÅëÇÑ ÁÖ¹Î ¾ÈÀü ¿ì¼± Á¤Ã¥ ÃßÁø, ¾²·¹±â ¹®Á¦ ÇØ°áÀ» À§ÇÑ ±¹¹Î µðÀÚÀÎ´Ü ¿î¿µ µîÀÌ ³ôÀº Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌÃáºÀ±âÀÚ
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >