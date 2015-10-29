°¡¼ö '¼ºÁø', 6Áý 'Àå±¸¸¦ ¿ï·Á¶ó'...GMTV ¡®°¡¿äºò¼î¡¯ 2020Ã¹ Æ®·ÎÆ®½Å°î ¹ß¸Å ¼îÄÉÀÌ½º

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KBS¼¼»óÀÇ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë ¸¦ ÅëÇØ ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø, µ¿¾È À½»ö! ÃÖ° µ¿¾È! °¡¼ö ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶)ÀÇ 2020 Ã¹ Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘Àå±¸¸¦ ¿ï·Á¶ó(Ring the janggu!)’°¡ »õ·Î¿î Fast ´í¼ºí Å¸¾Ç Æ®·ÎÆ®·Î Åº»ýÇß´Ù. ³»¿ëµµ µ¿¾ÈÀÌ¿ä, ºñÆ®µµ µ¿¾ÈÀÌ´Ù. ³Ê¹« ½Å³ª¼, ±×¾ß¸»·Î Àå±¸¸¦ ¿ï¸± ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â ÃÖ° µ¿¾È Æ®·ÎÆ®´Ù.
±¹°¡´ëÇ¥ Æ®·ÎÆ®Äý ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÃÖ½ÅÀÎ±â°îÀÎ ‘´ç½ÅÆí’ÀÇ ÀÛ°î°¡ÀÎ ±Ç³ëÇØ¸¸°ú °¡¼ö ¼ºÁøÀÌ ÇÔ²² ÇÁ·Îµà½Ì ¹× ÀÛ»ç ÀÛ°îÇÑ ÀÌ °îÀº ±Ù·¡¿¡ ³î¶ó¿îÅä¿äÀÏ µµ·¹¹Ì¸¶ÄÏ¿¡ ¼ÒÈ¯µÇ¾î Æ÷ÅÐ°Ë»ö ½Ç°Ë 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´ø ÀÎ±â±×·ì ºñÁêÀÇ »õ¸â¹öÀÎ ¹®À±ÁøÀÌ Èï°ã°í ¿§ÁöÀÖ´Â ÄÚ·¯½º¸¦ ´õÇÏ¿´À¸¸ç, Æ®·ÎÆ®¾À¿¡¼ HOTÇÑ °èº¸¸¦ ½×¾Æ°¡°í ÀÖ´Â Æí°îÀÚ °â ·¹ÄÚµù ¹Í½Ì ¿£Áö´Ï¾î ‘Á¦ÀÌÄß¼ö’°¡ ±ò²ûÇÏ°í À§Æ®ÀÖ´Â Æí°î°ú ¹Í½º¸¶½ºÅÍ·Î ¿Ï¼ºÇÏ¿´´Ù.
°¡¼ö ¼ºÁøÀº ³ªÀÌº¸´Ù ÇÑÂü ¾î¸° µ¿¾È ¿Ü¸ð·Î ¹æ¼Û°¡¿¡ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸¸ç, 2006 KBS¼¼»óÀÇ ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë µî Áö»óÆÄ ¹æ¼ÛÀº ¹°·Ð, ¼ö¸¹Àº Áö¿ª ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÑ ¹Ù ÀÖÀ¸¸ç, Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼, ÀÎ±â°¡¼ö ¹Ú±¸À±°ú ÇÔ°Ô ÇÑ±¹¹Ìµð¾îÀú³Î 2019~2020 È«º¸´ë»ç·Î ÀÓ¸íµÇ¾ú´Ù.
ÇÑ±¹¹æ¼Û°¡¼öÇùÈ¸ °æ³²ÁöÈ¸Àå, ÇÑ±¹´Ù¹®È¿¹¼ú¿ø Ã¢¿ø½Ã ÁöºÎÀå, ´Ù¼Ø¹®È¿¹¼úºÀ»ç´Ü ´ÜÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â °¡¼ö ¼ºÁøÀº 2015 ¼¼°èÆòÈ¾ð·Ð´ë»ó »çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ °ø·æ°¡¼ö´Ù.
»çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶) ´Ù¼ØÈ¸ ´ÜÀåÀº ¹®È°ø¿¬ÀÌ Ãë¾àÇÑ ³ó¾îÃÌÀ» ¹æ¹®ÇØ ‘Ã£¾Æ°¡´Â ³ë·¡½ÇÀº À½¾ÇÈ¸’¸¦ °³ÃÖ ÇØ µµ¹ÎµéÀÇ ¹®ÈÀÇ½ÄÀ» Çâ»ó ½ÃÄ×À¸¸ç, Ã»¼Ò³â ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀ» À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ Á÷¾÷À» ¿¬°èÇÏ¿© Ã¤¿ë ¹× ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í, ÀÚºñ¸¦ µé¿© ¾ç·Î¿ø ¹× ¿ä¾çº´¿ø, °í¾Æ¿øµî ¸Ô°Å¸® ºÀ»ç¿Í ¹«·á°ø¿¬À» ¹«·Á 200¿© Â÷·Ê ÀÌ»ó ÀÌ¾î¿À¸ç, ÇöÀç±îÁö ³ª´®°ú ºÀ»ç¸¦ ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Â ³ë·¡ÇÏ´Â Ãµ»çÇ¥ °¡¼ö´Ù.
ÇÑÆí, °¡¼ö ¼ºÁøÀÇ ‘Àå±¸¸¦ ¿ï·Á¶ó’ ½Å°î¹ßÇ¥ ¼îÄÉÀÌ½º°¡ 2020³â 1¿ù ÀÏ»ê ¼±¸ ¹ý°÷µ¿ ¼îÅ·½ºÆ©µð¿À¿¡¼ °ø°³¹æ¼ÛÀ¸·Î ³ìÈµÇ´Â GM TV ‘°¡¿äºò¼î’¸¦ ÅëÇØ ÀÌ·ç¾îÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. °¡¿äºò¼î´Â KM TV°¡ Àü½ÅÀÎ GM TV¿Í ´õºÒ¾î, °¡¿äTV, ½Ç¹ö¾ÆÀÌTV, ³»¿Ü°æÁ¦TV, ½º¸¶Æ®TV¿¡ µ¿½Ã ¹æ¿µ µÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kra
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