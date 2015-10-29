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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.1.7 È­ 16:19
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°¡¼ö '¼ºÁø', 6Áý 'Àå±¸¸¦ ¿ï·Á¶ó'...GMTV ¡®°¡¿äºò¼î¡¯ 2020Ã¹ Æ®·ÎÆ®½Å°î ¹ß¸Å ¼îÄÉÀÌ½º
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.01.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °¡¼ö '¼ºÁø', 6Áý 'Àå±¸¸¦ ¿ï·Á¶ó'

KBS¼¼»óÀÇ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë ¸¦ ÅëÇØ È­Á¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø, µ¿¾È À½»ö! ÃÖ°­ µ¿¾È! °¡¼ö ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶)ÀÇ 2020 Ã¹ Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘Àå±¸¸¦ ¿ï·Á¶ó(Ring the janggu!)’°¡ »õ·Î¿î Fast ´í¼­ºí Å¸¾Ç Æ®·ÎÆ®·Î Åº»ýÇß´Ù. ³»¿ëµµ µ¿¾ÈÀÌ¿ä, ºñÆ®µµ µ¿¾ÈÀÌ´Ù. ³Ê¹« ½Å³ª¼­, ±×¾ß¸»·Î Àå±¸¸¦ ¿ï¸± ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Â ÃÖ°­ µ¿¾È Æ®·ÎÆ®´Ù. 

±¹°¡´ëÇ¥ Æ®·ÎÆ®Äý ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÃÖ½ÅÀÎ±â°îÀÎ ‘´ç½ÅÆí’ÀÇ ÀÛ°î°¡ÀÎ ±Ç³ëÇØ¸¸°ú °¡¼ö ¼ºÁøÀÌ ÇÔ²² ÇÁ·Îµà½Ì ¹× ÀÛ»ç ÀÛ°îÇÑ ÀÌ °îÀº ±Ù·¡¿¡ ³î¶ó¿îÅä¿äÀÏ µµ·¹¹Ì¸¶ÄÏ¿¡ ¼ÒÈ¯µÇ¾î Æ÷ÅÐ°Ë»ö ½Ç°Ë 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´ø ÀÎ±â±×·ì ºñÁêÀÇ »õ¸â¹öÀÎ ¹®À±ÁøÀÌ Èï°ã°í ¿§ÁöÀÖ´Â ÄÚ·¯½º¸¦ ´õÇÏ¿´À¸¸ç, Æ®·ÎÆ®¾À¿¡¼­ HOTÇÑ °èº¸¸¦ ½×¾Æ°¡°í ÀÖ´Â Æí°îÀÚ °â ·¹ÄÚµù ¹Í½Ì ¿£Áö´Ï¾î ‘Á¦ÀÌÄß¼ö’°¡ ±ò²ûÇÏ°í À§Æ®ÀÖ´Â Æí°î°ú ¹Í½º¸¶½ºÅÍ·Î ¿Ï¼ºÇÏ¿´´Ù.  

°¡¼ö ¼ºÁøÀº ³ªÀÌº¸´Ù ÇÑÂü ¾î¸° µ¿¾È ¿Ü¸ð·Î ¹æ¼Û°¡¿¡ È­Á¦¸¦ ¸ðÀ¸¸ç, 2006 KBS¼¼»óÀÇ ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë µî Áö»óÆÄ ¹æ¼ÛÀº ¹°·Ð, ¼ö¸¹Àº Áö¿ª ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÑ ¹Ù ÀÖÀ¸¸ç, Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼, ÀÎ±â°¡¼ö ¹Ú±¸À±°ú ÇÔ°Ô ÇÑ±¹¹Ìµð¾îÀú³Î 2019~2020 È«º¸´ë»ç·Î ÀÓ¸íµÇ¾ú´Ù.

ÇÑ±¹¹æ¼Û°¡¼öÇùÈ¸ °æ³²ÁöÈ¸Àå, ÇÑ±¹´Ù¹®È­¿¹¼ú¿ø Ã¢¿ø½Ã ÁöºÎÀå, ´Ù¼Ø¹®È­¿¹¼úºÀ»ç´Ü ´ÜÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â °¡¼ö ¼ºÁøÀº 2015 ¼¼°èÆòÈ­¾ð·Ð´ë»ó »çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ °ø·æ°¡¼ö´Ù.

»çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶) ´Ù¼ØÈ¸ ´ÜÀåÀº ¹®È­°ø¿¬ÀÌ Ãë¾àÇÑ ³ó¾îÃÌÀ» ¹æ¹®ÇØ ‘Ã£¾Æ°¡´Â ³ë·¡½ÇÀº À½¾ÇÈ¸’¸¦ °³ÃÖ ÇØ µµ¹ÎµéÀÇ ¹®È­ÀÇ½ÄÀ» Çâ»ó ½ÃÄ×À¸¸ç, Ã»¼Ò³â ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀ» À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ Á÷¾÷À» ¿¬°èÇÏ¿© Ã¤¿ë ¹× ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í, ÀÚºñ¸¦ µé¿© ¾ç·Î¿ø ¹× ¿ä¾çº´¿ø, °í¾Æ¿øµî ¸Ô°Å¸® ºÀ»ç¿Í ¹«·á°ø¿¬À» ¹«·Á 200¿© Â÷·Ê ÀÌ»ó ÀÌ¾î¿À¸ç, ÇöÀç±îÁö ³ª´®°ú ºÀ»ç¸¦ ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Â ³ë·¡ÇÏ´Â Ãµ»çÇ¥ °¡¼ö´Ù.

ÇÑÆí, °¡¼ö ¼ºÁøÀÇ ‘Àå±¸¸¦ ¿ï·Á¶ó’ ½Å°î¹ßÇ¥ ¼îÄÉÀÌ½º°¡ 2020³â 1¿ù ÀÏ»ê ¼­±¸ ¹ý°÷µ¿ ¼îÅ·½ºÆ©µð¿À¿¡¼­ °ø°³¹æ¼ÛÀ¸·Î ³ìÈ­µÇ´Â GM TV ‘°¡¿äºò¼î’¸¦ ÅëÇØ ÀÌ·ç¾îÁú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. °¡¿äºò¼î´Â KM TV°¡ Àü½ÅÀÎ GM TV¿Í ´õºÒ¾î, °¡¿äTV, ½Ç¹ö¾ÆÀÌTV, ³»¿Ü°æÁ¦TV, ½º¸¶Æ®TV¿¡ µ¿½Ã ¹æ¿µ µÈ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kra

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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