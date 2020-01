사회종합 명세현 와이즈유 기계·자동차공학부 교수, ‘i3CDE 2020 국제학술대회’ 의장에 선임 승인 2020.01.07 21:27:17 ▲ 명세현 와이즈유 기계·자동차공학부 교수 경남 양산시 와이즈유(총장 부구욱)는 기계·자동차공학부 명세현(사진) 교수가 (사)한국CDE학회가 주관하는 ‘i3CDE 2020(International Congress and Conferences on Computational Design and Engineering) 국제학술대회’의 의장으로 선임됐다고 7일 밝혔다.



(사)한국CDE학회의 부회장으로 활동 중인 명 교수는 오는 6월28일부터 30일까지 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 개최되는 ‘제2회 i3CDE 국제학술대회’의 의장 및 조직위원장으로 활동하게 된다.



i3CDE 국제학술대회는 ICT기술을 이용한 설계와 엔지니어링, 건설부문 스마트 설계·BIM, 스마트 생산 분야에서의 신기술을 소개하고, 최첨단 R&D 솔루션의 발표와 미래를 위한 기술 로드맵을 제시하는 국제학술대회이다.



지난해 7월 말레이시아 페낭에서 개최된 제1회 국제학술대회에는 300명이 넘는 전문가들이 세계에서 참석했다.



학술대회에서는 최첨단 연구논문의 구두 발표와 포스터 발표, 첨단 장비 및 솔루션 전시가 계획돼 있다. 또 컴퓨터 이용 설계 및 엔지니어링 분야 최고 전문가들의 기조연설이 있을 예정이다.



