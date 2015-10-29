¹Ì½ºÆ®·Ô '¹Ú¼º¿¬',10ÀÏ ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µå¿¤¸®ÆÝÃ÷VS¿øÁÖDB ÇÁ·Î¹Ì ÇÁ·Î³ó±¸ °æ±â¼­ ½ÃÅõ ÁøÇà

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¹Ì½ºÆ®·Ô '¹Ú¼º¿¬'ÀÌ ÇÁ·Î³ó±¸ ÆÀ ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µå¿¤¸®ÆÝÃ÷¿¡ ÈûÀ» ´õÇÑ´Ù.
¹Ú¼º¿¬´Â 10ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã ÀÎÃµ »ï»ê¿ùµåÃ¼À°°ü¿¡¼ ÁøÇàµÇ´Â ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µå¿¤¸®ÆÝÃ÷ ¿Í ¿øÁÖDB ÇÁ·Î¹Ì ÇÁ·Î³ó±¸ °æ±â¿¡ ½ÃÅõÀÚ·Î Âü¼®ÇÑ´Ù.
ÀÌ³¯ ¹Ú¼º¿¬´Â °æ±â ½ÃÀÛ Àü ¾Ö±¹°¡ Á¦Ã¢À» ºñ·ÔÇØ µ¥ºß°î ‘º¹¼þ¾Æ’ ·Î ·¯ºí¸®ÇÑ ¸Å·ÂÀ» ´ë¹æÃâÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ¹Ú¼º¿¬Àº ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µå¿¤¸®ÆÝÃ÷ ÀÀ¿øÀ» À§ÇØ ½ÃÅõÀÚ·Î ÇÔ²²ÇÏ¸ç ¿¬½ÀÇØ¿Â ½¸À» ¼º°ø½ÃÅ³ ¼ö ÀÖÀ»Áö ÇÁ·Î³ó±¸ ÆÒµéÀÇ ±â´ëµµ ÇÑ ¸ö¿¡ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µå¿¤¸®ÆÝÃ÷ ÀÇ ½ÃÅõÀÚ·Î ÇÔ²²ÇÏ´Â ¹Ú¼º¿¬Àº Áö³ 2018³â 10¿ù ‘º¹¼þ¾Æ’ ·Î µ¥ºßÇÑ ÀÌÈÄ Àü±¹ °¢Áö Çà»çÀåÀ» ´©ºñ´Â °ÍÀº ¹°·Ð, ¹æ¼Û°ú ¶óµð¿À µî ´ÙÃ¤·Î¿î È°µ¿À¸·Î ´ëÁßÀ» ¸¸³ª°í ÀÖ´Ù.
ÇöÀç ¹Ú¼º¿¬´Â ‘¹Ì½ºÆ®·Ô’ Àü±¹Åõ¾î ÄÜ¼Æ® ½ÃÁð2 ‘Ã»Ãá’À» ÅëÇØ Èï ³ÑÄ¡´Â Æ®·ÔÀÇ ¸ÀÀ» ÀüÆÄÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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