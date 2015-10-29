°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.1.10 ±Ý 20:29
¿¬¿¹/½Ã»ç
SK¿ÍÀÌ¹ø½º Åõ¼ö '¹ÚÁ¾ÈÆ', ´Ù¿øÃ»¼Ò³â¾ß±¸´Ü 500¸¸¿ø ÈÄ¿ø
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.01.10  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÁ¦°ø: ´Ù¿ø¹®È­º¹ÁöÈ¸

Áö³­ 2019³â ÇÁ·Î¾ß±¸ ½ÃÁð SK¿ÍÀÌ¹ø½º ¹ÚÁ¾ÈÆÀÌ ÃâÀüÇÏ´Â °æ±â¿¡¼­ »ïÁø¾Æ¿ô 100°³¸¦ ´Þ¼ºÇØ ´Ù¿ø¹®È­º¹ÁöÈ¸(´ëÇ¥ÀÌ»ç ¹è¿ì Á¤º¸¼®) ´Ù¿øÃ»¼Ò³â¾ß±¸´Ü¿¡ 500¸¸¿øÀ» ÈÄ¿øÇß´Ù.

SK¿ÍÀÌ¹ø½º ¹ÚÁ¾ÈÆÀº 2020³âµµ »ïÁø 150°³ ÀÌ»óÀ» Àâ¾Æ (ÁÖ)¸®¹ÙÀÌÅ» ±æº»ºÎÀå°ú ÇÔ²² ¸Å °æ±â ¸¶´Ù »ïÁø ÇÏ³ª´ç 5¸¸¿ø¾¿ Àû¸³ÇØ ³â¸»¿¡ ÈÄ¿øÀ» ¾àÁ¤Çß´Ù. 

¿ÃÇØµµ Áö¿ø¹Þ°Ô µÉ ´Ù¿øÃ»¼Ò³â¾ß±¸´ÜÀº ÇÐ±³ ¹Û Ã»¼Ò³â, Ãë¾à°èÃþ Ã»¼Ò³â µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î ´ÜÃ¼ ¿îµ¿ÀÎ ¾ß±¸¸¦ ÅëÇÏ¿© ÀÎ¼ºÈÆ·Ã, Çùµ¿½É, »çÈ¸¼ºÀ» ÇÔ¾çÇÏ°í Âü¿© Ã»¼Ò³âµéÀÌ ²ÞÀ» Å°¿ö¿À°í ÀÖ´Â ÀåÀÌ´Ù.

´Ù¿øÃ»¼Ò³â¾ß±¸´ÜÀ» ÀÌ²ø¾î ¿À°í ÀÖ´Â ³ëÇöÅÂ(°Å¸®ÀÇ ½ÃÀÎ, ·¡ÆÛ) °¨µ¶Àº “°¡Á¤ ÇüÆíÀÌ ¾î·Á¿î Ãë¾à°èÃþ Ã»¼Ò³â ¾ÆÀÌµéÀÌ ¾ß±¸¸¦ ÅëÇØ¼­ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ¸·Î º¯È­ÇÏ°í ÀÌ¿¡ °ü½É°ú µµ¿òÁÖ½Ã´Â ¿©·¯ ´ÜÃ¼¿Í ÈÄ¿øÀÚºÐµé²² ³Ê¹« °¨»çÇÏ°í ÈûÀÌ µÈ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

³ëÇöÅÂ °¨µ¶ ¿Ü¿¡µµ ¹è¿ì ±è¹«¿µÀº ÄÚÄ¡·Î¼­ ´Ù¿øÃ»¼Ò³â¾ß±¸´Ü¿¡ Àç´É±âºÎÇÏ¿© ¾ÆÀÌµéÀ» ÁöµµÇÏ°í ÀÖ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»ê, ·Ôµ¥ KTX¿ï»ê¿ª º¹ÇÕÈ¯½Â¼¾ÅÍ °³¹ß º¯°æ¾È °í½Ã
2
¿ï»ê Áß±¸ Ã¹ ´ë±Ô¸ð »ê´Ü ÀåÇöµµ½ÃÃ·´Ü»ê¾÷´ÜÁö 2022³â Âø°ø
3
[¿ï»ê³¯¾¾]½½µµ¿¡ ¸ô¸° °íµî¾î ³¬½Ã²Ûµé
4
¿¡³Ú¿¢½ºÄÚ¸®¾Æ, ¿ï»ê´ë »ê¾÷´ëÇÐ¿ø¿¡ Ãµ¸¸¿ø ±âºÎ
5
¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½ÃÀå ±¸¿µ¸® Ãß¸ð¼Ò ¹æ¹®...»ç¸ÁÇÑ ·¯½Ã¾Æ À¯¾Æ¿¡ ÇåÈ­
6
¿ï»ê ¾ÆÆÄÆ®°ª 4³â¸¸¿¡ Ã³À½À¸·Î ¿À¸§¼¼·Î Ãâ¹ß
7
¡°¿ï»ê Áß±¸ Ãà±¸Àå ´ëÃ¼ºÎÁö ¿ì¸® Áö¿ªÀº ¾ÈµÅ¡±
8
ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü(ÁÖ), Çù·Â Áß¼Ò±â¾÷ ¼øÂ÷¹æ¹® ¡®¼ÒÅë°æ¿µ¡¯ Çàº¸
9
2019³â ¿ï»ê ºÏ¡¤µ¿±¸ ¾ÆÆÄÆ®°ª ÇÏ¶ôÆø 5%´ë ¿ôµ¹¾Æ
10
¿ï»ê°æÂû, Á¶¼±¼Ò ¡®»ç¹®¼­ À§Á¶ ÀÇÈ¤¡¯ Àç¼ö»ç
º£Åäº¥ Åº»ý 250ÁÖ³â ±â³ä ¡®2020 ½Å³âÀ½¾ÇÈ¸¡¯
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2020³â 1¿ù 10ÀÏ~)
¡°±íÀÌ ÀÖ´Â °îÇØ¼³·Î º¸´Ù Ä£¼÷ÇÑ Å¬·¡½Ä °ø¿¬ Áñ°Ü¿ä¡±
¿ï»ê½Ã¸³¿¹¼ú´Ü 2020³â ¾î¶² »ç¾÷ ÃßÁøÇÏ³ª
¡®EAT¡¤PLAY¡¤LOVE¡¯, À½½Ä¿¡ Åõ»çµÈ ºí·¢À¯¸Ó¡¦¡®Å×¸® ...

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr