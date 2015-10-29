SK¿ÍÀÌ¹ø½º Åõ¼ö '¹ÚÁ¾ÈÆ', ´Ù¿øÃ»¼Ò³â¾ß±¸´Ü 500¸¸¿ø ÈÄ¿ø

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Áö³ 2019³â ÇÁ·Î¾ß±¸ ½ÃÁð SK¿ÍÀÌ¹ø½º ¹ÚÁ¾ÈÆÀÌ ÃâÀüÇÏ´Â °æ±â¿¡¼ »ïÁø¾Æ¿ô 100°³¸¦ ´Þ¼ºÇØ ´Ù¿ø¹®Èº¹ÁöÈ¸(´ëÇ¥ÀÌ»ç ¹è¿ì Á¤º¸¼®) ´Ù¿øÃ»¼Ò³â¾ß±¸´Ü¿¡ 500¸¸¿øÀ» ÈÄ¿øÇß´Ù.
SK¿ÍÀÌ¹ø½º ¹ÚÁ¾ÈÆÀº 2020³âµµ »ïÁø 150°³ ÀÌ»óÀ» Àâ¾Æ (ÁÖ)¸®¹ÙÀÌÅ» ±æº»ºÎÀå°ú ÇÔ²² ¸Å °æ±â ¸¶´Ù »ïÁø ÇÏ³ª´ç 5¸¸¿ø¾¿ Àû¸³ÇØ ³â¸»¿¡ ÈÄ¿øÀ» ¾àÁ¤Çß´Ù.
¿ÃÇØµµ Áö¿ø¹Þ°Ô µÉ ´Ù¿øÃ»¼Ò³â¾ß±¸´ÜÀº ÇÐ±³ ¹Û Ã»¼Ò³â, Ãë¾à°èÃþ Ã»¼Ò³â µîÀ» ´ë»óÀ¸·Î ´ÜÃ¼ ¿îµ¿ÀÎ ¾ß±¸¸¦ ÅëÇÏ¿© ÀÎ¼ºÈÆ·Ã, Çùµ¿½É, »çÈ¸¼ºÀ» ÇÔ¾çÇÏ°í Âü¿© Ã»¼Ò³âµéÀÌ ²ÞÀ» Å°¿ö¿À°í ÀÖ´Â ÀåÀÌ´Ù.
´Ù¿øÃ»¼Ò³â¾ß±¸´ÜÀ» ÀÌ²ø¾î ¿À°í ÀÖ´Â ³ëÇöÅÂ(°Å¸®ÀÇ ½ÃÀÎ, ·¡ÆÛ) °¨µ¶Àº “°¡Á¤ ÇüÆíÀÌ ¾î·Á¿î Ãë¾à°èÃþ Ã»¼Ò³â ¾ÆÀÌµéÀÌ ¾ß±¸¸¦ ÅëÇØ¼ ±àÁ¤ÀûÀÎ ¸ð½ÀÀ¸·Î º¯ÈÇÏ°í ÀÌ¿¡ °ü½É°ú µµ¿òÁÖ½Ã´Â ¿©·¯ ´ÜÃ¼¿Í ÈÄ¿øÀÚºÐµé²² ³Ê¹« °¨»çÇÏ°í ÈûÀÌ µÈ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
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