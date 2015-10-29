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|¡ã ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô / TVÁ¶¼± Á¦°ø
ÁøÈÇÑ ¸¸Å ½ÃÃ»·ü°ú ÈÁ¦¼º »ó½Â ¼Óµµµµ µû¶óÀâ±â ¾î·Á¿ï ¸¸Å Æø¹ßÀûÀÌ´Ù. ÀÚÃ¼ ±âÈ¹ÇÑ ‘¹Ì½ºÆ®·Ô’À¸·Î Æ®·ÎÆ® ¿Àµð¼Ç ½ÃÀåÀ» ¼±Á¡ÇÑ TVÁ¶¼± ‘¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô’ ÀÌ¾ß±â´Ù.
‘¹Ì½ºÆ®·Ô’ÀÌ ³ºÀº ¼Û°¡ÀÎ ½Åµå·Ò¿¡ “³ª Æ®·ÎÆ® Á» ºÎ¸¥´Ù”´Â ´ëÇÑ¹Î±¹ ³²¼ºµéÀÌ ³ªÀÌ¸¦ ºÒ¹®ÇÏ°í ¸ðÁ¶¸® ‘¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô’¿¡ ¸ô¸®¸é¼ º¼°Å¸®¿Í µéÀ»°Å¸®°¡ ÇÑÃþ Ç³¼ºÇØÁ³´Ù.
‘¹Ì½ºÆ®·Ô’µµ 5%´ë(´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ À¯·á°¡±¸ ±âÁØ)¶ó´Â ÁØ¼öÇÑ ½ÃÃ»·ü·Î Ãâ¹ßÇØ ¸¶Áö¸·È¸¿¡¼ 18.1%±îÁö Ä¡¼Ú´Â ¼º°ú¸¦ ³ÂÁö¸¸, ‘¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô’Àº Ã¹ ¹æ¼ÛºÎÅÍ 12.5%¶ó´Â ³î¶ó¿î ¼ºÀûÀ» º¸ÀÌ¸ç ¾îµð±îÁö µ¶ÁÖÇÒÁö ÁÖ¸ñµÈ´Ù. ÀÌ ÇÁ·Î±×·¥Àº CJ ENM°ú ´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ°¡ ¸ÅÁÖ ¹ßÇ¥ÇÏ´Â ÈÁ¦¼º Áö¼ö, CPI ¸®Æ÷Æ®¿¡¼µµ Ã¹ ¹æ¼Û Á÷ÈÄ 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù.
‘¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô’ 1È¸´Â Èí»ç SBS TV ‘½ºÅ¸Å·’À» ´Ù½Ã º¸´Â µíÇß´Ù. ¸¶¼úÀ» ÇÏ¸ç ³ë·¡ÇÏ´Â »ç¶÷, ³²³à ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ¹ø°¥¾Æ ³»¸ç È¦·Î µà¿§ÀÌ °¡´ÉÇÑ Âü°¡ÀÚ, ±×¸®°í ½Ç·Â°ú ±Í¿©¿òÀ¸·Î ÀåÀüÇÑ À¯¼Ò³âºÎ±îÁö 2½Ã°£ÀÌ ÈÇÂ½ ³Ñ´Â ¹æ¼Û½Ã°£À» Áö·çÇÏÁö ¾Ê°Ô ²Ë Ã¤¿ü´Ù.
µÚÀÌÀº Çö¿ªºÎ´Â ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ®¿´´Ù. ‘Æ®·ÎÆ®°è ¹æÅº¼Ò³â´Ü’ÀÌ¶ó ºÒ¸°´Ù´Â Àå¹ÎÈ£ºÎÅÍ ³ë·¡¸¸À¸·Î ½É±ÝÀ» ¿ï¸° ÀÓ¿µ¿õ, ¿µÅ¹±îÁö ±×µ¿¾È ¿¾ÇÇÑ È°µ¿ È¯°æ¿¡¼ ºûÀ» º¸Áö ¸øÇÑ °¡¼öµéÀÌ Á¦´ë·Î µÈ ¹«´ë¸¦ ¸¸³µ´Ù.
Æ®·ÎÆ® Çö¿ªºÎÀÇ È°¾à°ú ´õºÒ¾î Ãµ¸íÈÆ µî ´Ù¸¥ ¿µ¿ª °¡¼öµé µµÀüµµ ÈÁ¦°¡ µÇ¸é¼ 2È¸ ½ÃÃ»·üÀº 17.9%·Î ²±Ãæ ¶Ù¾î¿Ã¶ú´Ù. ±×¾ß¸»·Î ³¡ ¸ð¸¦ »óÁ¾°¡´Ù.
‘¹Ì½ºÆ®·Ô’À» ³ÑÀ» µíÇÑ ‘¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô’ÀÇ ¼º°ø¿¡ ´ëÇØ ¹æ¼Û°¡¿¡¼´Â “ÃæºÐÈ÷ ¿¹»óµÈ °á°ú”¶ó°í ÀÔÀ» ¸ðÀº´Ù.
Á¤´öÇö ´ëÁß¹®ÈÆò·Ð°¡´Â 11ÀÏ ÅëÈ¿¡¼ “’¹Ì½ºÆ®·Ô‘ ¼º°øÀ¸·Î ½Ç·ÂÀ» °®ÃèÁö¸¸ Áö±Ý²¯ Àü¸é¿¡ ³ª¿ÀÁö ¸øÇÑ Æ®·ÎÆ® ÀÎÀç°¡ ¸¹ÀÌ ¸ðÀÏ °ÍÀÌ¶ó´Â ±â´ë°¡ ÃæºÐÇß´Ù”¸ç “±×µéÀ» º¸¿©ÁÖ´Â °Í¸¸À¸·Îµµ Áö·çÇÏÁö ¾Ê°Ô ¿¬ÃâÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù”°í Çß´Ù.
±×´Â “À¯¼Ò³âºÎÀÇ ÈÁ¦¼º °ßÀÎÀ» »ìÆìº¸¸é ’¹Ì½ºÆ®·Ô‘À» ÅëÇØ Æ®·ÎÆ® Àå¸£¿¡¼ ³ªÀÌ¶ó´Â Àåº®ÀÌ ±úÁø °É ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù”¸ç “¿Â °¡Á·ÀÌ º¸´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ µÈ °Í”ÀÌ¶ó°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
Á¤ Æò·Ð°¡´Â ¶Ç ‘¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô’ ¿¬ÃâÀº ‘¹Ì½ºÆ®·Ô’º¸´Ùµµ Á¤°ø¹ýÀ» ÅÃÇÑ °ÍÀ» ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù°í °Á¶Çß´Ù. ±×´Â “’¹Ì½ºÆ®·Ô‘Àº ¾ÈÂøÇÏ±â À§ÇØ ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ ÄÜ¼ÁÆ®¸¦ Â÷¿ëÇÏ´Â ’¹«¸®¼ö‘¸¦ µÖ ³ëÀÌÁî ¸¶ÄÉÆÃµµ ÀÖ¾úÁö¸¸, ’¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô‘Àº ½ÃÀåÀ» ¼±Á¡ÇÑ µ¥´Ù ÀÎ¹°µéÀÌ ÃæºÐÇØ ÀÚ¿¬½º·¯¿î ¿¬ÃâÀÌ °¡´ÉÇß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù. ¿Àµð¼Ç ÇÙ½ÉÀº ÀÎ¹°ÀÌ°í, ÀÎÀç Ç®ÀÌ ÃæºÐÇÏ´Ï Á¦ÀÛÁøµµ ÆíÁýÀ¸·Î ¹«¸®ÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ¾ø´Ù´Â ¾ê±â´Ù.
‘¹Ì½ºÆ®·Ô’°ú ‘¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô’À» ÃÑ°ý ±âÈ¹ÇÑ ¼ÇýÁø TVÁ¶¼± ±¹Àåµµ ÀÌ¹ø ½ÃÁðÀº ±âº»¿¡ Ãæ½ÇÇß´Ù°í ±âÈ¹ ÀÇµµ¸¦ ¹àÇû´Ù.
¼ ±¹ÀåÀº “¿Àµð¼ÇÀÌ °¡Áø ±âº» ÀÓ¹«¿¡ Ãæ½ÇÇØÁö·Á Çß´ø °ÍÀÌ ¿ª¼³ÀûÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚ¿¡°Ô ½Å¼±ÇÏ°Ô ¹Þ¾Æµé¿©Áø °Í °°´Ù. ’¾Ç¸¶ÀÇ ÆíÁý‘ ¾øÀÌ ½Ç·Â ÀÖ´Â ÀÎÀç¸¸À¸·Îµµ ÃæºÐÈ÷ Àç¹Õ°í °¨µ¿ÀûÀÎ ½ºÅä¸®ÅÚ¸µÀÌ °¡´ÉÇÏ´Ù´Â °ÍÀ» º¸¿©ÁÖ°í ½Í¾ú´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÌ¹ø ½ÃÁð¿¡¼´Â ´Ü¼øÈ÷ ³ë·¡·Î¸¸ °æ¿¬ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ, ´Ù¾çÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º¿Í ¼î ¿¬ÃâÀ» ÅëÇØ º¼°Å¸®¸¦ °¡¹ÌÇÑ °ÍÀÌ Æ¯Â¡”ÀÌ¶ó¸ç “À¯¼Ò³âºÎ¸¦ ½Å¼³ÇÏ´Â µî Æ®·ÎÆ®´Â ¼ºÀÎÀÇ ÀüÀ¯¹°ÀÌ¶ó´Â ÀÎ½ÄÀ» ±ú·Á°í ³ë·ÂÇß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
¼ ±¹ÀåÀº ¶Ç ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ °üÀü Æ÷ÀÎÆ®¿¡ ´ëÇØ “½Ç·ÂÀÚµéÀÌ ´ë¹æÃâµÉ °Í”ÀÌ¶ó¸ç “’¹Ì½ºÆ®·Ô‘¿¡ ³²ÀÚ Æ¯À¯ÀÇ ÆÄ¿ö°¡ ´õÇØÁö¸é¼ ¿ªµ¿Àû ÆÛÆ÷¸Õ½ºµµ ÁÙÁÙÀÌ ÆîÃÄÁú °Í”ÀÌ¶ó°í ÀÚ½ÅÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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