°¨¼º Â£Àº º¸ÄÃ °¡¼ö '¸ÞÀÏ', ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µå¿¤¸®ÆÝÃ÷VSÀüÁÖkcc ÇÁ·Î³ó±¸ °æ±â¼­ ½ÃÅõ ÁøÇà

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ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µå¿¤¸®ÆÝÃ÷ ÀÇ ½ÃÅõÀÚ·Î ÇÔ²²ÇÏ´Â ¸ÞÀÏ(Mail)Àº Áö³ 2019³â 5¿ù Ã¹ ¼Ö·Î µ¥ºß ‘DM(¸ÅÀÏÀÌ ¼±¹°)’8¿ù¿£ “¸ðµç °Ô ³» ¾ê±â °°¾Æ µîÀ¸·Î µ¥ºßÇÑ ÀÌÈÄ Àü±¹ °¢Áö Çà»çÀåÀ» ´©ºñ´Â °ÍÀº ¹°·Ð, ¹æ¼Û°ú ¶óµð¿À µî ´ÙÃ¤·Î¿î È°µ¿À¸·Î ´ëÁßÀ» ¸¸³ª°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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