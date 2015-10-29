°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.1.14 È­ 14:10
¿¬¿¹/½Ã»ç
°¨¼º Â£Àº º¸ÄÃ °¡¼ö '¸ÞÀÏ', ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µå¿¤¸®ÆÝÃ÷VSÀüÁÖkcc ÇÁ·Î³ó±¸ °æ±â¼­ ½ÃÅõ ÁøÇà
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.01.14  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °¡¼ö ¸ÞÀÏ(Mail) / »çÁøÁ¦°ø-EYE MOT¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

°¨¼º Â£Àº º¸ÄÃ °¡¼ö’ ¸ÞÀÏ(Mail)ÀÌ ÇÁ·Î³ó±¸ ÆÀ ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µå¿¤¸®ÆÝÃ÷¿¡ ÈûÀ» ´õÇÑ´Ù. 

¸ÞÀÏ(Mail)´Â 14ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã ÀÎÃµ »ï»ê¿ùµåÃ¼À°°ü¿¡¼­ ÁøÇàµÇ´Â ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µå¿¤¸®ÆÝÃ÷ ¿Í ÀüÁÖ kcc ÇÁ·Î³ó±¸ °æ±â¿¡ ½ÃÅõÀÚ·Î Âü¼®ÇÑ´Ù. 

ÀÌ³¯ °æ±â´Â ¸ÞÀÏ(Mail) ¾Ö±¹°¡¿Í ½ÃÅõ·Î ½ÃÀÛÇÏ¸ç, ÇÏÇÁÅ¸ÀÓ¿¡´Â ¸ÞÀÏ(Mail)ÀÇ ¹Ì´ÏÄÜ¼­Æ®¸¦ ÁøÇàÇÏ¸ç ·¯ºí¸®ÇÑ ¸Å·ÂÀ» ´ë¹æÃâÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.  

Æ¯È÷ ¸ÞÀÏ(Mail)Àº ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µå¿¤¸®ÆÝÃ÷ ÀÀ¿øÀ» À§ÇØ ½ÃÅõÀÚ·Î ÇÔ²²ÇÏ¸ç ¿¬½ÀÇØ¿Â ½¸À» ¼º°ø½ÃÅ³ ¼ö ÀÖÀ»Áö ÇÁ·Î³ó±¸ ÆÒµéÀÇ ±â´ëµµ ÇÑ ¸ö¿¡ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.  

ÀÎÃµ ÀüÀÚ·£µå¿¤¸®ÆÝÃ÷ ÀÇ ½ÃÅõÀÚ·Î ÇÔ²²ÇÏ´Â ¸ÞÀÏ(Mail)Àº Áö³­ 2019³â 5¿ù Ã¹ ¼Ö·Î µ¥ºß ‘DM(¸ÅÀÏÀÌ ¼±¹°)’8¿ù¿£ “¸ðµç °Ô ³» ¾ê±â °°¾Æ µîÀ¸·Î  µ¥ºßÇÑ ÀÌÈÄ Àü±¹ °¢Áö Çà»çÀåÀ» ´©ºñ´Â °ÍÀº ¹°·Ð, ¹æ¼Û°ú ¶óµð¿À µî ´ÙÃ¤·Î¿î È°µ¿À¸·Î ´ëÁßÀ» ¸¸³ª°í ÀÖ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»ê Áß±¸ ¡®Å©·¹Á¸¡¯ ¹Î°£°³¹ßµÈ´Ù
2
½ÅÃµÁö ¿ï»ê±³È¸, ¡®1´Þ»õ »õ°¡Á· 300¸í¡¯ È¯¿µ¿¹¹è µå·Á
3
[¼ºÀå ¸ØÃá ¿ï»ê, ÅÍ´×Æ÷ÀÎÆ®°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù]¿ï»êÛ¡ ±Û·Î¹ú±â¾÷ Å°¿ö »ê¾÷ Çã¸® °­È­ÇØ¾ß
4
¹Ú»óº¹ ºÏ±¸ÀÇ¿ø ÃÑ¼± Ãâ¸¶ À§ÇØ »çÅð¡¦ÇöÁ÷ Áö¹æÀÇ¿ø Áß Ã³À½
5
¿ï»ê µ¿±¸ ÀüÇÏµ¿ ÀÏ´ë ÁÖÂ÷³­ ¿ì·Á ¹Î¿ø ÀÕµû¶ó
6
ºÏÀ¯·´ °Ü¿ï¿Õ±¹¿¡ ºÎ»êÀ» ¾Ë¸°´Ù
7
[°æ»ó½Ã·Ð]Áß´ë¡¤´ëÇü»ç°í ¾ø´Â µµ½Ã¸¦
8
»ç¶ûÇÏ´Â ¹è¿ìÀÚ¸¦ ÀÒÀº »çº°ÀÚ¿Í ºñ»çº°ÀÚ¸¦ À§ÇÑ À¯Æ©ºê È­Á¦
9
¿ï»ê½Ã, Áö½Ä¼¾ÅÍ ÀÔÁÖ½ÂÀÎ ¹Ý·Á ÇàÁ¤¼Ò¼Û ÆÐ¼Ò
10
Ã·´Ü Á¤º¸Åë½Å±â¼ú Á¢¸ñÇØ Çö´ëÁß°ø¾÷ ½º¸¶Æ®¼±¹Ú °íµµÈ­
°Ü¿ï¹æÇÐ ¸Â¾Æ °¨µ¿¡¤±³ÈÆ ÀüÇÏ´Â ¹ÂÁöÄÃ °ø¿¬ ´ÙÃ¤
¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü Ã¼ÇèÇÁ·Î±×·¥ ¡®¸ð·¡¶û »öÀÌ¶û¡¯
¿ï»ê½ÃÃ»ÀÚ¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ 29ÀÏ ¡®¼Ò°ø³à¡¯ »ó¿µ
¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â °ø¿¬ÀÏÁ¤ È®Á¤
¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó-¹ß·¹ ¸¸³ª ¾Æ¸§´Ù¿î ¿ÐÃ÷°¡ µÇ´Ù

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr