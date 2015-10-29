°¡¼ö 'ÁÖ±âÈÆ', ½Å°î ¡®³ëÀ»¡¯ 15ÀÏ ¹ß¸Å...µû¶æÇÑ °¨¼ºÀÇ ¹ß¶óµå

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|¡ã °¡¼ö 'ÁÖ±âÈÆ', ½Å°î ¡®³ëÀ»¡¯
½Ì¾î¼Û ¶óÀÌÅÍ ÁÖ±âÈÆÀÌ 15ÀÏ ½Å°î '³ëÀ»'À» ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÁÖ±âÈÆÀº 2018³â '²Éº° ÃµÁö' ¾Ù¹ü ÀÌÈÄ 2019³â 3.1Àý 100ÁÖ³â ±â³ä À½¹Ý ¼ö·Ï°î ‘²É°¡¸¶’±îÁö ±×¸¸ÀÇ °¨¼ºÀÌ ´ã±ä ÀÚÀÛ°îÀ¸·Î ²ÙÁØÈ÷ À½¾Ç ¼¼°è¸¦ ³ÐÇô¿Ô´Ù.
¸¶³ë½º¹ÂÁ÷°ú Àü¼Ó°è¾àÀ» Ã¼°áÇÑ 'ÁÖ±âÈÆ'Àº ½Å°î ‘³ëÀ»’À» ÅëÇÏ¿© °Ü¿ïÀ» ³ìÀÌ´Â µû¶æÇÑ °¨¼ºÀ» ¼±»çÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ´ä°Ô 'ÁÖ±âÈÆ'ÀÌ ÀÛ»çÇÏ°í, ÁÖ±âÈÆ°ú ¸¶ÁØÈ£°¡ ÇÔ²² ÀÛ°îÇÑ ÀÌ¹ø ½Å°î ‘³ëÀ»’Àº ¸ðµÎ°¡ º¸ÆíÀûÀ¸·Î °Þ´Â ‘³ªÀÌ µê’¿¡ ´ëÇÑ ÀÌ¾ß±â¸¦ ´ã´ãÇÏ°Ô ±×·Á³½ °îÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ '³ëÀ»'Àº Ç³ºÎÇÑ »ç¿îµå¿Í ´ã¹éÇÑ º¸ÄÃÀÇ Á¶È°¡ ÀÎ»óÀûÀÎ °îÀ¸·Î 2017³â Ã¹ µ¥¸ðÀ½¿øÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î 3³â°£ ³¡¾ø´Â ¼öÁ¤°ú º¸¿ÏÇÏ¸ç ³¡¾ø´Â ¿¬½ÀÀ» ¹Ýº¹ÇÏ¸ç ¸ðµç ¿©Á¤À» ³ì¿©³Â´Ù.
¾Æ¿ï·¯ ¹è¿ì ‘¹ÚÁÖÇö’ÀÇ ±íÀÌ ÀÖ´Â ³»¸é¿¬±â°¡ Àß ÆîÃÄÁø ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â '³ëÀ»'ÀÌ Ç¥ÇöÄÚÀÚ ÇÏ´Â ¼Á¤¼ºÀ» ±Ø´ëÈ½ÃÄÑÁÖ´Â ¿ªÇÒÀ» ÇÏ±â¿¡ ÃæºÐÇÏ´Ù´Â À½¾Ç °ü°èÀÚÀÇ Æò°¡´Ù.
ÀÌ¹ø ½Å°î '³ëÀ»'¿¡ ´ëÇØ ÁÖ±âÈÆÀº "ÀÎ»ýÀÇ °¡Àå ¾Æ¸§´Ù¿î ½Ã°£Àº ³ëÀ»Ã³·³ Âû³ª·Î ½ºÃÄ Áö³ª°¡±â¿¡ ¶§¹®¿¡ ´õ ¾Æ½±°í ¾ÆÇÂ °Í °°´Ù."¸ç, "ºÙÀâ¾Æ µÑ ¼ö ¾ø±â ¶§¹®¿¡ ´õ¿í ¼ÒÁßÇÑ Áö±Ý ÀÌ ¼ø°£µéÀ» ¾Æ½±°Ô º¸³»Áö ¾Ê±â¸¦ ¹Ù¶ó´Â ¸¶À½À» ³ë·¡·Î Ç®¾î³»¾ú°í, ¿½ÉÈ÷ ÁØºñÇÑ ¸¸Å ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Ù¶õ´Ù."°í ¹àÇû´Ù.
ÁÖ±âÈÆÀº 2018³â È÷µç½Ì¾î '¾çÈñÀº'Æí¿¡ ¸ðÃ¢ÀÚ·Î Ãâ¿¬ÇÏ¿© ³²´Ù¸¥ ¿¹´É°¨À» º¸¿©ÁÖ¾úÀ¸¸ç, (¿©ÀÚ)¾ÆÀÌµé Àü¼Ò¿¬ÀÇ »çÃÌ¿Àºü·Î ¹àÇôÁ® ´«±æÀ» ²ø¾ú¾ú´Ù.
ÇÑÆí, 1¿ù 15ÀÏ Á¤¿À ½Åº¸ '³ëÀ»'À» ¹ß¸ÅÇÏ´Â 'ÁÖ±âÈÆ'Àº ¾Ù¹ü ¹ß¸Å¸¦ ±âÁ¡À¸·Î ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» °¡¹ÌÇÑ À½¾Ç È°µ¿À¸·Î ´ëÁßµé¿¡°Ô ¾îÇÊÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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