사회울산양산 근로복지공단 임직원 모금회에 1천만원 기부 승인 2020.01.15 21:34:02 ▲ 근로복지공단(이사장 심경우)은 공단 임직원을 대상으로 ‘Green Up 1+1 기부캠페인’을 진행하며 조성한 1000만원의 기부금을 울산사회복지공동모금회에 전달했다고 15일 밝혔다. 근로복지공단(이사장 심경우)은 공단 임직원을 대상으로 ‘Green Up 1+1 기부캠페인’을 진행하며 조성한 1000만원의 기부금을 울산사회복지공동모금회에 전달했다고 15일 밝혔다.



‘Green Up 1+1 기부캠페인’은 직원 개인별 환경보호 다짐을 공개해 실천일수에 따라 100원씩 적립하고, 동일한 금액만큼 공단의 사회봉사단 기금을 추가 지원하는 방식이다.



지난해 8월 중순부터 100일간 진행된 이번 캠페인에는 총 550명의 직원이 참여해 876만원의 기부금과 임직원들이 외부강의를 하고 받은 수당을 기부한 금액을 더해 총 1000만원의 기부금을 공동모금회에 전달했다.



특히 걸어서 출근하기, 텀블러 및 장바구니 이용하기, 계단 이용하기 등 환경보호를 위해 쉽게 다가가고 실천할 수 있는 개인다짐과 연계하여 직원들의 참여를 높였다. 차형석기자 stevecha@ksilbo.co.kr

