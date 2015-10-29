½ÅÀÎ °É±×·ì 'Å©·¢½Ã'(CRAXY), ÇÁ¸® µ¥ºß°î '³ªÀÇ ¿ìÁÖ' À¯Æ©ºê ¿µ»ó °ø°³

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|¡ã °É±×·ì Å©·¢½Ã(CRAXY) / SAITAINMENT Á¦°ø
½ÅÀÎ °É±×·ì 'Å©·¢½Ã(CRAXY)'°¡ 17ÀÏ À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇØ '³ªÀÇ ¿ìÁÖ(My Universe)'¸¦ °ø°³ÇÏ¸ç ¸ð½ÀÀ» µå·¯³½´Ù.
'¿ì¾Æ, Ä«¸°, ¼ö¾È, ÇýÁø, Ã¤ÀÌ'·Î ±¸¼ºµÈ 5ÀÎÁ¶ °É±×·ì °É±×·ì Å©·¢½Ã(CRAXY)´Â ¿À´Â 2¿ù Áß¼ø Á¤½Ä ¾Ù¹ü ¹ß¸Å¸¦ ÁØºñÇÏ¸ç ½Å°î '³ªÀÇ ¿ìÁÖ(My Universe)'ÀÇ ¿µ»óÀ» 17ÀÏ ¼±°ø°³ »çÀü ÇÁ·Î¸ð¼Ç¿¡ µ¹ÀÔÇÑ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ¿¡½º¿¡ÀÌ¾ÆÀÌÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(SAITAINMENT) ¸¶ÄÉÆÃÃøÀº 'Å©·¢½Ã(CRAXY)'¿¡ ´ëÇØ "±âÁ¸ K-POP ¾À¿¡ ±Õ¿ÀÌ »ý±æ Á¤µµ·Î °ÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ÀÇ¹ÌÇÏ¸ç, 'CRACK'°ú °³¼º°ú ¸Å·ÂÀÇ 'SEXY'ÇÔÀ¸·Î ÇâÈÄ Å©·¢½ÃÀÇ È°µ¿¿¡ Å« Æ÷ºÎ°¡ ´ã±ä ±×·ì¸íÀÌ´Ù."¶ó°í ¼³¸íÀ» Çß´Ù.
Å©·¢½Ã(CRAXY)°¡ ÀÌ¹ø¿¡ ¿µ»óÀ¸·Î ¿ÀÇÂÇÑ ¼ºê Å¸ÀÌÆ²°î '³ªÀÇ ¿ìÁÖ(My Universe)'´Â µ¥ºß ¾Ù¹ü°ú µ¿ÀÏÇÑ °î¸íÀ¸·Î È®½ÇÇÑ ÄÃ·¯¿Í ¹«µå, È®°íÇÑ ÀÎ¾Æ¿ô°ú ÀÓÆÑÆ®, À¯´ÏÅ©ÇÏ¸ç Æ®·£µðÇÑ fx »ç¿îµå°¡ ÀÎ»óÀûÀÎ °îÀÌ´Ù.
17ÀÏ ¿ÀÇÂµÇ´Â ¼ºê Å¸ÀÌÆ²°î '³ªÀÇ ¿ìÁÖ'ÀÇ ¿µ»óÀº Å©·¢½ÃÀÇ Åº»ý°ú ¼ºÀå °úÁ¤À» ´ãÀº 'È÷½ºÅä¸®'¸¦ ´ã¾ÒÀ¸¸ç, 'Å©·¢½Ã'ÀÇ ¹Ø°Å¸§ÀÎ 'À§½Ã °É½º'ÀÇ ¸ð½À°ú ÇÔ²² Å¸ÀÌÆ²°î '¾Æ¸®¾Æ(ARIA)'ÀÇ ¿µ»óÀÌ È÷µçÀ¸·Î ´ã°ÜÀÖ´Ù.
µ¥ºß ÁØºñ ¸·¹ÙÁö ´Ü°èÀÎ Å©·¢½Ã(CRAXY), ½ÅÀÎ ±×·ìÀÌ Á¤±Ô¾Ù¹üÀ» ÁØºñÇÏ´Â °Íµµ ÀÌ·ÊÀûÀÌÁö¸¸ 'ÀÛ»ç, ÀÛ°î, Æí°î, ³ìÀ½, ¹Âºñ ±âÈ¹·ÃÔ¿µ·ÆíÁý, ¾È¹«, µðÀÚÀÎ' µîÀÇ ¸ðµç ºÎºÐÀ» È¸»ç ³»¿¡¼ ÀÚÃ¼ Á¦ÀÛ, ÁøÇàÇÑ´Ù´Â »ç½ÇÀº ¿£ÅÍ°èÀÇ ºÒ°¡´ÉÇÑ µµÀüÀÌ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç SAI¿¡¼´Â "2¿ù Á¤±Ô ¾Ù¹ü°ú ÇÔ²² ÀÌ½´¸¦ ¸ô°í ¿Ã Å¸ÀÌÆ²°î '¾Æ¸®¾Æ(ARIA)'ÀÇ À½¿ø°ú ¹Âºñ°¡ ÁØºñµÇ°í ÀÖ´Ù."¸ç, "17ÀÏ À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇØ ¼±°ø°³µÇ´Â ½Å°î '³ªÀÇ ¿ìÁÖ(My Universe)'ÀÇ ¸¶Áö¸· Àå¸é¿¡ Å¸ÀÌÆ²°î '¾Æ¸®¾Æ'ÀÇ ¹Âºñ Àå¸éÀÌ Àá±ñ ¼±º¸ÀÎ´Ù."´Â ±Í¶êÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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