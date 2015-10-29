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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.1.20 ¿ù 23:32
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½ÂÀÎ 2020.01.20  22:30:49
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ÀÌÀçÈ£ ¹Ú»ç´Â ¡°´Ü±âÀûÀ¸·Î Á¶·Ê Á¦Á¤À» ÅëÇÑ Á¦µµÀû ±Ù°Å ¸¶·Ã°ú ½Ã¹Î °ø°¨´ë Çü¼ºÀ» ¿°µÎ¿¡ µÖ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°Àå±âÀûÀ¸·Î´Â Áö¿ª ÀÚ·áÀÇ ¼öÁý, º¸Á¸, °ü¸®¿Í ÇÔ²² ±â·Ï¹°¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ¹Ì¸¦ ºÎ¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿¬±¸±â´ÉÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±¶ó°í Á¶¾ðÇß´Ù.

ÀÓÁøÇõ ¿ï¹ß¿¬¿øÀåÀº ¡°¿ï»ê»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¸ðµç Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼µéÀÌ °í½ÉÇÏ°í ÀÖ´Â Áö¹æ±â·Ï¹°°ü¸®±â°ü¿¡ ´ëÇÑ ±Ô¸ð¿Í ¿î¿µ»ó ÇÊ¿äÇÑ ¿©·¯ ¹®Á¦¸¦ °áÁ¤ÇÏ±â À§ÇÑ ÁöÄ§À¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀÇ ±â·ÏÇàÁ¤ ´ã´çÀÚµéÀÇ Âü°í¼­ ¿ªÇÒÀ» ÇØ µµ¿òÀÌ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÃÖÃ¢È¯±âÀÚ

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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