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¿ï»ê½Ã °ø°ø±â·Ï¹° °¡¿îµ¥ º¸Á¸ °¡Ä¡°¡ ³ôÀº ±â·Ï¹°À» ´õ¿í Ã¼°èÀûÀÌ°í Àü¹®ÀûÀ¸·Î °ü¸®ÇÏ±â À§ÇØ ¡®(°¡Äª)¿ï»ê±â·Ï¿ø¡¯À» ¼³Ä¡¡¤¿î¿µÇÏÀÚ´Â Àü¹®°¡ ÀÇ°ßÀÌ Á¦½ÃµÆ´Ù.
¿ï»ê¹ßÀü¿¬±¸¿øÀº 20ÀÏ ¡®Áö¹æ±â·Ï¹°°ü¸®±â°ü ¼³¸³ ¹× ¿î¿µ °èÈ¹ ¿¬±¸¡¯¶ó´Â ¿¬±¸º¸°í¼¸¦ ÅëÇØ ÀÌ °°Àº ³»¿ëÀ» ´Ù·ð´Ù.
¿¬±¸¸¦ ¼öÇàÇÑ ÀÌÀçÈ£ ¹Ú»ç´Â ¿ï»ê½Ã º»Ã» ¹× 5°³ ±¸¡¤±ºÀÌ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â 2018³â±îÁöÀÇ °ø°ø±â·Ï¹° º¸Á¸·®°ú ÀÌ°ü ´ë»óÀ» ½ÇÃø Á¶»çÇÏ°í, ÇâÈÄ 10³â°£ »ý»êµÉ ¿¹Ãø·®À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÀûÁ¤ °ø±Þ ±Ô¸ð¸¦ Á¦½ÃÇß´Ù.
º¸°í¼¿¡¼ ÀÌ ¹Ú»ç´Â ¡®¿ï»ê±â·Ï¿ø¡¯ ¼³Ä¡¡¤¿î¿µ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ Á¦¹Ý »çÇ×°ú º¸Á¸ ¼ö·® Á¶»ç¸¦ ÅëÇØ ±â°üÀÇ ±Ô¸ð¸¦ Á¦¾ÈÇÏ¸ç Á¶Á÷ Ã¼°è ¹× ÀÎ·Â ±¸¼ºÀÇ ¹üÁÖ¸¦ ¼³¸íÇß´Ù.
¶Ç ¡®°ø°ø±â·Ï¹° °ü¸®±â°ü¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¯¿¡ ±Ù°ÅÇØ ¸ðµç ÁöÀÚÃ¼°¡ ¿µ±¸±â·Ï¹°°ü¸®±â°üÀ» ¼³Ä¡¡¤¿î¿µÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù´Â Á¡À» °Á¶ÇÏ¸ç ¿ï»êÀÇ °ø°ø±â·Ï¹° º¸Á¸ ÇöÈ²°ú »ý»ê·® ¹× ÃÑ·®¿¡ ´ëÇÑ Á¤È®ÇÑ ¿¹ÃøÀÇ Áß¿ä¼ºÀ» ¾ð±ÞÇß´Ù. ±×´Â ¿¬µµº° »ý»ê·®¿¡ µû¸¥ º¸Á¸·®À» ÇÕÇÏ´Â ¹æ½ÄÀ¸·Î ÃßÁ¤ÇÑ °á°ú, ¿ï»êÀÇ Á¾ÀÌ±â·Ï¹°, µðÁöÅÐ ½ÃÃ»°¢±â·Ï¹°, ºñÀüÀÚ ½ÃÃ»°¢±â·Ï¹°, ÇàÁ¤¹Ú¹° µîÀ» ¸ðµÎ ÇÕÇÑ ¿¹»óÄ¡¸¦ ¸í½ÃÇß´Ù. ÀÌ¸¦ ±Ç¼ö·Î È¯»êÇÒ °æ¿ì 2023³â 61¸¸3234±Ç, 2028³â 68¸¸6750±Ç ±Ô¸ð°¡ µÉ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù. ÀÌ¿¡ µû¶ó ¿ï»êÀº Àû¾îµµ º¸Á¸±â·Ï¹° ¼ö¿ë ±âÁØÀ» 60¸¸±Ç ÀÌ»óÀ¸·Î Àû¿ëÇÒ ÇÊ¿ä°¡ ÀÖ´Ù°í ÃßÁ¤Çß´Ù.
ÀÌ¿Í ÇÔ²² ±â·Ï¹°ÀÇ º¸Á¸, ¼öÁý, »ç¹«, ±³À°, Àü½Ã, ¿¶÷À» À§ÇÑ ¾÷¹«°ø°£°ú ºÎ´ë½Ã¼³À» À§ÇÑ °ø°£ÀÌ ¿ä±¸µÇ¸ç Áö»ó 4Ãþ, ÁöÇÏ 1ÃþÀÇ °ÇÃà ¿¬¸éÀû 9422§³°¡ ÀûÀýÇÏ´Ù°í ¿¹ÃøÇß´Ù. ¶ÇÇÑ Àå±âÀûÀ¸·Î´Â º¸Á¸ °¡Ä¡°¡ ÀÖ´Â ¹Î°£ÀÚ·á¿¡ ´ëÇÑ ¼öÁý, ¾ÆÄ«ÀÌºê ±¸Ãà µîÀ» °í·ÁÇØ 200¸¸±Ç ¼ö¿ë ±Ô¸ð°¡ ÇÊ¿äÇÒ °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù. ¾Æ¿ï·¯ ¿ï»ê±â·Ï¿ø ¼³¸³ ½Ã ±â·Ï¹°°ü¸® ¿¬±¸¿Í ÃâÆÇ¡¤ÆíÂù, ±âÈ¹¡¤Àü½Ã, ±â·Ï ¼öÁý¡¤°ü¸®, ±â·ÏÀÇ º¸Àü, Áö½Ä ÆíÂù, ±â·Ï¼ºñ½º µî°ú ÀÚÃ¼ ¹ßÀü°èÈ¹ ¼ö¸³¡¤¿î¿µ, ±â·Ï¹®ÈÀ¯»êÀÇ ½Ã¹ÎÇâÀ¯¿Í ¹®È±â´É ¼öÇàÀÌ¶ó´Â º¹ÇÕ ±â´ÉÀ» ÇÒ °ÍÀ» °í·ÁÇØ 1ºÎ 5°úÀÇ Á¶Á÷°ú 39¸íÀÇ ¿î¿µ ÀÎ·ÂÀ» Á¦¾ÈÇß´Ù.
ÀÌÀçÈ£ ¹Ú»ç´Â ¡°´Ü±âÀûÀ¸·Î Á¶·Ê Á¦Á¤À» ÅëÇÑ Á¦µµÀû ±Ù°Å ¸¶·Ã°ú ½Ã¹Î °ø°¨´ë Çü¼ºÀ» ¿°µÎ¿¡ µÖ¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°Àå±âÀûÀ¸·Î´Â Áö¿ª ÀÚ·áÀÇ ¼öÁý, º¸Á¸, °ü¸®¿Í ÇÔ²² ±â·Ï¹°¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ¹Ì¸¦ ºÎ¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿¬±¸±â´ÉÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±¶ó°í Á¶¾ðÇß´Ù.
ÀÓÁøÇõ ¿ï¹ß¿¬¿øÀåÀº ¡°¿ï»ê»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¸ðµç Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼µéÀÌ °í½ÉÇÏ°í ÀÖ´Â Áö¹æ±â·Ï¹°°ü¸®±â°ü¿¡ ´ëÇÑ ±Ô¸ð¿Í ¿î¿µ»ó ÇÊ¿äÇÑ ¿©·¯ ¹®Á¦¸¦ °áÁ¤ÇÏ±â À§ÇÑ ÁöÄ§À¸·Î »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖÀ» °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ÀÇ ±â·ÏÇàÁ¤ ´ã´çÀÚµéÀÇ Âü°í¼ ¿ªÇÒÀ» ÇØ µµ¿òÀÌ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÃÖÃ¢È¯±âÀÚ
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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