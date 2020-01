°É±×·ì '¿¡ÇÇ¼Òµå', ¿À´Â 3ÀÏ 'Open My Door' µ¥ºß ¼îÄÉÀÌ½º

연예/시사 걸그룹 '에피소드', 오는 3일 'Open My Door' 데뷔 쇼케이스 승인 2020.01.30 5인조 신인 걸그룹 에피소드(Episode) 2월 3일 월요일 데뷔곡 'Open My Door(열어줘)' 쇼케이스, 잠실 저스트 케이팝 팝스엔터 소속 5인조 걸그룹 에피소드(Episode)가 데뷔를 앞두고 오는 3일 월요일 잠실 롯데 월드 몰 5층 저스트 케이팝에서 쇼케이스를 가진다. '예지, 예나, 수아, 예린, 아름'으로 구성된 에피소드(Episode)는 2월 4일 정오 데뷔곡 'Open My Door(열어줘)'의 음원 공개를 앞두고 준비하는 3일 쇼케이스는 '3시 미디어쇼케이스, 4시 30분 팬 쇼케이스'로 준비된다. 걸그룹 에피소드의 데뷔 싱글 'Open My Door(열어줘)'는 카리스마 넘치는 리드미컬한 랩핑으로 시작해 댄스 브레이크로 다가갈수록 강렬해지는 사운드가 특징이다. 에피소드(Episode)는 데뷔 음반을 내기까지 '비타민엔젤'로 활동하며 약 5년 동안 준비기간을 가지면서 프리 데뷔 기간을 가진 팀으로 방송, 위문공연 등 다양한 무대를 통해 검증된 걸그룹이며 국내는 물론 다수의 해외에서 공연 러브콜까지 받는 신인 케이팝 기대주이다. 현재 에피소드는 예능 방송 및 웹드라마 캐스팅 등 많은 스케줄이 진행 중이며, 데뷔를 기다리며 형성되는 팬덤의 궁금증을 풀어주기 위해 2월 3일 팬쇼케이스와 함께 앞으로 유튜브 등 다양한 콘텐츠 제작을 준비하고 있다. 소속사에서는 "준비된 걸그룹의 프로모션의 출발선으로 준비된 이번 2월 3일 음반 발매 쇼케이스를 준비하며, 국내 음악방송을 비롯한 다양한 활동을 준비 중이다."고 밝혔다. 오는 2월 4일 데뷔곡 'Open My Door(열어줘)' 쇼케이스를 진행하는 걸그룹 에피소드는 2월 4일 정오 국내는 물론 전 세계에 음원과 뮤직비디오 오픈을 기점으로 준비하고 있다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

