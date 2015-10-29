°É±×·ì '¿¡ÇÇ¼Òµå', ¿À´Â 3ÀÏ 'Open My Door' µ¥ºß ¼îÄÉÀÌ½º

5ÀÎÁ¶ ½ÅÀÎ °É±×·ì ¿¡ÇÇ¼Òµå(Episode) 2¿ù 3ÀÏ ¿ù¿äÀÏ µ¥ºß°î 'Open My Door(¿¾îÁà)' ¼îÄÉÀÌ½º, Àá½Ç Àú½ºÆ® ÄÉÀÌÆË
ÆË½º¿£ÅÍ ¼Ò¼Ó 5ÀÎÁ¶ °É±×·ì ¿¡ÇÇ¼Òµå(Episode)°¡ µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÎ°í ¿À´Â 3ÀÏ ¿ù¿äÀÏ Àá½Ç ·Ôµ¥ ¿ùµå ¸ô 5Ãþ Àú½ºÆ® ÄÉÀÌÆË¿¡¼ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ °¡Áø´Ù.
'¿¹Áö, ¿¹³ª, ¼ö¾Æ, ¿¹¸°, ¾Æ¸§'À¸·Î ±¸¼ºµÈ ¿¡ÇÇ¼Òµå(Episode)´Â 2¿ù 4ÀÏ Á¤¿À µ¥ºß°î 'Open My Door(¿¾îÁà)'ÀÇ À½¿ø °ø°³¸¦ ¾ÕµÎ°í ÁØºñÇÏ´Â 3ÀÏ ¼îÄÉÀÌ½º´Â '3½Ã ¹Ìµð¾î¼îÄÉÀÌ½º, 4½Ã 30ºÐ ÆÒ ¼îÄÉÀÌ½º'·Î ÁØºñµÈ´Ù.
°É±×·ì ¿¡ÇÇ¼ÒµåÀÇ µ¥ºß ½Ì±Û 'Open My Door(¿¾îÁà)'´Â Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â ¸®µå¹ÌÄÃÇÑ ·¦ÇÎÀ¸·Î ½ÃÀÛÇØ ´í½º ºê·¹ÀÌÅ©·Î ´Ù°¡°¥¼ö·Ï °·ÄÇØÁö´Â »ç¿îµå°¡ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù.
¿¡ÇÇ¼Òµå(Episode)´Â µ¥ºß À½¹ÝÀ» ³»±â±îÁö 'ºñÅ¸¹Î¿£Á©'·Î È°µ¿ÇÏ¸ç ¾à 5³â µ¿¾È ÁØºñ±â°£À» °¡Áö¸é¼ ÇÁ¸® µ¥ºß ±â°£À» °¡Áø ÆÀÀ¸·Î ¹æ¼Û, À§¹®°ø¿¬ µî ´Ù¾çÇÑ ¹«´ë¸¦ ÅëÇØ °ËÁõµÈ °É±×·ìÀÌ¸ç ±¹³»´Â ¹°·Ð ´Ù¼öÀÇ ÇØ¿Ü¿¡¼ °ø¿¬ ·¯ºêÄÝ±îÁö ¹Þ´Â ½ÅÀÎ ÄÉÀÌÆË ±â´ëÁÖÀÌ´Ù.
ÇöÀç ¿¡ÇÇ¼Òµå´Â ¿¹´É ¹æ¼Û ¹× À¥µå¶ó¸¶ Ä³½ºÆÃ µî ¸¹Àº ½ºÄÉÁÙÀÌ ÁøÇà ÁßÀÌ¸ç, µ¥ºß¸¦ ±â´Ù¸®¸ç Çü¼ºµÇ´Â ÆÒ´ýÀÇ ±Ã±ÝÁõÀ» Ç®¾îÁÖ±â À§ÇØ 2¿ù 3ÀÏ ÆÒ¼îÄÉÀÌ½º¿Í ÇÔ²² ¾ÕÀ¸·Î À¯Æ©ºê µî ´Ù¾çÇÑ ÄÜÅÙÃ÷ Á¦ÀÛÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç¿¡¼´Â "ÁØºñµÈ °É±×·ìÀÇ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀÇ Ãâ¹ß¼±À¸·Î ÁØºñµÈ ÀÌ¹ø 2¿ù 3ÀÏ À½¹Ý ¹ß¸Å ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ÁØºñÇÏ¸ç, ±¹³» À½¾Ç¹æ¼ÛÀ» ºñ·ÔÇÑ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù."°í ¹àÇû´Ù.
¿À´Â 2¿ù 4ÀÏ µ¥ºß°î 'Open My Door(¿¾îÁà)' ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ÁøÇàÇÏ´Â °É±×·ì ¿¡ÇÇ¼Òµå´Â 2¿ù 4ÀÏ Á¤¿À ±¹³»´Â ¹°·Ð Àü ¼¼°è¿¡ À½¿ø°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ¿ÀÇÂÀ» ±âÁ¡À¸·Î ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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