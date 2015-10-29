°¡¼ö 'ÇÇÅÍÆÝ', ¡®¿ô°í»ð½Ã´Ù¡¯, µî 3»ö Æ®·ÎÆ®½Å°î µ¿½Ã¹ß¸Å

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.1.30 ¸ñ 20:48
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½ÂÀÎ 2020.01.30  
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KBS¾ÆÄ§¸¶´ç µµÀü!²ÞÀÇ¹«´ë Ãß¼®Æ¯Áý ÃÖ°íÀÎ±â»ó ¼ö»ó°¡¼ö ÇÇÅÍÆÝÀÇ ¿ôÀ½¹ÙÀÌ·¯½º°¡ 2020 ´ëÇÑ¹Î±¹ ¼ºÀÎ°¡¿ä°è¸¦ °­Å¸ÇÑ´Ù. 

Çà»ç´ëÅë·É ÀÌ¶ó´Â ¼ö½Ä¾î¸¦ ´Þ°í´Ù´Ï´Â FUNÇÑ °¡¼ö ÇÇÅÍÆÝÀÌ 1¿ùÀÇ ¸¶Áö¸· ³¯ÀÎ 31ÀÏ Á¤¿À¸¦ ±âÇØ, ‘¿ô°í»ð½Ã´Ù’, ‘´ë¿ø»ç º¢²É±æ’, ‘³ªÀÇÇàº¹’ 3´Ü ÄÞº¸ Æ®·ÎÆ®½Å°îÀ» ÀüÃ¼À½¿ø¼­ºñ½º¿¡ °ø½Ä¹ß¸ÅÇÑ´Ù. 

¿À½Â±ÙÀÇ ‘ÁÖÀÎ°øÀº ³ª¾ß³ª’, Áø¹Ì·É ÀÇ ‘¿Õ¼­¹æ’, À¯Çö»ó ÀÇ ‘Ã»ÃáÀÀ¿ø°¡’µî ´ëÇÑ¹Î±¹ ÃÖ°í Åé°¡¼öµéÀÇ È÷Æ®°îÀ» ÇÔ²² ÀÛ¾÷ÇÑ ¸íÄÞºñ! ¼Û±¤È£ ÀÛ°î°¡¿Í ±èÇöÁø ÀÛ»ç°¡ÀÇ 2020»õÇØÃ¹°î À¸·Î ´õ¿í ÁÖ¸ñ¹Þ´Â ‘¿ô°í»ð½Ã´Ù’´Â, FUN! ÇÑ °¡¼ö ÇÇÅÍÆÝÀÇ »ì¾Æ¿Â ÀÎ»ýÀ» »ý°¢ÇÏ¸ç ÀÛ»ç¸¦ Çß´Ù°í ÇÑ´Ù.

´ë¿ø»ç º¢²É±æ’Àº FUN! ÇÑ °¡¼ö ÇÇÅÍÆÝÀÌ ÀÚ¶ó¿Â °íÇâÀÇ ¸í¼Ò·Î, ºÎ¸ð´ÔÀ» »ý°¢ÇÏ¸ç ¾î¸°½ÃÀý 10³²¸Å°¡ ÀÚ¶ó¿Â ±æÀ» Á¤ÅëÆ®·ÎÆ®°î ‘´ë¿ø»ç º¢²É±æ’¿¡ ´ã¾Æ ³ë·¡Çß´Ù. 

³ªÀÇÇàº¹’Àº ÇÇÅÍÆÝ¿¡°Ô´Â °¡Àå Æ¯º°ÇÑ ÀÛ°î°¡ÀÇ °îÀÌ´Ù. ÇÇÅÍÆÝÀÇ ‘³ªÀÇÇàº¹’À» ÀÛ»ç ÀÛ°îÇÑ ÃÊµîÇÐ±³ 3ÇÐ³â Æ®·ÎÆ® ÀÛ°î°¡! ±× ÁÖÀÎ°øÀÌ ¹Ù·Î ÇÇÅÍÆÝÀÇ ¸·³»µþÀÎ ±è°¡¿ø ¾çÀÌ±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.

¾Æºü¸¦ µû¶ó Çà»çÀåÀÌ³ª °ø¿¬ÀåÀ» ´Ù´Ï¸é¼­ º¸°í µé¾ú´ø ´ë·Î º»ÀÎÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ»ç ÀÛ°îÀ» ÇØ¼­ ¾Æºü ÇÇÅÍÆÝ¿¡°Ô ¼±¹°ÇØ ÁÖ¾ú´Ù°í ÇÑ´Ù. ±è°¡¿ø ¾çÀÇ »ý¾Ö Ã¹ ‘Æ®·ÎÆ®ÀÛ°î’ ½Å°îÀÎ ‘³ªÀÇÇàº¹’Àº ÇÇÅÍÆÝ 10ÁÖ³â ±â³ä À½¹Ý¿¡ ¼ö·Ï Çß´Ù.

ÇÇÅÍÆÝÀº ‘ÄÄ¿Âµð½ºÄÚ’, ‘¸ÚÁø³ð³ª¾ß³ª’ µîÀÇ ´ëÇ¥°îÀ¸·Î ³ë·¡±³½Ç¿¡¼­µµ ¼±Ç³ÀûÀÎ ÀÎ±â¸¦ ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°¸ç ÆÒÅ¬·´ÀÇ ¶ß°Å¿î ÆÒ´ýÀ» ¾ò°í ÀÖ´Â °¡¼ö·Î ±×ÀÇ ¸·Ãã°ú ¿­Á¤ÀûÀÎ ¶óÀÌºê´Â ¿ôÀ½°ú Çàº¹À» µ¿½Ã¿¡ ÀüÇØÁÖ¸ç ³²´Ù¸¥ Èú¸µ°ú °¨µ¿À» ¼±»çÇÑ´Ù. 

´ëÇÑ¹Î±¹ Àü±¹¹ÎÀÌ ¿ô´Â ±×³¯±îÁö °¡¼ö ÇÇÅÍÆÝÀº ¿À´Ãµµ Áñ°Ì°Ô ¿ÜÄ£´Ù ‘¿ô°í»ð½Ã´Ù’~!!      µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¡°È£ÁÖ »êºÒ ÁøÈ­ µµ¿Í¿ä¡±...¿ÀÆä¶óÀÇ À¯·É, µµ³×ÀÌ¼Ç Æ¼ÄÏ ...
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2020³â 1¿ù 28ÀÏ~)

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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