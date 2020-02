교육대학교소식 울산과학대, 대학진로탐색학점제 시범학교 선정 취업·창업 등 총 40명 선발

자기주도 진로 설계 능력 함양 승인 2020.02.03 21:52:37 울산과학대가 교육부의 대학진로탐색학점제 시범사업 대상 학교로 선정됐다.



교육부는 3일 대학생이 한 학기 동안 자유롭게 진로탐색 활동을 한 다음 학점을 인정받을 수 있는 ‘대학진로탐색학점제’ 시범사업 계획을 발표했다.



교육부는 올해 시범사업을 위해 예산 4억900만원을 마련했다. 지난해 12월부터 신청을 받아 대학 38곳을 심사해 일반대학교 7곳, 전문대 3곳 등 10곳을 선정했다.



이들 학교에는 교당 연간 4000만원이 지원된다. 예산은 대학 진로탐색학점제 운영을 위한 대학별 사업추진비, 인건비 등에 지원된다.



울산과학대는 교육핵심역량인 ‘협업·도전·창의·융합’을 기반으로 자기주도 진로 설계 능력 함양을 위해 사업명 ‘UC WAY(UC Well-being with Action by Yourself)’로 공모해 시범대학에 선정됐다.



울산과학대는 취업진로탐색 20명, 창업진로탐색 20명 등 모두 40명을 선발해 시범사업을 진행한다. 학과·대학 제시형과 학생주도형으로 세부 프로그램을 구성해 학생들에게 전공학점(최대 12학점)과 교양학점(최대 6학점)을 부여할 계획이다.



교육부는 대학진로탐색학점제 이외에도 대학생의 진로탐색과 취·창업 지원을 위해 12개 사업을 추진한다. 사회·경제적 여건이 어려운 대학생에게 해외연수 기회를 주는 ‘파란사다리’ 사업은 올해 주관 대학을 6곳 새로 뽑아 20개 대학에 국고를 지원한다.



중소·중견기업 취업이나 창업을 희망하는 대학생에게 학비와 장려금을 지원하는 ‘희망사다리 장학금 Ⅰ유형’은 지난해보다 2600명 늘어난 6200명을 선발하고, 고교 졸업 후 취업한 청년 노동자의 대학 진학을 지원하는 ‘희망사다리 장학금 Ⅱ유형’은 올해 1만1200명을 지원한다.



