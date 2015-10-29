¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô 'ÀÌµµÁø',¿¬¿¹ÀÎ ¾ß±¸´Ü ¾Æ¸®°É½º ¼¿·¯ºñ¸¦ ÅëÇØ ±âºÎ µ¿Âü

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¾Õ¼ TVÁ¶¼± ¿¹´É “³»ÀÏÀº ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô”¿¡ Ãâ¿¬ ÁßÀÎ ÀÌµµÁøÀº ÃÖ±Ù ÇÁ·Î±×·¥ ÃÖ°í½ÃÃ»·ü ´Þ¼º½Ã ¹ö½ºÅ· °ø¿¬À» ÇÑ´Ù°í °ø¾àÀ» °É¾ú´Ù. ÀÌÈÄ ¹æ¼ÛµÈ ÇÁ·Î±×·¥Àº ½ÃÃ»·ü 25%¸¦ µ¹ÆÄÇÏ¸ç Ãâ¹üÀÌ·¡ Á¾ÇÕÆí¼ºÃ¤³ÎÁß ÃÖ°í½ÃÃ»·üÀ» °æ½ÅÇß´Ù.
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