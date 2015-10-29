È¥¼º±×·ì µð¾ÆÀÌÇÇ¿¥¿¢½º º¸ÄÃ '°¡¶÷', ¿¬³²µ¿ÆÐ¹Ð¸® OST '»ç¶ûÀ»¼Ó»è¿©ÁÖ¼¼¿ä' Ãâ½Ã

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È¥¼º±×·ì µð¾ÆÀÌÇÇ¿¥¿¢½º º¸ÄÃ '°¡¶÷'ÀÌ Áö³ 2¿ù 1ÀÏ ¿¬³²µ¿ÆÐ¹Ð¸® OST '»ç¶ûÀ»¼Ó»è¿©ÁÖ¼¼¿ä'¸¦ Ãâ½ÃÇß´Ù.
'°¡¶÷'Àº È¥¼º±×·ì µð¾ÆÀÌÇÇ¿¥¿¢½º(DIP MX)ÀÇ ¸ÞÀÎ º¸ÄÃ·Î ·ç¸¶´Ï¾Æ, ÅÂ±¹, ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ, ÀÏº» µî ÇØ¿Ü°ø¿¬À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ½Ç·ÂÀ» ½×¾Æ¿Â ¾ÆÀÌµ¹ Çü º¸ÄÃ¸®½ºÆ®ÀÌ´Ù.
ÀÎÅÍºñµð ¿£ÅÍ´Â "2020³âµµÀÇ Ã¹ ÀÛÇ°À¸·Î ±Ý/Åä ¿Ã·¹ tv ¸ð¹ÙÀÏÀ» ÅëÇØ ¿ÀÀü 11½Ã¿¡ ¼ÛÃâµÇ´Â ¿¬³²µ¿ÆÐ¹Ð¸® OST '»ç¶ûÀ» ¼Ó»è¿©ÁÖ¼¼¿ä'¸¦ 2¿ù 1ÀÏ ¹ß¸ÅÇß´Ù."°í ¹àÇû´Ù.
'¹Ú³²Áø ÀÛ»ç/ÀÛ°î, ·ù½ÂÇöÆí°î'À¸·Î ÀÛ¾÷µÈ '»ç¶ûÀ» ¼Ó»è¿©ÁÖ¼¼¿ä'´Â '»ç¶ûÇÏ´Â »ç¶÷À» ¸¸³ª°í ³ µÚ ÇÑ¾øÀÌ ¼³·½À» ´À³¢´Â ÇÑ ¿©ÀÚÀÇ °í¹éÀ» ´ãÀº °î'ÀÌ´Ù.
È¥¼º±×·ì 'µð¾ÆÀÌÇÇ¿¥¿¢½º' È«ÀÏÁ¡ ¿©¼º º¸ÄÃ '°¡¶÷'ÀÇ ¼Ò¼Ó»çÀÎ ÀÎÅÍºñµð(½ÅÇö¿ì ´ëÇ¥ÀÌ»ç)´Â "´Ü´ÜÇÑ ´í½º½Ç·Â°ú º¸ÄÃÀ» °âºñÇÑ '°¡¶÷'Àº ÀÌ¹ø ¼Ö·Î À½¿ø °ø°³¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ±×·ì°ú ¼Ö·ÎÈ°µ¿À» º´ÇàÇÏ´Â Â÷º°ÈµÈ Àü·«À¸·Î È°µ¿À» Àü°³ ÇÒ °ÍÀÌ´Ù."°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí À¥µå¶ó¸¶ '¿¬³²µ¿ ÆÐ¹Ð¸®'´Â °áÈ¥À» ¼±ÅÃÇßÁö¸¸ ¸ðµç°Ô ºÒÅõ¸íÇÑ ½º¹° ¾ÆÈ© »ìÀÇ µ¿È ÀÛ°¡¸¦ ÅëÇØ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ºê¸®Áþ Á¸½º°¡ °í¹ÎÇÏ´Â ·¯ºê ´ÙÀÌ¾î¸®¸¦ °ø°¨ÇØº¸´Â »ï³²¸ÅÀÇ ÁÂÃæ¿ìµ¹ °ø°¨ ·Î¸Ç½º ÀÛÇ°ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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