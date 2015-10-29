°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.2.6 ¸ñ 14:37
¿¬¿¹/½Ã»ç
È¥¼º±×·ì µð¾ÆÀÌÇÇ¿¥¿¢½º º¸ÄÃ '°¡¶÷', ¿¬³²µ¿ÆÐ¹Ð¸® OST '»ç¶ûÀ»¼Ó»è¿©ÁÖ¼¼¿ä' Ãâ½Ã
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.02.06  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁø=DIP MX º¸°É °¡¶÷

È¥¼º±×·ì µð¾ÆÀÌÇÇ¿¥¿¢½º º¸ÄÃ '°¡¶÷'ÀÌ Áö³­ 2¿ù 1ÀÏ ¿¬³²µ¿ÆÐ¹Ð¸® OST '»ç¶ûÀ»¼Ó»è¿©ÁÖ¼¼¿ä'¸¦ Ãâ½ÃÇß´Ù.
 
'°¡¶÷'Àº È¥¼º±×·ì µð¾ÆÀÌÇÇ¿¥¿¢½º(DIP MX)ÀÇ ¸ÞÀÎ º¸ÄÃ·Î ·ç¸¶´Ï¾Æ, ÅÂ±¹, ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ, ÀÏº» µî ÇØ¿Ü°ø¿¬À» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ½Ç·ÂÀ» ½×¾Æ¿Â ¾ÆÀÌµ¹ Çü º¸ÄÃ¸®½ºÆ®ÀÌ´Ù.

ÀÎÅÍºñµð ¿£ÅÍ´Â "2020³âµµÀÇ Ã¹ ÀÛÇ°À¸·Î ±Ý/Åä ¿Ã·¹ tv ¸ð¹ÙÀÏÀ» ÅëÇØ ¿ÀÀü 11½Ã¿¡ ¼ÛÃâµÇ´Â ¿¬³²µ¿ÆÐ¹Ð¸® OST '»ç¶ûÀ» ¼Ó»è¿©ÁÖ¼¼¿ä'¸¦ 2¿ù 1ÀÏ ¹ß¸ÅÇß´Ù."°í ¹àÇû´Ù.

'¹Ú³²Áø ÀÛ»ç/ÀÛ°î, ·ù½ÂÇöÆí°î'À¸·Î ÀÛ¾÷µÈ '»ç¶ûÀ» ¼Ó»è¿©ÁÖ¼¼¿ä'´Â '»ç¶ûÇÏ´Â »ç¶÷À» ¸¸³ª°í ³­ µÚ ÇÑ¾øÀÌ ¼³·½À» ´À³¢´Â ÇÑ ¿©ÀÚÀÇ °í¹éÀ» ´ãÀº °î'ÀÌ´Ù.

È¥¼º±×·ì 'µð¾ÆÀÌÇÇ¿¥¿¢½º' È«ÀÏÁ¡ ¿©¼º º¸ÄÃ '°¡¶÷'ÀÇ ¼Ò¼Ó»çÀÎ ÀÎÅÍºñµð(½ÅÇö¿ì ´ëÇ¥ÀÌ»ç)´Â "´Ü´ÜÇÑ ´í½º½Ç·Â°ú º¸ÄÃÀ» °âºñÇÑ '°¡¶÷'Àº ÀÌ¹ø ¼Ö·Î À½¿ø °ø°³¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ±×·ì°ú ¼Ö·ÎÈ°µ¿À» º´ÇàÇÏ´Â Â÷º°È­µÈ Àü·«À¸·Î È°µ¿À» Àü°³ ÇÒ °ÍÀÌ´Ù."°í ¹àÇû´Ù.

ÇÑÆí À¥µå¶ó¸¶ '¿¬³²µ¿ ÆÐ¹Ð¸®'´Â °áÈ¥À» ¼±ÅÃÇßÁö¸¸ ¸ðµç°Ô ºÒÅõ¸íÇÑ ½º¹° ¾ÆÈ© »ìÀÇ µ¿È­ ÀÛ°¡¸¦ ÅëÇØ ´ëÇÑ¹Î±¹ÀÇ ºê¸®Áþ Á¸½º°¡ °í¹ÎÇÏ´Â ·¯ºê ´ÙÀÌ¾î¸®¸¦ °ø°¨ÇØº¸´Â »ï³²¸ÅÀÇ ÁÂÃæ¿ìµ¹ °ø°¨ ·Î¸Ç½º ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿Â»ê»ê´Ü È®Àå °ËÅä¡¦¿ÏÃæ³ìÁö ÈÑ¼Õ ¿ì·Á
2
½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª ±Þ¼Ó È®»ê, 17¹ø È®ÁøÀÚ ¼³¿¬ÈÞ ´ë±¸ ´Ù³à°¡¡¦¿ï»ê ¡®ÃË°¢¡¯
3
¡®¿¡³ÊÁö ³¶ºñ¸¦ Ã£¾Æ¶ó¡¯¡¦¿ï»ê ³²±¸ ¿¡³ÊÁö¼³°è»ç ¸ðÁý
4
¿ï»ê ¹«°Åµ¿ °øµ¿ÁÖÅÃ»ç¾÷ ±³Æò Åë°ú¿¡µµ ³­Ç×
5
[ÀÌ·±»ý°¢]¾ðÇ°(åëù¡)
6
¿ï»ê½Ã, ½º¸¶Æ®½ÃÆ¼ ±¸Ãà µî¿¡ 316¾ï ÅõÀÚ
7
4¡¤15 ÃÑ¼±, ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ¿ï»ê 6°³ Áö¿ª±¸¼­ 20¸í °øÃµ ½ÅÃ»¡¦Æò±Õ°æÀï·ü 3´ë 1
8
°ËÂû, ¼Û ½ÃÀåÀÌ È² Ã»Àå¿¡ ¼ö»ç Ã»Å¹ ÆÄ¾Ç
9
½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª¿¡ ¿ï»ê ó³ºÎÇ° Çù·Â¾÷Ã¼µéµµ ¸ØÃè´Ù
10
[µ¥½ºÅ©Ä®·³]¡®èâù¦¡¯¿¡ ¾àÇÑ ¿ï»ê°æÁ¦¡¦¹Ù¶÷ Àß ³¯ ¾ø´Ù
ÀÌº´·Ï °³ÀÎÀü ¡®Story of 12 zodiac¡¯, ¡®12°£...
ÇÑ±¹¹®È­¿¹¼úÈ¸°ü¿¬ÇÕÈ¸ ¡®¹æ¹æ°î°î»ç¾÷¡¯ ¿ï»ê 2°÷¿¡ °°Àº °ø¿¬ ...
±èÇö¿ìÀÇ Ã³¿ëÅ» ÀÛÇ°Àü, ÀüÅë Ã³¿ë¾ó±¼ Ã£¾Æ 34³â°£ ¿¬±¸ÇØ ...
¼±»ó¿¡¼­ ÆîÄ¡´Â Å×¸¶ Å©·çÁî Æä½ºÆ¼¹ú
¹èÀÚ¸í¡¤±èÀÌ¶õ µ¿¾çÈ­ ÀÛ°¡ 2ÀÎÀü

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr