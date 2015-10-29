ÆÇÅ¸½ºÆ½ µà¿À Ãâ½Å 'À±¹Î¼­', 8ÀÏ ÇÁ·Î³ó±¸ °æ±â¼­ ¾Ö±¹°¡ °¡Ã¢

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À±¹Î¼´Â ÇöÀç °ø½Ä À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ Ä¿¹ö ¿µ»óÀ¸·Î ÆÒµéÀ» ¸¸³ª°í ÀÖÀ¸¸ç, Á¤½Ä µ¥ºß¸¦ ¸ñÇ¥·Î ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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