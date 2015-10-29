7ÀÎÁ¶ º¸ÀÌ±×·ì '´õ½ºÆ¾', Áö³­ 7ÀÏ '½ÉÇÃ¸®ÄÉÀÌÆË'¼­ µ¥ºß ¹«´ë °¡Á®

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7ÀÎÁ¶ º¸ÀÌ±×·ì ´õ½ºÆ¾(DUSTIN)ÀÌ Áö³ 2¿ù 7ÀÏ '¾Æ¸®¶ûTV ½ÉÇÃ¸®ÄÉÀÌÆË' ¹æ¼ÛÀ¸·Î µ¥ºß ¹«´ë¸¦ °¡Á³´Ù.
±èÀ±, È´Ï, ½ÂÇÑ, JJ, º§, ½Ã¿ì, ´Ù¿Â'À¸·Î ±¸¼ºµÈ '´õ½ºÆ¾'ÀÌ 1¿ù µ¥ºß ½Ì±Û 'Burn (Å¸¿À¸£´Ù)' ¹ß¸Å 1°³¿ù ¸¸¿¡ °¡Áø ¼º°úÀÌ´Ù.
ºí·¢ ½´Æ® Â÷¸²À¸·Î ¹æ¼Û¿¡ ÀÓÇÑ ´õ½ºÆ¾ ¸â¹öµéÀº "ÀÌ¹ø ½ÉÇÃ¸®ÄÉÀÌÆË ¹æ¼ÛÀ» ÇÏ°Ô µÇ¾î ±â»Ú´Ù."¸ç, "¾ÕÀ¸·Î ¸¹Àº È°µ¿À¸·Î Ã£¾ÆºË°Ú´Ù. ÄÚ·Î³ª¸¦ ÀÌ°Ü³»¼¼¿ä."¶ó°í ÀÎÅÍºä¿¡ ÀÀÇß´Ù.
¼Ò¼Ó»ç LPAent Ãø¿¡¼´Â "¿äÁò ¼¼°èÀûÀ¸·Î µ¶°¨ÀÌ À¯ÇàÀÌ°í ÄÚ·Î³ªÀÇ ¿µÇâ ¶§¹®¿¡ ¸¹ÀÌ À§ÃàµÇ¾îÀÖÁö¸¸ Ç×»ó È°µ¿¿¡ ´ëÇÑ ´ëºñ¿Í ÁØºñ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
ÆÀ ¸â¹ö 'JJ¿Í BEL'Àº "ÀÛ°î°¡ 'Future creative'¿Í ÇÔ²² ´õ½ºÆ¾¿¡°Ô °¡Àå ¾î¿ï¸®´Â °îÀ» ¸¸µé±â À§ÇØ Áö¼ÓÀûÀÎ ³íÀÇ °á°ú·Î Åº»ýÇÑ µ¥ºß°î 'Burn'ÀÌ´Ù. ÀÌ¹ø¿¡´Â ±Û·Î¹úÇÑ ¼ºÀåÇü ¾ÆÀÌµ¹ÀÇ ½Ã¹ßÁ¡À¸·Î »ï°í ÀÖ´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ÀÌ¼³ ´ëÇ¥´Â "´õ½ºÆ¾ 7¸íÀÌ °¡Áö°í ÀÖ´Â ¿Á¤À¸·Î ÀÛÀº ºÒ¾¾°¡ ¸Å¼¿î ºñ, ¹Ù¶÷, ´«ÀÌ ¿Íµµ Ç×»ó ²¨ÁöÁö ¾Ê°í ¿Ïº®ÇÏ°Ô Á¶È¸¦ ÀÌ·ç¾î Å¸¿À¸£´Â ºÒÀÌ µÇµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù."¸ç "µ¥ºß°î 'BURN'°ú °°ÀÌ ÄÉÀÌÆË ÆÒ´ýÀÌ Çü¼ºµÇ±â¸¦ ¹Ù¶ó´Â ¸¶À½ÀÌ´Ù."°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.
ÇÑÆí 400È¸ ½ÉÇÃ¸®ÄÉÀÌÆËÀº 2¿ù 7ÀÏ 13½Ã ±¹³»´Â ¹°·Ð Àü¼¼°è·Î ¼ÛÃâµÇ¾úÀ¸¸ç Ãâ¿¬ÁøÀº '´õ½ºÆ¾'À» ºñ·ÔÇØ '°ñµçÂ÷ÀÏµå, °¡ºñ¾ØÁ¦ÀÌ, ¿¡¹ö±Û·Î¿ì, ¿Â¸®¿ø¿Àºê, È«´ë±¤, µå¸²³ëÆ®, º¸ÀÌ½ºÆÛ, ANS, ENOi, ´ÙÅ©ºñ, ÀÌÃþ¹ö½º'°¡ Ãâ¿¬À» Çß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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