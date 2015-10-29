½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ '°£Á¾¿í', µðÁöÅÐ ½Ì±Û '³» »ç¶ûÀÔ´Ï´Ù' ¹ß¸Å

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ÀÛ°îÀº 'ÀÌº°³²³à, ÃÊ¿¬, ¸ÛÃ»¾Æ' µî ¼ö¸¹Àº °îµé·Î °£Á¾¿í°ú È£ÈíÀ» ¸ÂÃß°í ±×ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ Àß Ç¥ÇöÇØ ÁÖ´Â ÀÛ°î°¡ 'À±Áö¿õ'ÀÌ °øµ¿ ÀÛ°î°ú Æí°îÀ¸·Î ±×ÀÇ ±í¾îÁø º¸ÄÃ¿¡ ³¯°³¸¦ ´Þ¾ÆÁÖ¾ú´Ù.
¼Ò¼Ó»ç Á¦ÀÌ½ºÅ¸ (´ëÇ¥ ÃÖÁØ¿ì)´Â "Èûµé°í ¾î·Á¿î ÀÏ»óÀÇ ¹Ýº¹ ¼Ó¿¡ '°£Á¾¿í'ÀÇ ³ë·¡°¡ ÀÚ±×¸¶ÇÑ À§·Î°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù."¸ç, "ÇöÀç °èÈ¹Àº ÀÏº»°ú ÇÑ±¹ÀÇ °ø¿¬ È°µ¿, ±×¸®°í ´Ù¾çÇÑ ¹æ¼ÛÈ°µ¿À¸·Î ´ëÁßµé°ú ±³·ù¸¦ °èÈ¹ÇÑ´Ù."°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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