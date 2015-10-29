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ÃßÈÁ¤Àº °ú°Å Mnet ‘³ÊÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ º¸¿©2’¿¡¼ ‘8µî½Å ÀÌ¼±Èñ’·Î Ãâ¿¬ÇØ ÁÖ¸ñ ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, Áö³ÇØ 1¿ù Ã¹ ½Ì±Û ‘½ÇÄÆ’À¸·Î µ¥ºß, ±¹³»¿Ü¿¡¼ È°¹ßÇÑ À½¾Ç È°µ¿À» ÆîÄ¡¸ç ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ÀÌ²ø°í ÀÖ´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº ÇöÀç °¢Á¾ ¹«´ë¿Í ¹æ¼ÛÀ» ¿À°¡¸ç ´ëÁßÀ» ¸¸³ª°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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