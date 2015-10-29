°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.2.11 È­ 13:22
¿¬¿¹/½Ã»ç
°¡¼ö 'ÃßÈ­Á¤', ¸¶Å©Åú ½Å°î ¡®¸¶À½ÀÌ ¸»ÇÏ´Â Çàº¹(Feat. ÀÌ¶ó¿Â)¡¯ Ä¿¹ö ¿µ»ó °ø°³
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.02.11  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁø ÃâÃ³: ÃßÈ­Á¤ °ø½Ä À¯Æ©ºê

°¡¼ö ÃßÈ­Á¤ÀÌ ¸¶Å©ÅúÀÇ ½Å°î Ä¿¹ö ¿µ»óÀ¸·Î À½¾ÇÆÒµéÀÇ °¨¼ºÀ» Àú°ÝÇß´Ù.

ÃÖ±Ù ÃßÈ­Á¤Àº ÀÚ½ÅÀÇ °ø½Ä À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ¸¶Å©ÅúÀÇ ½Å°î ‘¸¶À½ÀÌ ¸»ÇÏ´Â Çàº¹(Feat. ÀÌ¶ó¿Â)’ÀÇ Ä¿¹ö ¿µ»óÀ» °ø°³Çß´Ù.

°ø°³µÈ ¿µ»ó¿¡´Â ÃßÈ­Á¤ÀÌ Ã»¾ÆÇÑ À½»öÀ¸·Î ‘¸¶À½ÀÌ ¸»ÇÏ´Â Çàº¹’À» ¿­Ã¢ÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´ã°å´Ù. 

ÃßÈ­Á¤Àº Æ¯À¯ÀÇ °¨¹Ì·Î¿î º¸ÀÌ½º·Î Æø¹ßÀûÀÎ ¹ÝÀü °íÀ½À» ¼±»çÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð, ¿ø°î ¸øÁö ¾ÊÀº µû¶æÇÑ °¨¼ºÀ» ¼±¹°ÇÏ¸ç º¸´Â ÀÌµéÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ ¸Å·á½ÃÄ×´Ù.

Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ¿µ»óÀ» º» À½¾ÇÆÒµéÀÇ ±ØÂù ¼¼·Ê¸¦ ºñ·ÔÇØ ¿ø°îÀÚÀÎ ¸¶Å©ÅúÀÌ Á÷Á¢ ¾öÁö ¼Õ°¡¶ôÀ» Ä¡ÄÑ ¼¼¿î ÀÌ¸ðÆ¼ÄÜ ´ñ±ÛÀ» °ÔÀçÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

ÃßÈ­Á¤Àº °ú°Å Mnet ‘³ÊÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ º¸¿©2’¿¡¼­ ‘8µî½Å ÀÌ¼±Èñ’·Î Ãâ¿¬ÇØ ÁÖ¸ñ ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, Áö³­ÇØ 1¿ù Ã¹ ½Ì±Û ‘½ÇÄÆ’À¸·Î µ¥ºß, ±¹³»¿Ü¿¡¼­ È°¹ßÇÑ À½¾Ç È°µ¿À» ÆîÄ¡¸ç ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ÀÌ²ø°í ÀÖ´Ù.

ÃßÈ­Á¤Àº ÇöÀç °¢Á¾ ¹«´ë¿Í ¹æ¼ÛÀ» ¿À°¡¸ç ´ëÁßÀ» ¸¸³ª°í ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»ê »ï»êµ¿ ¸ðÅÚ È­Àç¡¦1¸í »ç¸Á 40¿©¸í ´ëÇÇ
2
KTX¿ï»ê¿ª~»ï³² ¿¬°á ÁöÇÏÅë·Î »ó¹Ý±â Âø°ø
3
[±â°í]·çÇÇ(RUPI) »ç¾÷ÀÌ ´õ¿í ¼º°øÇÏ·Á¸é
4
ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç °ø°üÀ§, ÁßÁø ÇèÁöÃâ¸¶ ¹æÄ§ ±»Çô
5
¿ï»ê À¯¸íÄ«Æä °ÇÃà¡®Ç¥Àý¡¯ ¼Û»ç·Î
6
¼Ûº´±â ¿ï»ê½Ã Àü °æÁ¦ºÎ½ÃÀå, ¿ï»ê ³²±¸°© ÃÑ¼± Ãâ¸¶ ¼±¾ð
7
¿ï»ê µ¿±¸ °õ¼Ö ¼Ò°ø¿ø Á¶¼º º¸»ó°¡¿¡ »ç¾÷ Â÷Áú
8
´ÚÅÍÆ÷Çì¾î Æú¸®Á¨ ¼¤Çª, Ãµ¸¸¼¤Çª ´Þ¼º ±â³ä ¡®±â°£ ÇÑÁ¤ ÇÁ·Î¸ð¼Ç¡¯ ÁøÇà
9
¡®¿ï»ê µ¿ºÏ¾Æ ¿ÀÀÏ¡¤°¡½º Çãºê¡¯ ÇÙ½É»ç¾÷ Ã¹°ÉÀ½ ¶Ã´Ù
10
¿ï»ê ¾ç´ë»ç¾÷Àå ³ëÁ¶ ´ëÀÇ¿ø ¼±°Å Â÷Áú
¿ï»ê½Ã¸³¹«¿ë´Ü ¡®ãæºñ³ª¸®¡¯, ¡°µµ½ÃÀÇ ¾È³ç¡¤½Ã¹Î °Ç°­ ±â¿ø¡±
¿ï»ê¹Ú¹°°ü¡¤µµ¼­°ü¿¡µµ »ýÈ°¹®È­µ¿È£È¸ »ý±ä´Ù
Àü±¹ÀÇ ¹Ì¼úÀÛ°¡µé °æÁÖ¼­ ¡®Å»ÇÙ ÆÛÆ÷¸Õ½º¡¯ ÆîÃÄ
¿ïÁÖ¡¤ÁßºÎµµ¼­°ü, ¾ÆÀÌµé À§ÇÑ ±×¸² Àü½ÃÈ¸
2020³â ¿ï»ê½Ã¸³±³Çâ¾Ç´Ü Ã¹ Á¤±â¿¬ÁÖÈ¸, ½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª ¿©ÆÄ Æò...

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr