°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.2.11 È­ 16:04
¿¬¿¹/½Ã»ç
5ÀÎÁ¶ °É±×·ì '¿¡ÇÇ¼Òµå', 11ÀÏ '´õ ¼î'¿Í 'ÆË½ºÀÎ ¼­¿ï' Ãâ¿¬À¸·Î È°µ¿ ½ÃÀÛ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.02.11  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °É±×·ì ¿¡ÇÇ¼Òµå ¼îÄÉÀÌ½º ¸ð½À / »çÁø Á¦°ø - ÆË½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

Áö³­ 4ÀÏ µ¥ºß À½¹Ý 'Open My Door'¸¦ ¹ß¸ÅÇÑ 5ÀÎÁ¶ °É±×·ì '¿¡ÇÇ¼Òµå'°¡ 11ÀÏ È­¿äÀÏ ¾Æ¸®¶ûtv¿Í sbs ¾ç»ç ¹æ¼ÛÀ¸·Î µ¥ºß È°µ¿À» ½ÃÀÛÇÑ´Ù.

'¿¹Áö, ¿¹³ª, ¼ö¾Æ, ¿¹¸°, ¾Æ¸§'À¸·Î ±¸¼ºµÈ ¿¡ÇÇ¼Òµå(Episode)°¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â 11ÀÏ ¹æ¼Û ÇÁ·Î±×·¥Àº ¿ÀÈÄ 3½Ã 30ºÐ ‘ÆË½ºÀÎ ¼­¿ï’, ¿ÀÈÄ 6½Ã sbs ‘´õ ¼î’ »ý¹æ¼ÛÀÌ´Ù.

¼Ò¼Ó»ç ÆË½º ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Ãø¿¡¼­´Â "°É±×·ì ¿¡ÇÇ¼Òµå´Â 2¿ù 3ÀÏ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ¸¶Ä¡°í º»°ÝÀûÀÎ È°µ¿¿¡ µ¹ÀÔÇß´Ù. 2020 »õÇØºÎÅÍ ÄÚ·Î³ª ¹ÙÀÌ·¯½º·Î Àü ¼¼°è°¡ ¿ì¿ïÇÑ ½ÃÁ¡ÀÌÁö¸¸ 11ÀÏ ¹æ¼ÛÀ» ½ÃÁ¡À¸·Î ²ÙÁØÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¥ °ÍÀÌ´Ù."¶ó°í ÀüÇß´Ù.

¶ÇÇÑ "°Ç°­µµ À§Çè!! ±Û·Î¹ú °æÁ¦µµ À§±âÀÎ »óÈ²ÀÌ¶ó ±àÁ¤ÀÇ ¿¡³ÊÁö°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù."¸ç "¿¡ÇÇ¼Òµå´Â »çÈ¸ ºÀ»ç È°µ¿À¸·Î À£´Ï½º ÄÚ¸®¾Æ °Ç°­ Ä·ÆäÀÎÀ» ÇÔ²² ÇÏ±â·Î Çß´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù.

ÇÑÆí ´õ ¼î 214È¸ ¶óÀÎ¾÷Àº "2Z, ANS, EVERGLOW, H&D (ÇÑ°á, µµÇö), OnlyOneOf, VERIVERY, °¡ºñ¿£Á¦ÀÌ, °ñµç Â÷ÀÏµå, ±èÈñÁø, ´ÙÅ© ºñ(DKB),  µå¸²³ëÆ®(DreamNote), º¸ÀÌ½ºÆÛ, ½Ã±×´ÏÃ³, ¿¡ÇÇ¼Òµå, ¿©ÀÚ Ä£±¸, ÀÌ´ÞÀÇ ¼Ò³à"µîÀÌ Ãâ¿¬À» ÇÑ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»ê »ï»êµ¿ ¸ðÅÚ È­Àç¡¦1¸í »ç¸Á 40¿©¸í ´ëÇÇ
2
KTX¿ï»ê¿ª~»ï³² ¿¬°á ÁöÇÏÅë·Î »ó¹Ý±â Âø°ø
3
[±â°í]·çÇÇ(RUPI) »ç¾÷ÀÌ ´õ¿í ¼º°øÇÏ·Á¸é
4
ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç °ø°üÀ§, ÁßÁø ÇèÁöÃâ¸¶ ¹æÄ§ ±»Çô
5
¿ï»ê À¯¸íÄ«Æä °ÇÃà¡®Ç¥Àý¡¯ ¼Û»ç·Î
6
¼Ûº´±â ¿ï»ê½Ã Àü °æÁ¦ºÎ½ÃÀå, ¿ï»ê ³²±¸°© ÃÑ¼± Ãâ¸¶ ¼±¾ð
7
¿ï»ê µ¿±¸ °õ¼Ö ¼Ò°ø¿ø Á¶¼º º¸»ó°¡¿¡ »ç¾÷ Â÷Áú
8
¿ï»ê ¾ç´ë»ç¾÷Àå ³ëÁ¶ ´ëÀÇ¿ø ¼±°Å Â÷Áú
9
¡®¿ï»ê µ¿ºÏ¾Æ ¿ÀÀÏ¡¤°¡½º Çãºê¡¯ ÇÙ½É»ç¾÷ Ã¹°ÉÀ½ ¶Ã´Ù
10
´ÚÅÍÆ÷Çì¾î Æú¸®Á¨ ¼¤Çª, Ãµ¸¸¼¤Çª ´Þ¼º ±â³ä ¡®±â°£ ÇÑÁ¤ ÇÁ·Î¸ð¼Ç¡¯ ÁøÇà
¿ï»ê½Ã¸³¹«¿ë´Ü ¡®ãæºñ³ª¸®¡¯, ¡°µµ½ÃÀÇ ¾È³ç¡¤½Ã¹Î °Ç°­ ±â¿ø¡±
¿ï»ê¹Ú¹°°ü¡¤µµ¼­°ü¿¡µµ »ýÈ°¹®È­µ¿È£È¸ »ý±ä´Ù
Àü±¹ÀÇ ¹Ì¼úÀÛ°¡µé °æÁÖ¼­ ¡®Å»ÇÙ ÆÛÆ÷¸Õ½º¡¯ ÆîÃÄ
¿ïÁÖ¡¤ÁßºÎµµ¼­°ü, ¾ÆÀÌµé À§ÇÑ ±×¸² Àü½ÃÈ¸
2020³â ¿ï»ê½Ã¸³±³Çâ¾Ç´Ü Ã¹ Á¤±â¿¬ÁÖÈ¸, ½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª ¿©ÆÄ Æò...

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr