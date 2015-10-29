5ÀÎÁ¶ °É±×·ì '¿¡ÇÇ¼Òµå', 11ÀÏ '´õ ¼î'¿Í 'ÆË½ºÀÎ ¼­¿ï' Ãâ¿¬À¸·Î È°µ¿ ½ÃÀÛ

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|¡ã °É±×·ì ¿¡ÇÇ¼Òµå ¼îÄÉÀÌ½º ¸ð½À / »çÁø Á¦°ø - ÆË½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
Áö³ 4ÀÏ µ¥ºß À½¹Ý 'Open My Door'¸¦ ¹ß¸ÅÇÑ 5ÀÎÁ¶ °É±×·ì '¿¡ÇÇ¼Òµå'°¡ 11ÀÏ È¿äÀÏ ¾Æ¸®¶ûtv¿Í sbs ¾ç»ç ¹æ¼ÛÀ¸·Î µ¥ºß È°µ¿À» ½ÃÀÛÇÑ´Ù.
'¿¹Áö, ¿¹³ª, ¼ö¾Æ, ¿¹¸°, ¾Æ¸§'À¸·Î ±¸¼ºµÈ ¿¡ÇÇ¼Òµå(Episode)°¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â 11ÀÏ ¹æ¼Û ÇÁ·Î±×·¥Àº ¿ÀÈÄ 3½Ã 30ºÐ ‘ÆË½ºÀÎ ¼¿ï’, ¿ÀÈÄ 6½Ã sbs ‘´õ ¼î’ »ý¹æ¼ÛÀÌ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ÆË½º ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Ãø¿¡¼´Â "°É±×·ì ¿¡ÇÇ¼Òµå´Â 2¿ù 3ÀÏ ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ¸¶Ä¡°í º»°ÝÀûÀÎ È°µ¿¿¡ µ¹ÀÔÇß´Ù. 2020 »õÇØºÎÅÍ ÄÚ·Î³ª ¹ÙÀÌ·¯½º·Î Àü ¼¼°è°¡ ¿ì¿ïÇÑ ½ÃÁ¡ÀÌÁö¸¸ 11ÀÏ ¹æ¼ÛÀ» ½ÃÁ¡À¸·Î ²ÙÁØÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¥ °ÍÀÌ´Ù."¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ "°Ç°µµ À§Çè!! ±Û·Î¹ú °æÁ¦µµ À§±âÀÎ »óÈ²ÀÌ¶ó ±àÁ¤ÀÇ ¿¡³ÊÁö°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù."¸ç "¿¡ÇÇ¼Òµå´Â »çÈ¸ ºÀ»ç È°µ¿À¸·Î À£´Ï½º ÄÚ¸®¾Æ °Ç° Ä·ÆäÀÎÀ» ÇÔ²² ÇÏ±â·Î Çß´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
ÇÑÆí ´õ ¼î 214È¸ ¶óÀÎ¾÷Àº "2Z, ANS, EVERGLOW, H&D (ÇÑ°á, µµÇö), OnlyOneOf, VERIVERY, °¡ºñ¿£Á¦ÀÌ, °ñµç Â÷ÀÏµå, ±èÈñÁø, ´ÙÅ© ºñ(DKB), µå¸²³ëÆ®(DreamNote), º¸ÀÌ½ºÆÛ, ½Ã±×´ÏÃ³, ¿¡ÇÇ¼Òµå, ¿©ÀÚ Ä£±¸, ÀÌ´ÞÀÇ ¼Ò³à"µîÀÌ Ãâ¿¬À» ÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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