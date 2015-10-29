¹è¿ì '¹ÚµµÀ¯', À¯Æ©ºê °­¿¬ Ã¤³Î '»¡°£ Ç³¼±' °³¼³

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¹è¿ì '¹ÚµµÀ¯'°¡ À¯Æ©¹ö·Î º¯½Å, ¿À´Â 2¿ù 20ÀÏ Ã¹ ¹æ¼ÛÀ» ¼±º¸ÀÎ´Ù.
¹ÚµµÀ¯´Â Áö³ 11ÀÏ "À¯Æ©ºê '»¡°£ Ç³¼±' Ã¤³ÎÀ» °³¼³, ÅäÅ© ¸àÅä¸µ °¿¬ ÇÁ·Î±×·¥À» ÁØºñÇß´Ù."¸ç, "°¿¬ÀÚµéÀº ¸ðµÎ°¡ ¹è¿ì¿Í °¡¼ö µî ¾ÆÆ¼½ºÆ®µé·Î ÁøÇàÀÌ µÈ´Ù."°í ¹àÇû´Ù.
¶ÇÇÑ "°¿¬»Ó¸¸ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ±×µ¿¾È ¾î´À ¹æ¼Û¿¡¼µµ µé¾îº¸Áö ¸øÇÑ, 'ÀÌÁ¦´Â ¸»ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù' µî Ãâ¿¬ÀÚµéÀÇ ¸®¾ó 100%, ¼ÖÁ÷ÇÏ´Ù ¸øÇØ ³¯°ÍÀÇ ÀÌ¾ß±âµéµµ ÁØºñµÅÀÖ´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
±×´Â "Ã¤³Î ¼öÀÍÀº Ãâ¿¬ÀÚµéÀÇ ÀÌ¸§À¸·Î ·ç°Ô¸¯º´ È¯¿ìºÐµé°ú ¼Ò¾Æ¾Ï È¯ÀÚ ±× ¿Ü¿¡µµ µµ¿òÀÇ ¼Õ±æÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ºÐµé¿¡°Ô Àü´ÞµÉ °Í"ÀÌ¶ó°í ¾Ë·Á ÈÆÈÆÇÔÀ» ´õÇß´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î ¹ÚµµÀ±Àº "¸¹Àº ½ÃÃ»ÀÚµéÀÌ Âü¿©ÇØ ¼Ò¿ÜµÈ ÀÌµé¿¡°Ô À§·Î¿Í °¡½¿ µû¶æÇÑ ¸¶À½ÀÌ Àü´ÞµÉ ¼ö ÀÖ±â¸¦ ¹Ù¶ó¸ç, ¸¹Àº ¼±ÈÄ¹è´Ôµé²²¼ ÇÔ²²ÇØÁÖ½Ã±æ ¹Ù¶õ´Ù."´Â ¼Ò¸ÁÀ» ÀüÇß´Ù.
¹ÚµµÀ¯ÀÇ À¯Æ©ºê Ã¤³Î "»¡°£ Ç³¼±"Àº ¿À´Â 20ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã 20ºÐ Ã¹ ¼±À» º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ±âÁ¸ °¿¬ÀÇ Æ²À» ¹þ¾î³ »õ·Î¿î ÆÐ·¯´ÙÀÓÀ» º¸¿©ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÇÑÆí ¹ÚµµÀ¯´Â 'MBC 29±â °øÃ¤ ÅÅ·±Æ®' Ãâ½ÅÀ¸·Î 2001 MBC '¼¼ Ä£±¸'¸¦ ±âÁ¡À¸·Î ¸¹Àº ÀÛÇ°¿¡ Ãâ¿¬, 2019³â 6¿ù¿¡´Â 'º®»ç' Á¤Àç¸¸ ¼±»ý ¼°Å 5ÁÖ±â Ãß¸ð°ø¿¬ '¿ª»çÀÇ ½ÃÀÛ' ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ó ÈÁ¦°¡ µÇ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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