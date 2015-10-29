¹è¿ì '¹ÚµµÀ¯', À¯Æ©ºê °­¿¬ Ã¤³Î '»¡°£ Ç³¼±' °³¼³

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.2.14 ±Ý 19:59
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½ÂÀÎ 2020.02.14  
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¹ÚµµÀ¯ÀÇ À¯Æ©ºê Ã¤³Î "»¡°£ Ç³¼±"Àº ¿À´Â 20ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã 20ºÐ Ã¹ ¼±À» º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ±âÁ¸ °­¿¬ÀÇ Æ²À» ¹þ¾î³­ »õ·Î¿î ÆÐ·¯´ÙÀÓÀ» º¸¿©ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

ÇÑÆí ¹ÚµµÀ¯´Â 'MBC 29±â °øÃ¤ ÅÅ·±Æ®' Ãâ½ÅÀ¸·Î 2001 MBC '¼¼ Ä£±¸'¸¦ ±âÁ¡À¸·Î ¸¹Àº ÀÛÇ°¿¡ Ãâ¿¬, 2019³â 6¿ù¿¡´Â 'º®»ç' Á¤Àç¸¸ ¼±»ý ¼­°Å 5ÁÖ±â Ãß¸ð°ø¿¬ '¿ª»çÀÇ ½ÃÀÛ' ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ó È­Á¦°¡ µÇ¾ú´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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