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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.2.14 ±Ý 19:59
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°É±×·ì 'Å©·¢½Ã', ÇÁ¸®µ¥ºß...16ÀÏ Á¤¿À ¡®³ªÀÇ ¿ìÁÖ¡¯ ¹ß¸Å
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.02.14  
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¡ã 5ÀÎÁ¶ °É±×·ì Å©·¢½Ã(¿ì¾Æ, Ä«¸°, ¼ö¾È, ÇýÁø, Ã¤ÀÌ)

Áö³­ 1¿ù À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÇ¾ú´ø Å©·¢½ÃÀÇ ÇÁ¸® µ¥ºß°î '³ªÀÇ ¿ìÁÖ (MY UNIVERSE)'°¡ ¿À´Â 16ÀÏ À½¿øÀ¸·Î Á¤½Ä °ø°³µÈ´Ù.

¿¡½º¿¡ÀÌ¾ÆÀÌÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(SAITAINMENT)Ãø¿¡¼­´Â "ÃÑ 10 Æ®·¢ÀÇ ¹Ì´ÏÀ½¹ÝÀ¸·Î Ãâ½ÃµÉ µ¥ºß ¾Ù¹ü ¹ß¸Å, ÇÁ¸® µ¥ºß ½Ì±Û '³ªÀÇ ¿ìÁÖ (MY UNIVERSE)' 1°îÀ» 16ÀÏ ¼±°ø°³ÇÑ´Ù."°í ¹àÇû´Ù.

5ÀÎÁ¶ °É±×·ì Å©·¢½Ã(¿ì¾Æ, Ä«¸°, ¼ö¾È, ÇýÁø, Ã¤ÀÌ)ÀÇ ½Å°î '³ªÀÇ ¿ìÁÖ (MY UNIVERSE. ÀÛ»ç/ÀÛ°î/Æí°î ±è¿µÁØ)'´Â Áö´Ï¹ÂÁ÷À» ÅëÇØ 2¿ù 16ÀÏ Á¤¿À Á¤½ÄÀ¸·Î ¹ß¸ÅÇÏ¸ç, ÀÌ°îÀº ±×µ¿¾È À¯Æ©ºê ¿µ»óÀ» ÅëÇØ ÆÒ´ýµé¿¡°Ô ¾Ë·ÁÁø °îÀÌ´Ù.

¶ÇÇÑ ÀÌ¹ø '³ªÀÇ ¿ìÁÖ (MY UNIVERSE)'¸¦ ¹ß¸ÅÇÏ¸ç ¼Ò¼Ó»ç Ãø¿¡¼­´Â µ¥ºß ¾Ù¹ü¿¡ µé¾î°¥ Æ®·¢¸®½ºÆ®¿Í ÇÔ²² ¾Ù¹ü¿¡ »ðÀÔµÉ ¸â¹öµéÀÇ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ 'Å©·¢½Ã' ÀÎ½ºÅ¸¿¡ °ÔÀçÇß´Ù.

​¿¡½º¿¡ÀÌ¾ÆÀÌ¿¡¼­´Â "È­º¸ ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ¾Ù¹üÀ¸·Î ¹ß¸ÅµÉ ÀÌ¹ø µ¥ºß À½¹ÝÀÇ Å¸ÀÌÆ²Àº '¾Æ¸®¾Æ'·Î Á¤ÇØÁ³À¸¸ç ¼Ö·Î°î Æ÷ÇÔ ÃÑ 7°î 10°³ Æ®·¢, ¹Ú½º¼¼Æ®·Î ±¸¼ºµÈ Á¦ÀÛ¹°·Î ÆÒµéÀ» Ã£¾Æ°¥ °ÍÀÌ´Ù."°í ¾Ù¹ü ±¸¼º¿¡ ´ëÇØ ¹àÇû´Ù.

¿À´Â 3¿ù 1ÀÏ ¹ß¸Å¸¦ ¾ÕµÐ 5ÀÎÁ¶ °É±×·ì Å©·¢½ÃÀÇ 1¿ù À¯Æ©ºê, 2¿ù '³ªÀÇ ¿ìÁÖ' À½¿ø°ú Å¸ÀÌÆ²°î '¾Æ¸®¾Æ' Æ¼Àú ¿µ»ó, 3¿ù ¾Ù¹üÀÇ ¼øÂ÷Àû °ø°³¸¦ ¼±ÅÃÇÔ ¼Ò¼Ó»ç ÃøÀÇ º¹¾ÈÀº Å©·¢½ÃÀÇ È°µ¿¿¡ Ã¼°èÀûÀÎ Áö¿øÀ» ÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ÀÇÁö°¡ ³ì¿©Á® ÀÖ´Ù.

16ÀÏ ¹ß¸ÅµÉ '³ªÀÇ ¿ìÁÖ'´Â 'È®½ÇÇÑ ÄÃ·¯¿Í ¹«µå, È®°íÇÑ ÀÎ¾Æ¿ô°ú ÀÓÆÑÆ®, À¯´ÏÅ©ÇÏ¸ç Æ®·»µðÇÑ fx »ç¿îµå°¡ ÀÎ»óÀûÀÎ °î'À¸·Î ÀÛ»ç¿¡ Å©·¢½Ã(CRAXY) ¸â¹öµéÀÌ Á÷Á¢ Âü¿©ÇÏ¿© µ¶Æ¯ÇÑ ¼¼°è°ü°ú µ¥ºß ÁØºñ ½ÃÀýºÎÅÍ ÇÔ²²ÇØÁØ ÆÒµé¿¡°Ô ÀüÇÏ´Â ¸Þ½ÃÁö°¡ ´ã°Ü ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí Å©·¢½Ã´Â ÇöÀç ÀÎ½ºÅ¸¿Í ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ¼­ ÄÉÀÌÆË ÆÒ´ý°ú ±³·ùÀÇ ¿µ¿ªÀ» ³ÐÈ÷±â ½ÃÀÛÇß°í, 16ÀÏ ÇÁ¸® µ¥ºß°î ¿ÀÇÂ¿¡ ÀÌ¾î Ãæ°ÝÀûÀÎ Å¸ÀÌÆ²°î '¾Æ¸®¾Æ'ÀÇ Æ¼Àú ¿ÀÇÂÀ» ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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