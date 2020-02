경제건설/부동산 은평벽산블루밍 in seoul 사업설명회 성황리 개최 승인 2020.02.18 15:34:21 14일 김포시 풍무동 은평벽산블루밍 in seoul 사업설명회가 성황리에 개최됐다. 이날 사업설명회에서는 서울시 은평구 신사동 일원에 지하 2층~지상 14층 규모, 47㎡, 59㎡, 84㎡ 등 총 5개 타입으로 총 354세대, 7개동 규모로 지어진다. 단지내에는 야외캠핑장, 외부체육시설, 골프연습장, 휘트니스센터, 북카페등 은평벽산블루밍 in seoul 입주민들만의 편의시설이 들어설 예정이다. 이에 ‘은평벽산블루밍 in seoul‘ 홍보관 2월 22일(토) 그랜드 오픈을 앞두고 있다. 홍보관은 경기도 김포시 풍무역 2번 출구에 위치하며 그랜드 오픈 기념을 맞이해 2월 22일(토), 23일(일) 이틀간 오전 10시부터 초록 우산 어린이 재단과 함께하는 대대적인 선착순 이벤트를 진행한다. 이에 개그맨 김원효가 진행하는 경품이벤트와 홍진영의 초청공연으로 벌써부터 문의전화가 이어지고 있다. ‘은평벽산블루밍 in seoul‘은 아파트의 미래가치를 더욱 높여줄 호재도 풍부하다. 단지 가까이에 수도권광역급행철도(이하 GTX) A노선이 오는 2023년 개통될 예정이다. A노선은 지난해 말 착공식을 열고, 전체 GTX노선 중 가장 빠른 속도로 추진중인 곳으로, 파주~일산~은평~서울역~동탄으로 이어진다. 개통 시 서울 강남까지 30분대면 출퇴근이 가능해 강남생활권으로 거듭나며 수요가 더욱 늘어날 전망이다. 게다가, 서부선경전철 개통에 따른 수혜도 기대된다. 서부선경전철은 은평구 새절역에서 서울 관악구 서울대정문 앞까지 총 17.49km, 17개소의 정거장이 조성되는 급행열차로, 오는 2026년 완공을 목표로 하고 있다. 서울 경전철 사업 중 한강이북과 이남을 연결하는 유일한 노선으로, 사업성 1순위로 꼽히고 있다. 개통 시 서울 남북간은 물론 전역으로의 교통난 해소 및 교통편의성 증대에 큰 효과가 기대된다. 입지적인 부분도 우수하다. 단지는 봉산과 봉산공원 바로 앞에 자리잡았고, 구산근린공원, 역촌공원, 도시자연공원 등이 가까운 숲세권이자 공세권 아파트로 주거쾌적성이 매우 뛰어나다. 특히 봉산은 서울시 은평구와 경기도 고양시에 걸쳐 있는 곳으로, 둘레길과 다양한 산책로, 운동시설 등이 잘 갖춰져 여가생활을 즐기기도 좋다. 단지 가까이에 덕산중이 있고, 상신초, 서신초, 역촌초, 영락중, 은평중•고, 숭실고, 예일여고 등 반경 2.5km이내에 교육시설도 풍부하다. 또한 서울시립서북병원, 서북재활체육센터, 농협하나로마트 각종 생활편의시설이 풍부해 편리한 생활환경을 누릴 수 있고, 주거밀집지역으로 유해시설이 없어 쾌적하고 안전한 생활도 가능하다. ‘은평벽산블루밍 in seoul‘ 단지가 자리잡은 신사동에서는 지난 2011년 두산위브2차가 준공된 8년간 새 아파트 공급이 전무했다. 게다가 두산위브2차가 공급되기 전 마지막 단지가 2006년 공급된 은평신사두산위브로 최근 13년간 단 139가구만 공급된 만큼 지역 내부의 새아파트에 대한 갈증이 크다. 따라서 기존 노후아파트 갈아타기 수요는 물론 전세수요자들의 내 집 마련의 기회로 꼽히는 만큼 인기는 더욱 높을 전망이다. ‘은평벽산블루밍 in seoul’은 발코니 무상확장, 현관 중문, 최고급가전제품 및 가구 등 무상으로 제공한다. 홍보관은 사전예약제로 운영되며 전문상담사를 통해 자세한 위치 및 선착순 동호수 지정 등 안내 받을 수 있다. 자세한 상담예약 문의는 홈페이지 또는 대표전화를 통해 예약이 가능하다. [경상일보 = 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr] 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)