½ÅÀÎ °É±×·ì 'Å©·¢½Ã(CRAXY)', Å¸ÀÌÆ²°î '¾Æ¸®¾Æ(ARIA)' 1Â÷ Æ¼Àú 18ÀÏ °ø°³

½ÅÀÎ °É±×·ì 'Å©·¢½Ã(CRAXY)'ÀÇ Å¸ÀÌÆ²°î '¾Æ¸®¾Æ(ARIA)'ÀÇ 1Â÷ Æ¼Àú°¡ 18ÀÏ ¿ÀÇÂ, ³²´Ù¸¥ ½ºÄÉÀÏ°ú ¿µ»ó¹Ì·Î °ü½ÉÀÌ ¸ô¸®°í ÀÖ´Ù.
'¿ì¾Æ, Ä«¸°, ¼ö¾È, ÇýÁø, Ã¤ÀÌ'·Î ±¸¼º, 2020³â »ó¹Ý±â Å« ÆÄÀåÀ» ¸ô°í ¿Ã ½ÅÀÎ °É±×·ì Å©·¢½Ã´Â 1Â÷ Æ¼Àú¸¦ ÅëÇØ Å¸ÀÌÆ²°îÀÇ ½ºÅä¸® ÄÜ¼ÁÆ®°¡ ÀÏºÎ °ø°³Çß´Ù.
Æ¼Àú¸¦ °ø°³ÇÑ ¼Ò¼Ó»ç SAI ÇÁ·Îµà¼ ºñ¿£ºñ´Â "3¿ù 1ÀÏ ¹Âºñ¿Í À½¿øÀÌ °ø°³µÇ´Â 'Å©·¢½Ã'ÀÇ Å¸ÀÌÆ²°î '¾Æ¸®¾Æ'´Â ÇÑ±¹ÀÇ °ÀÎÇÑ ¹ÎÁ·¼ºÀ» ÄÉÀÌÆËÀ¸·Î ³ì¿©³» ´ëÇÑÀÇ ¹ÎÁ·È¥À» ¼¼°è¿¡ ¾Ë¸®´Â ÀÇÁö°¡ ´ã°ÜÀÖ´Ù."°í ¸»Çß´Ù.
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¶ÇÇÑ "µ¥ºß Å¸ÀÌÆ²°îÀÌ´Ï¸¸Å Â÷º°ÈµÈ ¾È¹«¿Í ÀÇ¿å ³ÑÄ¡´Â ±âÈ¹À¸·Î ÁØºñÇßÀ¸¸ç ÇÑ±¹À» ¾Ë¸®±â ÀûÇÕÇÑ ÄÉÀÌÆË Àå¸£¿¡ ¹ÎÁ·ÀÇ ¿ª»çÀû È÷½ºÅä¸®¸¦ °¡»ç¿Í ¿µ»ó¿¡ ´ã°í ÀÖ´Ù."°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
SAI´Â "Å©·¢½Ã¸¦ ÅëÇØ '½ºÅä¸®, ÆÛÆ÷¸Õ½º, ¸â¹öµéÀÇ ½Ç·Â'À» Å¸ÀÌÆ²°î '¾Æ¸®¾Æ'¿¡ ³ì¿©³½´Ù. º» ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ ÁØºñ´Â 2018³â 7¿ù 'À§½Ã °É½º'ÀÇ ±¸¼ººÎÅÍ ÀÌ¹Ì ½ÃÀÛÀÌ µÇ¾ú´Ù."¸ç, "°¡»çÀÇ ±íÀº ÀÇ¹Ì¿Í ÆÛÆ÷¸Õ½ºÀÇ ±¸¼º Á¢¸ñ ¹ÎÁ· ¿ª»çÀÇ È÷½ºÅä¸®·Î Ç®¾î ÄÉÀÌÆËÀ¸·Î Ç¥ÇöÇÏ´Â ÀÛ¾÷Àº ½±Áö ¾ÊÀº ÀÛ¾÷ÀÌ¾ú´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
³¡À¸·Î "ÀÌ¹ø 18ÀÏ ¿ÀÇÂµÈ 1Â÷ Æ¼Àú¿¡´Â '¿Ü¼¼·ÎÀÇ °í³, ÆòÈÀÇ »óÂ¡, Çö´ëÀû ½Ã¹ÎÁ¤¼, °ÀÎÇÑ ÇÁ¶óÀÌµå, ±¹°¡ À§»óÀÇ »óÂ¡ÀÎ ±Ã±È'±îÁö ¸â¹ö°¡ Ç¥ÇöÇÏ´Â ½Ã³ñÀÌ ´ã°ÜÀÖ´Ù."°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.
ÇÑÆí 18ÀÏ 1Â÷ Æ¼Àú¸¦ À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇØ °ø°³ÇÑ 'Å©·¢½Ã' ¸â¹öµéÀº "ÀÎ½ºÅ¸¿Í ÆäÀÌ½ººÏÀ» ÅëÇØ ÆÒ´ý°ú ±³·ù¸¦ ÁøÇà ÁßÀÌ¸ç 26ÀÏ 2Â÷ Æ¼Àú, 3¿ù 1ÀÏ À½¿ø°ú ÇÔ²² ¹Âºñ º»ÆíÀÌ °ø°³µÇ¸é ÀüÃ¼ÀûÀÎ ½ºÅä¸®ÀÇ À±°ûÀÌ µå·¯³´Ù."°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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