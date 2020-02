연예/시사 가수 '추화정', 새 싱글 ‘On My Own’ 3월 2일 정오 공개 승인 2020.02.28 ▲ 가수 추화정 / 사진 제공: 아이컨텍컴퍼니 가수 추화정이 따뜻한 에너지가 느껴지는 신곡으로 리스너들을 찾는다. 28일 소속사 아이컨텍컴퍼니 측에 따르면 추화정은 오는 3월 2일 새 싱글 ‘On My Own(온 마이 온)’의 발매를 확정했다. 신곡 ‘On My Own’은 꿈을 꾸는 모든 이들에게 전하는 힘찬 메시지를 녹여낸 팝&락 장르의 곡으로, 지난해 1월 데뷔 싱글 ‘실컷’ 이후 발매되는 추화정의 두 번째 싱글이다. 특히 이번 신곡은 추화정이 직접 작곡에 참여해 진정성을 높였으며, 워너원, 갓세븐, 몬스타엑스를 비롯해 JTBC 드라마 ‘스카이 캐슬’ OST ‘We All Lie(위 올 라이)’ 등을 작업한 히트메이커 정성민 작곡가가 프로듀싱을 맡아 완성도를 끌어올렸다. 추화정은 “이번 곡은 직접 작곡에 참여해 더욱 의미 있는 곡이다. 곡을 쓰면서 힘이 되는 멜로디들이 떠올라서 곡을 만들면서 스스로에게도 참 많은 힘이 됐다”며 “가사 내용을 보면 굉장히 긍정적인 메시지가 담겨있다. 많은 분들에게 공감이 되고 힘이 됐으면 좋겠다”고 전했다. 추화정은 과거 Mnet ‘너의 목소리가 보여2’에서 ‘8등신 이선희’로 출연해 눈도장을 찍었으며, 지난해 1월 첫 싱글 ‘실컷’으로 데뷔, 국내외를 오가며 다채로운 활동을 펼치고 있다. 추화정의 신곡 ‘On My Own’은 오는 3월 2일 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)