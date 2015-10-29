Æ®·ÎÆ® Á¤±ÛÀ» ´©ºñ´Â ÅÃ½Ã¿îÀü±â»ç °¡¼ö '°íÃßÀå', Ã¹¹øÂ° ½Ì±Û ¡®´ç½ÅÀº ³»¿©ÀÚ¡¯ ¼ºÀÎ°¡¿ä°è »õº½ ¿­¾î

|
|
|
|¡ã Æ®·ÎÆ®ÇÏÀÌ¿þÀÌ¸¦ ´©ºñ´Â ÅÃ½Ãµå¶óÀÌ¹ö °¡¼ö! Æ®·ÎÆ®Á¤±ÛÀÇ ÃßÀåÀ¸·Î ³ª¼± °¡¼ö °íÃßÀå
Æ®·ÎÆ®ÇÏÀÌ¿þÀÌ¸¦ ´©ºñ´Â ÅÃ½Ãµå¶óÀÌ¹ö °¡¼ö! Æ®·ÎÆ®Á¤±ÛÀÇ ÃßÀåÀ¸·Î ³ª¼± °¡¼ö °íÃßÀå! °¡¿äTV, ½Ç¹ö¾ÆÀÌTV, GMTV(±Û·Î¹ú¹ÂÁ÷Ã¤³Î), ³»¿Ü°æÁ¦TV ¼îÀ½¾ÇÇÁ·Î±×·¥¿¡ Ãâ¿¬ ÁßÀÎ, ÀÌ»öÀûÀÎ ½ºÅ¸ÀÏ¸µ°ú °³¼º¹Ì ³ÑÄ¡´Â Ã¢¹ýÀÇ Æ®·ÎÆ®°¡¼ö °íÃßÀåÀÇ '´ç½ÅÀº ³»¿©ÀÚ' 1st ½Ì±Û Story°¡ °Ü¿ì³» ÄÚ·Î³ª·Î ²Ç²Ç ¾ó¾îºÙÀº ¼ºÀÎ°¡¿ä°è¿¡ »õº½À» ¿¬´Ù.
»ç) ÇÑ±¹¹æ¼Û°¡¼öÇùÈ¸, ¹®ÈÅõµ¥ÀÌ, ÄÚ¸®¾Æ½ºÅ¸¼îTV ÁÖ°ü 2017Á¤ÅëÆ®·ÎÆ® ÀÎ±â°¡¼ö´ë»ó ¼ö»ó°ú ÇÑ±¹¹®È¿¹¼ú½Å¹®»ç, ÄÚ¸®¾Æ½ºÅ¸¼îTV ÁÖ°ü 2019´ëÁß°¡¿äÀÎ±â°¡¿ä´ë»ó ¼ö»óÇÑ °¡¼ö °íÃßÀåÀº ÇöÀç, ´ëÇÑ°¡¼öÇùÈ¸ ÀÎÃµÁöÈ¸, ÀÎÅÍ³Ý¹æ¼Û ÄÚ¸®¾Æ½ºÅ¸¼îTV, TKBN TV ¿¡¼ È°µ¿ ÁßÀÌ¸ç, ÄÚ¸®¾Æ¿¹¼ú´Ü, ³ëµé¿¹¼ú´Ü, ÀÏ»ê¿ì¸®¿ä¾ç¿ø µî ¿¹¼úºÀ»çÈ°µ¿µµ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.
°¡¼ö °íÃßÀåÀÇ Ã¹¹øÂ° ½Ì±Û Å¸ÀÌÆ²°îÀÎ ‘´ç½ÅÀÇ ³»¿©ÀÚ’´Â ¹Ì½ºÆ®·Ô °ú ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô ÀÇ Æ®·ÎÆ®¸¶½ºÅÍ·Î ±¹¹ÎÀÇ »ç¶ûÀ» È®°íÈ÷ ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Â Æ®·ÔÄý ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÃÖ½Å ÀÎ±âÅ¸ÀÌÆ²°î ‘´ç½ÅÆí’À» ÀÛ°îÇÑ ±Ç³ëÇØ¸¸ ÀÌ ÀÛ°îÇÑ °îÀ¸·Î, ÇÑ±¹¹Ìµð¾îÀú³Î È«º¸´ë»ç ¹× ÇÑ±¹¹æ¼Û°¡¼öÇùÈ¸ °æ³²ÁöÈ¸Àå, ÇÑ±¹´Ù¹®È¿¹¼ú¿ø Ã¢¿ø½Ã ÁöºÎÀå, ´Ù¼Ø¹®È¿¹¼úºÀ»ç´Ü ´ÜÀåÀ» ¸Ã°íÀÖÀ¸¸ç ‘2015 ¼¼°èÆòÈ¾ð·Ð´ë»ó’ »çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶)ÀÌ ÀÛ»ç¸¦ ÇÏ¿´´Ù.
¿©±â¿¡, Ãà°¡¿©½ÅÀÌÀÚ ÄÚ·¯½º¿äÁ¤À¸·Î »ç¶û¹Þ´Â °¡¼ö ±èº¸¹Ì¿Í Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼ÀÇ ¸®´õÀÎ °¡¼ö ½á´Ï°¡ ÀçÄ¡¸¸Á¡ ÅëÅë Æ¢´Â ÄÚ·¯½º¸¦ ´õÇØ ¸À°¥½º·± Æ®·ÎÆ® ÇÁ·ÎÆ÷Áî ¼ÛÀ¸·Î ¿Ï¼ºµÇ¾ú´Ù. »õº½ÀÇ °áÈ¥½ÃÁð¿¡ ÀÌ»ö °áÈ¥½Ä Ãà°¡·Î »ç¶û¹ÞÀ» ¸¸Å ¸Å·Â ³ÑÄ¡´Â °îÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >