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°É±×·ì 'Å©·¢½Ã'ÀÇ µ¥ºß Å¸ÀÌÆ² °î "¾Æ¸®¾Æ(ARIA)'ÀÇ À½¿ø°ú ¹Âºñ°¡ 3¿ù 3ÀÏ ¿ÀÇÂ, 3¿ù 6ÀÏ KBS ¹ÂÁ÷¹ðÅ©¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
SAI Ãø¿¡¼ Å¸ÀÌÆ²°î '¾Æ¸®¾Æ(ARIA)'ÀÇ »çÀü ÇÁ·Î¸ð¼Ç Æ¼Àú¿¡¼ °Á¶Çß´ø '´ëÇÑ, ¹ÎÁ·, ÈÇÕ, ÆòÈ' µîÀÇ ÁÖÁ¦°¡ 3¿ù 3ÀÏ ¹Âºñ Ç®¹öÀüÀ¸·Î ÆîÃÄÁ³´Ù.
¹Âºñ¿¡¼ '¿ì¾Æ, Ä«¸°, ¼ö¾È, ÇýÁø, Ã¤ÀÌ'·Î ±¸¼ºµÈ Å©·¢½Ã(CRAXY)ÀÇ °¢ ¸â¹öµéÀº ½Ã´ëº°, ¿ª»çÀû ÀÎ¹°ÀÇ ³»¸éÀ» ¹¦»çÇÏ¸ç ±º¹«¸¦ ÅëÇØ °í³°ú ÈÇÕ ±×¸®°í ¹Ì·¡¸¦ Ç¥ÇöÇß´Ù.
'¾Æ¸®¾Æ' Á¦ÀÛ ÃÊ±âºÎÅÍ ¸â¹öµé°ú Á¦ÀÛÁøÀÇ Àû±ØÀûÀÎ ¼ÒÅë°ú ÇÑ¶æÀ¸·Î ÀºÀ¯µÇ¾î ¼¼»óÀÇ ºûÀ» º¸°Ô µÇ¾ú°í, 'ÀÇ»ó, ¾È¹«, °¡»ç' ±×¸®°í ¿µ»ó µî ¾î´À ÇÑ ºÎºÐÀÌ¶óµµ ¶æ°ú Á¤¼ºÀÌ ¾È µé¾î°£ °÷ÀÌ ¾ø´Ù.
°¡»ç ³»¿ë ÁßÀÇ ÈÄÅ© ºÎºÐÀÎ '¾Æ¸®¾Æ¸® ¾Æ¸®¸®~' ºÎºÐÀº ÇÑ¹ÎÁ·ÀÌ¸é ´©±¸³ª °ø°¨ÇÏ´Â '¾Æ¸®¶û'ÀÇ Ç¥ÇöÀÌ´Ù.°ú¿¬ 'Å©·¢½Ã(CRAXY)'°¡ Ãß±¸ÇÏ´Â 'ÄÉÀÌÆËÀ¸·Î ¹ÎÁ·À» ³ë·¡ÇÑ´Ù.'´Â ÁÖÁ¦·Î ¾ò°íÀÚ ÇÏ´Â ¶æÀº ¹«¾ùÀÌ¸ç ¾îµð±îÁö ÀÎ°¡?". ´ëÁßµé°ú ÇÔ²² ³²Àº ¼÷Á¦´Ù.Áö±Ý ´ëÇÑ¹Î±¹Àº ¿©·¯ °¡Áö À§±â¿Í ¾î·Á¿ò¿¡ Ã³ÇØÀÖ´Ù.
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SAIÀÇ ¼öÀå ºñ¾Øºñ´Â "ÀÌ ¾î·Á¿î ½Ã±â¸¦ Å©·¢½ÃÀÇ '¾Æ¸®¾Æ'¿¡ ³ì¾ÆÀÖ´Â '¹ÎÁ·, ÈÇÕ, ´Ü°á, ±Ø±â'ÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇÏ°í ¸ðµÎ ÇÕ½ÉÇÏ¿© ÀÌÀ§±â¸¦ ±Øº¹ÇÏ°í, ´Ù½Ã±Ý ´ëÇÑÀÇ À§»óÀ» ¼¼»ó¿¡ ¾Ë¸®´Â °è±â°¡ µÇ±â¸¦ ±â¿øÇÑ´Ù."°í ÀüÇß´Ù.±×¸®°í "Áö±Ý ¾Æ´Ï¸é ´Ù½Ã Ç¥ÇöÀ» ¸øÇÒ ½ÃÁ¡ÀÌ¶ó°í ÆÇ´Ü. ¸â¹öµé°ú °íÃæÀ» ÇÔ²²ÇÏ´Â ¿î¿µÁø°ú Ãâ¿¬Áø Æ÷ÇÔ 100¿© ¸í¿¡ ÀÌ¸£´Â ¹Âºñ ÆÀµéÀÌ »ç¸í°¨À¸·Î Á¦ÀÛ¿¡ ÀÓÇß´Ù."°í ¸»Çß´Ù.
¸¶Áö¸·À¸·Î "ARIA(¾Æ¸®¾Æ)´Â SAI¿Í Å©·¢½ÃÀÇ ½ÃÀÛÀÌ¸ç °¡Àå ¼ÒÁßÇÑ ÁÖÁ¦¸¦ ´Ù·é ¸¸Å ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ È°µ¿µµ '±âÁ¶(Ðñðà, keynote, basis)¿¡ µû¸¥' ±¹³» ¹æ¼ÛÀ» ºñ·ÔÇÑ °ø¿¬ ¹«´ë ±×¸®°í ÇØ¿Ü ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ÆîÄ¥ °ÍÀÌ´Ù."°í °¥¹«¸®Çß´Ù.Å©·¢½ÃÀÇ '¾Æ¸®¾Æ(ARIA)'´Â 3¿ù 3ÀÏ Á¤¿À '¸á·Ð, Áö´Ï'¸¦ ºñ·ÔÇÑ ±¹³» ¸ðµç ¿Â¶óÀÎ À½¿ø ¼¾ÅÍ¿Í ÇØ¿Ü ÇÃ·§Æû, 5½Ã¸¦ ±âÁ¡À¸·Î ¿ÀÇÂµÈ ¹Âºñ´Â À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇØ Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí Å©·¢½ÃÀÇ µ¥ºß Ã¹ ¹«´ë´Â 3¿ù 6ÀÏ ±Ý¿äÀÏ KBS ¹ÂÁ÷¹ðÅ©, »ý¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ ±×µ¿¾È ÁØºñ ±âÈ¹ÇÑ '¾Æ¸®¾Æ(ARIA)'ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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