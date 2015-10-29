¹Ú±ÙÇý ¿ÁÁßÆíÁö¡¦ÅëÇÕ´ç ¡®°í¹Î¡¯ ¿©±Ç ¡®ºñÆÇ¡¯

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Àü³¯(4ÀÏ) ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¿ÁÁß ÆíÁö¿Í °ü·Ã, Á¦1¾ß´çÀÎ ¹Ì·¡ÅëÇÕ´çÀº ¡®ÅëÇÕÀÌ³Ä¡¯ ¡®¼â½ÅÀÌ³Ä¡¯¸¦ ³õ°í °í¹Î¿¡ ºüÁø¹Ý¸é, ¿©´çÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀº 4¡¤15 ÃÑ¼±À» 41ÀÏ ¾ÕµÐ 5ÀÏ °µµ ³ô°Ô ºñÆÇÇÏ¸é¼ ¹Ì·¡ÅëÇÕ´çÀ» ÇâÇØ ¸ÍÆøÀ» ÆÛºÎ¾ú´Ù
¸ÕÀú ÅëÇÕ´çÀº Áö³ 4ÀÏ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÅëÇÕ ¸Þ½ÃÁö°¡ ³ª¿ÀÀÚ ÀÏÁ¦È÷ È¯¿µÀÇ ¶æÀ» Ç¥Çß´Ù. ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ¼Ó¼Ó µîÀåÇÑ ¡®ÅÂ±Ø±â Á¤´ç¡¯µéÀÇ º¸¼ö Ç¥½É ºÐ¿À» ¾ï´©¸£´Â µ¿½Ã¿¡ ¡®´ë°Å ¹°°¥ÀÌ¡¯ ´ë»óÀÌ µÈ ´ë±¸¡¤°æºÏ(TK) Çö¿ªÀÇ ¹Ý¹ßÀÌ³ª ÀÌÅ»µµ ÀáÀç¿ï ¼ö ÀÖ´Ù°í º» °ÍÀÌ´Ù.
±×·¯³ª ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ÅºÇÙ¿¡ ¹Ý´ëÇÏ¸ç °Å¸®·Î ¸ô·Á³ª¿Â ÀÌ¸¥¹Ù ¡®¾Æ½ºÆÈÆ® ¿ìÆÄ¡¯¸¦ ÁöÁö ¼¼·ÂÀ¸·Î »ïÀº ÀÚÀ¯°øÈ´çÀÌ ¡°°øÃµ ÀÛ¾÷À» Áß´ÜÇÏ¶ó¡±¸ç °øÃµ ÁöºÐÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ³ª¼¸é¼ ÅëÇÕ´ç ÁöµµºÎ³ª °ø°üÀ§ÀÇ °í½Éµµ ±í¾îÁ³´Ù.
´ç ¾ÈÆÆ¿¡¼± 4¡¤15 ÃÑ¼±ÀÌ 40¿©ÀÏ ³²Àº »óÈ²¿¡¼ ¡®´ç ´ë ´ç¡¯ ÅëÇÕº¸´Ù´Â ¼±°Å¿¬´ë¸¦ ÃßÁøÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù°í º¸°í ÀÖ´Ù.
ÅÂ±Ø±â ¼¼·ÂÀÌ ÁÖÃàÀÌ µÈ ÀÚÀ¯°øÈ´çÀÌ³ª Ä£¹Ú½Å´ç ¸òÀ» À§ÇØ ÅëÇÕ´çÀÌ ÀÏºÎ Áö¿ª±¸¿¡ ÈÄº¸¸¦ °øÃµÇÏÁö ¾Ê´Â ½ÄÀÌ´Ù.
ÀÏ°¢¿¡¼± ºñ·Ê´ëÇ¥¿ë À§¼ºÁ¤´çÀÎ ¹Ì·¡ÇÑ±¹´ç ºñ·Ê´ëÇ¥ °øÃµ ÁöºÐÀÇ ÀÏºÎ¸¦ ÀÚÀ¯°øÈ´ç°ú Ä£¹Ú½Å´çÀÌ ³ª´² ¸Ô±â ÇÏ´Â ¹æ¾Èµµ °Å·ÐµÈ´Ù.
½ÇÁ¦·Î »õ·Î¿îº¸¼ö´ç µî°úÀÇ º¸¼öÅëÇÕ °úÁ¤¿¡¼ ÀÌµé Á¤´ç °ü°èÀÚµéÀº ´ç½Ã ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ³» ÇÙ½É Ä£¹Ú(Ä£¹Ú±ÙÇý)°è ÀÎ»çµé°ú ¡®´Ü°èÀû ÅëÇÕ¡¯À» ³íÀÇÇÏ¸é¼ ÀÌ·¯ÇÑ ³»¿ëÀÇ ¼±°Å¿¬´ë¸¦ ³íÀÇÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀÌ°°Àº ÆÇ´Ü¿¡´Â ÀÌµé Á¤´ç°ú ÇÕ´çÀ» ÀÌ·é µÚ ÃÑ¼± °øÃµ ÀÛ¾÷À» Àç°ËÅäÇÏ·Á¸é ¹°¸®ÀûÀ¸·Î ½Ã°£ÀÌ ºÎÁ·ÇÏ´Ù´Â ÀÎ½ÄÀÌ ±ò·Á ÀÖ´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÇöÀç±îÁö ÅëÇÕ´ç °øÃµ ÁøÇà °úÁ¤À» º¸¸é ÅÂ±Ø±â ¼¼·Â°úÀÇ ¿¬´ë°¡ ¼º»çµÇ±â´Â ½±Áö ¾Ê´Ù´Â °üÃøµµ ¸¹´Ù.
¹Ý¸é ¹ÎÁÖ´ç ÀÌÀÎ¿µ ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÀÌ³¯ ±¹È¸¿¡¼ ¿¸° Á¤Ã¥Á¶Á¤È¸ÀÇ¿¡¼ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¿ÁÁß ÆíÁö¿¡ ´ëÇØ ¡°±¹Á¤³ó´Ü¿¡ ¹Ý¼ºÇÏ±â´ÂÄ¿³ç ±¹¹Î ºÐ¿ÀÇ Á¤Ä¡ Çàµ¿¿¡ ³ª¼± °ÍÀº ¾ÈÅ¸±õ´Ù¡±¸é¼ ¡°ÅºÇÙ´çÇÑ Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¿ÁÁß Á¤Ä¡·Î ¼±°Å °³ÀÔÀ» ÇÏ´Â ÇàÅÂµµ ¹¬°úÇÏ±â ¾î·Æ´Ù¡±°í Çß´Ù.
Á¶Á¤½Ä Á¤Ã¥À§ÀÇÀåµµ ¡°¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¿ÁÁß ÀÔÀå¹®À» ÅëÇØ ¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç ÁöÁö¸¦ ¹àÈ÷¸é¼ ³ë°ñÀû ¼±°Å °³ÀÔ ÀÇ»ç¸¦ ³ªÅ¸³Â´Ù¡±¸é¼ ¡°ÃÑ¼±À» ¾ÕµÎ°í ±¹Á¤³ó´Ü ¼¼·ÂÀ» Àç±ÔÇÕÇÏ·Á´Â Á¤Ä¡ ¼±µ¿Àº ´ëÇÑ¹Î±¹ ¿ª»ç¸¦ ÃÐºÒÇõ¸í°ú ÅºÇÙ ÀÌÀüÀ¸·Î µÇµ¹¸®°Ú´Ù´Â °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ±èµÎ¼ö±âÀÚ dusoo@ksilbo.co.kr
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