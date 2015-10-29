°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.3.6 ±Ý 00:31
Á¤Ä¡Á¾ÇÕ
¹Ú±ÙÇý ¿ÁÁßÆíÁö¡¦ÅëÇÕ´ç ¡®°í¹Î¡¯ ¿©±Ç ¡®ºñÆÇ¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.03.05  21:28:33
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® Ä«Ä«¿ÀÅå
ÅëÇÕ´ç, °øÈ­´ç °øÃµ ÁöºÐ ¿ä±¸¿¡

¡®´ç´ë´ç ÅëÇÕ vs ¼±°Å¿¬´ë¡¯ °í¹Î

¿©±Ç ¡°ÅºÇÙ ´ëÅë·ÉÀÇ ¿ÁÁßÁ¤Ä¡¡±

±¹Á¤³ó´Ü¼¼·Â Àç±ÔÇÕ ¼±µ¿ ºñÆÇ

Àü³¯(4ÀÏ) ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¿ÁÁß ÆíÁö¿Í °ü·Ã, Á¦1¾ß´çÀÎ ¹Ì·¡ÅëÇÕ´çÀº ¡®ÅëÇÕÀÌ³Ä¡¯ ¡®¼â½ÅÀÌ³Ä¡¯¸¦ ³õ°í °í¹Î¿¡ ºüÁø¹Ý¸é, ¿©´çÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀº 4¡¤15 ÃÑ¼±À» 41ÀÏ ¾ÕµÐ 5ÀÏ °­µµ ³ô°Ô ºñÆÇÇÏ¸é¼­ ¹Ì·¡ÅëÇÕ´çÀ» ÇâÇØ ¸ÍÆøÀ» ÆÛºÎ¾ú´Ù

¸ÕÀú ÅëÇÕ´çÀº Áö³­ 4ÀÏ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ÅëÇÕ ¸Þ½ÃÁö°¡ ³ª¿ÀÀÚ ÀÏÁ¦È÷ È¯¿µÀÇ ¶æÀ» Ç¥Çß´Ù. ¼±°Å¸¦ ¾ÕµÎ°í ¼Ó¼Ó µîÀåÇÑ ¡®ÅÂ±Ø±â Á¤´ç¡¯µéÀÇ º¸¼ö Ç¥½É ºÐ¿­À» ¾ï´©¸£´Â µ¿½Ã¿¡ ¡®´ë°Å ¹°°¥ÀÌ¡¯ ´ë»óÀÌ µÈ ´ë±¸¡¤°æºÏ(TK) Çö¿ªÀÇ ¹Ý¹ßÀÌ³ª ÀÌÅ»µµ ÀáÀç¿ï ¼ö ÀÖ´Ù°í º» °ÍÀÌ´Ù.

±×·¯³ª ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·É ÅºÇÙ¿¡ ¹Ý´ëÇÏ¸ç °Å¸®·Î ¸ô·Á³ª¿Â ÀÌ¸¥¹Ù ¡®¾Æ½ºÆÈÆ® ¿ìÆÄ¡¯¸¦ ÁöÁö ¼¼·ÂÀ¸·Î »ïÀº ÀÚÀ¯°øÈ­´çÀÌ ¡°°øÃµ ÀÛ¾÷À» Áß´ÜÇÏ¶ó¡±¸ç °øÃµ ÁöºÐÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ³ª¼­¸é¼­ ÅëÇÕ´ç ÁöµµºÎ³ª °ø°üÀ§ÀÇ °í½Éµµ ±í¾îÁ³´Ù.

´ç ¾ÈÆÆ¿¡¼± 4¡¤15 ÃÑ¼±ÀÌ 40¿©ÀÏ ³²Àº »óÈ²¿¡¼­ ¡®´ç ´ë ´ç¡¯ ÅëÇÕº¸´Ù´Â ¼±°Å¿¬´ë¸¦ ÃßÁøÇÒ °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù°í º¸°í ÀÖ´Ù.

ÅÂ±Ø±â ¼¼·ÂÀÌ ÁÖÃàÀÌ µÈ ÀÚÀ¯°øÈ­´çÀÌ³ª Ä£¹Ú½Å´ç ¸òÀ» À§ÇØ ÅëÇÕ´çÀÌ ÀÏºÎ Áö¿ª±¸¿¡ ÈÄº¸¸¦ °øÃµÇÏÁö ¾Ê´Â ½ÄÀÌ´Ù.

ÀÏ°¢¿¡¼± ºñ·Ê´ëÇ¥¿ë À§¼ºÁ¤´çÀÎ ¹Ì·¡ÇÑ±¹´ç ºñ·Ê´ëÇ¥ °øÃµ ÁöºÐÀÇ ÀÏºÎ¸¦ ÀÚÀ¯°øÈ­´ç°ú Ä£¹Ú½Å´çÀÌ ³ª´² ¸Ô±â ÇÏ´Â ¹æ¾Èµµ °Å·ÐµÈ´Ù.

½ÇÁ¦·Î »õ·Î¿îº¸¼ö´ç µî°úÀÇ º¸¼öÅëÇÕ °úÁ¤¿¡¼­ ÀÌµé Á¤´ç °ü°èÀÚµéÀº ´ç½Ã ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ³» ÇÙ½É Ä£¹Ú(Ä£¹Ú±ÙÇý)°è ÀÎ»çµé°ú ¡®´Ü°èÀû ÅëÇÕ¡¯À» ³íÀÇÇÏ¸é¼­ ÀÌ·¯ÇÑ ³»¿ëÀÇ ¼±°Å¿¬´ë¸¦ ³íÀÇÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

ÀÌ°°Àº ÆÇ´Ü¿¡´Â ÀÌµé Á¤´ç°ú ÇÕ´çÀ» ÀÌ·é µÚ ÃÑ¼± °øÃµ ÀÛ¾÷À» Àç°ËÅäÇÏ·Á¸é ¹°¸®ÀûÀ¸·Î ½Ã°£ÀÌ ºÎÁ·ÇÏ´Ù´Â ÀÎ½ÄÀÌ ±ò·Á ÀÖ´Ù.

ÇÏÁö¸¸ ÇöÀç±îÁö ÅëÇÕ´ç °øÃµ ÁøÇà °úÁ¤À» º¸¸é ÅÂ±Ø±â ¼¼·Â°úÀÇ ¿¬´ë°¡ ¼º»çµÇ±â´Â ½±Áö ¾Ê´Ù´Â °üÃøµµ ¸¹´Ù.

¹Ý¸é ¹ÎÁÖ´ç ÀÌÀÎ¿µ ¿ø³»´ëÇ¥´Â ÀÌ³¯ ±¹È¸¿¡¼­ ¿­¸° Á¤Ã¥Á¶Á¤È¸ÀÇ¿¡¼­ ¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÇ ¿ÁÁß ÆíÁö¿¡ ´ëÇØ ¡°±¹Á¤³ó´Ü¿¡ ¹Ý¼ºÇÏ±â´ÂÄ¿³ç ±¹¹Î ºÐ¿­ÀÇ Á¤Ä¡ Çàµ¿¿¡ ³ª¼± °ÍÀº ¾ÈÅ¸±õ´Ù¡±¸é¼­ ¡°ÅºÇÙ´çÇÑ Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¿ÁÁß Á¤Ä¡·Î ¼±°Å °³ÀÔÀ» ÇÏ´Â ÇàÅÂµµ ¹¬°úÇÏ±â ¾î·Æ´Ù¡±°í Çß´Ù.

Á¶Á¤½Ä Á¤Ã¥À§ÀÇÀåµµ ¡°¹Ú Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ¿ÁÁß ÀÔÀå¹®À» ÅëÇØ ¹Ì·¡ÅëÇÕ´ç ÁöÁö¸¦ ¹àÈ÷¸é¼­ ³ë°ñÀû ¼±°Å °³ÀÔ ÀÇ»ç¸¦ ³ªÅ¸³Â´Ù¡±¸é¼­ ¡°ÃÑ¼±À» ¾ÕµÎ°í ±¹Á¤³ó´Ü ¼¼·ÂÀ» Àç±ÔÇÕÇÏ·Á´Â Á¤Ä¡ ¼±µ¿Àº ´ëÇÑ¹Î±¹ ¿ª»ç¸¦ ÃÐºÒÇõ¸í°ú ÅºÇÙ ÀÌÀüÀ¸·Î µÇµ¹¸®°Ú´Ù´Â °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ±èµÎ¼ö±âÀÚ dusoo@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»êÁö¿ª ÄÚ·Î³ª19 Ã¹ ¿ÏÄ¡ÀÚ ³ª¿Í, 5ÀÏ Åð¿ø
2
Çö´ëÂ÷ ºñÁ¤±ÔÁ÷ ³ëÁ¶, ¸¶½ºÅ© Áö±Þ µî °Ç°­±Ç º¸Àå ÃË±¸
3
Áúº» ½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª °ø½Ä»çÀÌÆ®, Áý°è´Ê¾î ±¹¹ÎÈ¥¶õ
4
¿ï»ê ¿ïÁÖ±º, ¹ü¼­À¾ Áß½É ½º¸¶Æ®½ÃÆ¼ ÃßÁøÀü·« º¸°íÈ¸ °³ÃÖ
5
±¸±ÛÈ¯ºÒ¡¤¾ÖÇÃÈ¯ºÒ ¡®ÆÛÆåÆ®È¯ºÒ¡¯ ¼ö¼ö·á ÀÎÇÏ·Î ÀÌ¿ëºÎ´ã ´ú¾îÁà
6
¿ï»ê½Ã±³À°Ã», ÇÐ±³ÇöÀåÁö¿ø µî À§ÇØ 24½Ã°£ ÄÝ¼¾ÅÍ ¿î¿µ
7
ÇÑ±¹ÀåÇÐÁøÈï¿ø, Æê½ÃÅÍ ¹Ý·Áµ¿¹°°ü¸®»ç ÀÚ°ÝÁõ ÇÐ½À°­ÀÇ ¹«·á¼ö°­ ÀÌº¥Æ®¡¦µ¿¹°º´¿ø ÃëÁ÷ ½Ã À¯¿ë
8
´ë¼±ÁÖÁ¶, ¿ï»ê¿¡ ÄÚ·Î³ª19 ¹æ¿ª¿ë ¡®¾ËÄÚ¿Ã ÁÖÁ¶¿ø·á¡¯ Àü´Þ
9
³­Ã», ÀÎÁ¤±âÁØ ¿ÏÈ­¡¦¼öÇý ´ë»ó È®´ë
10
´õºíÀ¯ºñ½ºÅ², ¼Õ½±°Ô °õÆÎÀÌ Ã»¼Ò °¡´ÉÇÑ ¡®¹«·Î ¶ôÅ¬¸®³Ê °õÆÎÀÌÁ©¡¯ ·±Äª
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2020³â 3¿ù 6ÀÏ~)
²É¹ÙÀ§¹®È­°ü¼­ ÀÌ»ö Å¬·¡½Ä °ø¿¬
Äµ¹ö½º¿¡ ´ã´ãÈ÷ ¾ÉÀº ²É°ú »õ¡¤³ªºñ
Áß¾Ó¹Ú¹°°ü ¡®Á¶¼±½Ã´ë ½Ç°æ»ê¼öÈ­ 2¡¯ µµ·Ï ¹ß°£
±èÇöÁ¤ ÀÛ°¡ Àü½ÃÈ¸, ÇÑÀÙ ÇÑÀÙ ²ÉÀ¸·Î »õ°Ü³õÀº Ç³°æµé
´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr