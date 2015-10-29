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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.3.7 Åä 15:38
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°¡¼ö 'Å©·¢½Ã', Å¸ÀÌÆ²°î '¾Æ¸®¾Æ' M/V 150¸¸ µ¹ÆÄ...200¸¸À» ÇâÇØ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.03.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Å©·¢½Ã / »çÁøÁ¦°ø: SAI¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

Å©·¢½Ã 3¿ù 6ÀÏ ¹ÂÁ÷¹ðÅ©, µ¥ºß Å¸ÀÌÆ²°î ¾Æ¸®¾ÆÀÇ ¹Âºñ°¡ 150¸¸À» µ¹ÆÄ, 200¸¸ ºä¸¦ ÇâÇØ ´Þ¸°´Ù.

'¿ì¾Æ, Ä«¸°, ¼ö¾È, ÇýÁø, Ã¤ÀÌ'·Î ±¸¼ºµÈ Å©·¢½Ã(CRAXY) µ¥ºß Å¸ÀÌÆ² '¾Æ¸®¾Æ'´Â °¢ ¸â¹öµéÀÌ ¿µ»óÀ» ÅëÇØ ½Ã´ëº°, ¿ª»çÀû ÀÎ¹°ÀÇ ³»¸éÀ» ¹¦»çÇÏ¸ç ±º¹«¸¦ ÅëÇØ °í³­°ú È­ÇÕ ±×¸®°í ¹Ì·¡¸¦ Ç¥ÇöÇÑ ¹Âºñ/°îÀ¸·Î ¹ß¸Å ÀüºÎÅÍ ÄÉÀÌÆË ÆÒ´ýµé »çÀÌ¿¡´Â È­Á¦·Î ¶°¿Ã¶ú´Ù..

¼Ò¼Ó»ç SAI ÃøÀº "Å©·¢½ÃÀÇ 6ÀÏ ¹ÂÁ÷¹ðÅ© Ãâ¿¬ È®Á¤ ¼Ò½Ä°ú ÇÔ²² µ¥ºß Å¸ÀÌÆ² '¾Æ¸®¾Æ(ARIA)'ÀÇ ¹Âºñ 200¸¸ ºä¸¦ ÇâÇØ ´Þ·Á°¡°í ÀÖ´Ù."´Â ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇÏ¸ç, "½ÅÀÎÀ¸·Î¼­´Â Å« ¼º°ú·Î ÆÒ´ýÀÇ °ü½É¿¡ °¨»çÇÒ µû¸§ÀÌ´Ù."°í ÀüÇß´Ù.

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¡ã Å©·¢½Ã / »çÁøÁ¦°ø: SAI¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

¹Âºñ Á¶È¸¼ö ±Þµî'ÀÇ ÀÌÀ¯¿¡ ´ëÇÑ Áú¹®¿¡ SAI ¼öÀå ºñ¾Øºñ´Â "Å¸ÀÌÆ²°î '¾Æ¸®¾Æ'ÀÇ ÁÖÁ¦°¡ ÀÌ¹ø ±¹³» ¹× ÇØ¿Ü ½ÇÁ¤À¸·Î º¸¾Æ ÀÌ°Ü³», ÇìÃÄ³ª°¥ ³»¿ë¿¡ ÀûÇÕÇß°í Çö »óÈ²ÀÌ ÄÉÀÌÆËÀÇ °ü½É ÇØ¼Ò°¡ ¿Â¶óÀÎ¿¡ ÀÖ¾î¼­ ÀÌÁö ¾ÊÀ»±î¿ä?"¶ó¸ç °â¼ÕÇÏ°Ô ¸»Çß´Ù.

¾Æ¿ï·¯ "Áö±Ýµµ ´Ù¾çÇÑ À½¾ÇÀÌ ±¹³»¿¡¼­ »ý»êµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç Æ¯È÷ ÄÉÀÌÆËÀº ÀÌÁ¦ ¼¼°èÀûÀ¸·Î °ü½É¹Þ´Â À½¾Ç Àå¸£´Ù."¸ç, "ÀúÈñ ½ºÅÜµéÀº ´Ü¼øÈ÷ ÄÉÀÌÆËÀÇ ¿ùµåºñÀü¿¡ Æí½ÂÇÏ·Á´Â ¸¶À½º¸´Ù´Â ´ëÇÑÀÇ ¹ÎÁ·¼ºÀ» ³ë·¡·Î ¸¸µé°í ÄÉÀÌÆËÀ¸·Î Ç¥ÇöÇß´Ù."°í ´äº¯Çß´Ù.

ÇÁ·Î¸ð¼Ç ÆÀ¿¡¼­´Â ÀÌ¹ø Å©·¢½ÃÀÇ °ü½Éµµ°¡ ÇØ¿Ü¿¡¼­ ±ÞµîÇÏ´Â Áß¿äÇÑ ºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ "Å©·¢½Ã µ¥ºß ÁØºñÆÀ 'À§½Ã°É½º'ÀÇ ´ë¿Ü ÇÁ·Îµà¼­ÀÎ ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ±¹¹Î¹è¿ì 'Glenn Alinskie'ÀÇ ÀüÆøÀûÀÎ Áö¿ø¿¡ µû¶ó ÀÎµµ³×½Ã¾Æ¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ÇØ¿ÜÀÇ ¸¹Àº ÆÒ´ýÀÌ ¿òÁ÷ÀÎ ¿µÇâÀÌ Å©´Ù."°í µ¡ºÙ¿´´Ù.  

ÀÎµµ³×½Ã¾Æ ±¹¹Î¹è¿ì 'Glenn Alinskie'´Â Å©·¢½Ã µ¥ºßÀüºÎÅÍ ´Ù¾çÇÑ ¹æÇâÀ¸·Î ¼­Æ÷Æ®¸¦ ÇßÀ¸¸ç 'ÀÎµµ³×½Ã¾Æ, º§±â¿¡, ·¯½Ã¾Æ' ÆÀÀÌ Âü°¡ÇÑ WTW Project ÀÏÁ¤ÀÇ ÇÏÀÌ¶óÀÌÆ®ÀÎ 'We The WishGirls (WTW)' ¹Âºñ¿¡µµ Ãâ¿¬À» ÇÑ´Ù.

ÀÌ¿Ü¿¡µµ ¿¬½À»ý 'À§½Ã°É½º'½ÃÀý ¿ÀÇÂÇÑ 'BTS(¹æÅº¼Ò³â´Ü) - ÀÛÀº °ÍµéÀ» À§ÇÑ ½Ã(Boy With Luv) Dance Cover'°¡ 730¸¸À» ³Ñ´Â Á¶È¸¼ö¸¦ À°¹ÚÇÏ¸ç ´ÙÁ®Áø ÆÒ´ýÀÇ ¿µÇâÀÌ ¼Õ²ÅÈ÷°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí °É±×·ì 'Å©·¢½Ã'°¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â 3¿ù 6ÀÏ KBS ¹ÂÁ÷¹ðÅ© »ý¹æ¼ÛÀº "3YE(½áµå¾ÆÀÌ), About U(¾î¹Ù¿ìÃò), MCND, NCT 127, ´ÙÅ©ºñ(DKB), µå¸²Ä³ÃÄ, ·ÎÄÏÆÝÄ¡, ¹æÅº¼Ò³â´Ü, ½ºÆåÆ®·³, ¾È¿¹Àº, ¿¤¸®½º (ELRIS), ¿¹Áö(YEZI), À±»êÇÏ (ASTRO), ÀÌ´ÞÀÇ ¼Ò³à, ÀÌ¿¹ÁØ, Ã¼¸®ºí·¿ (Cherry Bullet), Å©·¢½Ã (CRAXY), Å°¾Æ¶ó, ÆæÅ¸°ï"À¸·Î È®Á¤ µÇ¾ú´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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