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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.3.9 ¿ù 18:44
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½ÂÀÎ 2020.03.09  
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ÃßÈ­Á¤ÀÇ ½Å°î ‘On My Own’Àº ²ÞÀ» ²Ù´Â ¸ðµç ÀÌµé¿¡°Ô ÀüÇÏ´Â ÈûÂù ¸Þ½ÃÁö¿Í ¾îÁ¦ÀÇ Èûµé°í ¾ÆÆÍ´ø ±â¾ïµéÀº °¨½Î ¾È¾ÆÁÖ°í, »õ·Î¿î ¿À´ÃÀ» ±àÁ¤ÀûÀÌ°í ¸¼Àº ´«À¸·Î ¹Ù¶óº¸¸ç ÀÚ½ÅÀÇ ¼Ò½Å´ë·Î °É¾î ³ª°¡°Ú´Ù´Â ¸¶À½À» ´ãÀº ÆË&¶ô Àå¸£ÀÇ °îÀÌ´Ù.

ÃßÈ­Á¤Àº °ú°Å Mnet ‘³ÊÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ º¸¿©2’¿¡¼­ ‘8µî½Å ÀÌ¼±Èñ’·Î Ãâ¿¬ÇØ Å¹¿ùÇÑ °¡Ã¢·ÂÀ¸·Î ÁÖ¸ñ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, Áö³­ÇØ 1¿ù Ã¹ ½Ì±Û ‘½ÇÄÆ’À¸·Î Á¤½Ä µ¥ºß, ±¹³»¿Ü¸¦ ¿À°¡¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.

ÃßÈ­Á¤ÀÇ µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û ‘On My Own’ÀÇ À½¿ø°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼­ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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