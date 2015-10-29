|
|
|
|¡ã »çÁø ÃâÃ³: ÃßÈÁ¤ SNS
9ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº °ø½Ä SNS °èÁ¤À» ÅëÇØ ÃßÈÁ¤ÀÇ µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û ‘On My Own(¿Â ¸¶ÀÌ ¿Â)’ÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó ÃßÈÁ¤Àº ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µÀå¿¡¼ ±ôÂïÇÑ Ç¥Á¤À» ÁöÀ¸¸ç ²É¹ÞÄ§ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ±âµµ ÇÏ°í, ¾Æ·¡¸¦ ÀÀ½ÃÇÏ¸ç ¹àÀº ¹Ì¼Ò¸¦ Áþ´Â µî ÈÆÈÆÇÑ ºñÁÖ¾óÀ» °ú½ÃÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÀÌ¾î ÇÔ²² °ø°³µÈ ÄÆ¿¡¼ ÃßÈÁ¤Àº ÀÎÀûÀÌ ¾ø´Â µµ·Î À§¿¡¼ ¹Ù¶÷À» ´À³¢¸ç ÀÚÀ¯·Î¿î Æ÷Áî¸¦ ½ñ¾Æ³» ¶Ç ´Ù¸¥ ºÐÀ§±â¸¦ ¿¬ÃâÇß´Ù.
ÃßÈÁ¤ÀÇ ½Å°î ‘On My Own’Àº ²ÞÀ» ²Ù´Â ¸ðµç ÀÌµé¿¡°Ô ÀüÇÏ´Â ÈûÂù ¸Þ½ÃÁö¿Í ¾îÁ¦ÀÇ Èûµé°í ¾ÆÆÍ´ø ±â¾ïµéÀº °¨½Î ¾È¾ÆÁÖ°í, »õ·Î¿î ¿À´ÃÀ» ±àÁ¤ÀûÀÌ°í ¸¼Àº ´«À¸·Î ¹Ù¶óº¸¸ç ÀÚ½ÅÀÇ ¼Ò½Å´ë·Î °É¾î ³ª°¡°Ú´Ù´Â ¸¶À½À» ´ãÀº ÆË&¶ô Àå¸£ÀÇ °îÀÌ´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº °ú°Å Mnet ‘³ÊÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ º¸¿©2’¿¡¼ ‘8µî½Å ÀÌ¼±Èñ’·Î Ãâ¿¬ÇØ Å¹¿ùÇÑ °¡Ã¢·ÂÀ¸·Î ÁÖ¸ñ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç, Áö³ÇØ 1¿ù Ã¹ ½Ì±Û ‘½ÇÄÆ’À¸·Î Á¤½Ä µ¥ºß, ±¹³»¿Ü¸¦ ¿À°¡¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.
ÃßÈÁ¤ÀÇ µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û ‘On My Own’ÀÇ À½¿ø°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >