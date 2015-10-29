°É±×·ì 'Å©·¢½Ã', µ¥ºß Å¸ÀÌÆ² '¾Æ¸®¾Æ'ÀÇ ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ÇÑ±¹Àû ¾È¹« ´«±æ

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Áö³ 3ÀÏ À½¿ø ¹ß¸Å, KBS2 À½¾ÇÇÁ·Î±×·¥ '¹ÂÁ÷¹ðÅ©'(ÀÌÇÏ '¹Â¹ð')¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ °É±×·ì Å©·¢½Ã´Â ¾Æ¸®¶ûÀ» ¸ðÆ¼ºê·Î ÇÑ µ¥ºß Å¸ÀÌÆ²°î '¾Æ¸®¾Æ(ARIA)'¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.
'¿ì¾Æ, Ä«¸°, ¼ö¾È, ÇýÁø, Ã¤ÀÌ'·Î ±¸¼ºµÈ 5ÀÎÁ¶ Å©·¢½Ã(CRAXY)ÀÇ µ¥ºß Å¸ÀÌÆ² '¾Æ¸®¾Æ'´Â ¾È¹«ÆÀ°ú ÇÔ²² ³ÀÌµµ°¡ ³ô°í ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ÇÑ±¹ÀûÀÎ ±º¹«¸¦ ¼ÒÈÇØ ½ÃÃ»ÀÚÀÇ ´«±æÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇØ¼ °ø°³µÈ Å©·¢½ÃÀÇ ¾È¹« ¿µ»óÀº 3¿ù 6ÀÏ ¿ÀÇÂ ÇöÀç 45¸¸À» ³Ñ¾î¼¸é¼ ±Û·Î¹ú ÆÒ´ýÀÇ ¿òÁ÷ÀÓÀ» È®¿¬ÇÏ°Ô º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
°¢ ÀâÈù Ä®±º¹«¿Í ÀÇ¹Ì ÀÖ´Â ÆÛÆ÷¸Õ½º°¡ Æ¯Â¡ÀÎ Å©·¢½Ã(CRAXY)ÀÇ Å¸ÀÌÆ²°î ¾Æ¸®¾Æ(ARIA)´Â ±×µé¸¸ÀÇ ¸Å·ÂÀ¸·Î ±Û·Î¹ú ÆÒ´ýÀ» ÇâÇÑ È®½ÇÇÑ ÀÇ¹ÌºÎ¿©¿¡ ³ª¼¹´Ù.
Æ¯È÷ ¾È¹« Áß¿¡´Â ºÎÃ¤, °¢½ÃÅ» µîÀ» È°¿ëÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î ÇÑ±¹ÀûÀÎ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ Àü´ÞÇÏ´Âµ¥ Æ÷ÀÎÆ®¸¦ ÁÖ¾úÀ¸¸ç °¡»ç Àü´Þ¿¡ °É¸ÂÀº ¸â¹öµéÀÇ ¾È¹«°¡ ÀÎ»óÀûÀÌ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç SAI ¼öÀå ºñ¾Øºñ´Â "µ¥ºß Ã¹ ¹«´ë¸¦ '¹ÂÁ÷¹ðÅ©'·Î Àå½Ä, À¯Æ©¹ö ¹Âºñ°¡ 210¸¸À» ³Ñ¾î¼¹´Ù."¸ç, "½ÅÀÎ °É±×·ì Å©·¢½Ã(CRAXY)ÀÇ Áö¼ÓÀûÀÎ ¹æ¼Û È°µ¿°ú ±¹³»¿Ü ÆÒ´ýÀ» À§ÇÑ ±âÈ¹¹°À» ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
ÇÑÆí Å©·¢½Ã(CRAXY)´Â Å¸ÀÌÆ² '¾Æ¸®¾Æ' ¹ÂºñÀÇ 200¸¸ ºä µ¹ÆÄ ±â³äÀ¸·Î ¼Ò¼Ó»ç SAI Ãø¿¡¼´Â Æ¯º° ÀÌº¥Æ®¸¦ ±¸»ó ÁßÀÌ¸ç ¿À´Â 20ÀÏ ¹ßÇ¥ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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