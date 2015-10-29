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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.3.13 ±Ý 02:01
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½ÂÀÎ 2020.03.12  23:11:58
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¾ÈÀüº¸°Ç°ø´ÜÀÌ 2ÀÎ1Á¶·Î Á¡°Ë¹ÝÀ» Æí¼ºÇØ °Ç¼³ÇöÀå ¹× Á¶¼±¼Ò µî À§ÇèÇöÀå¿¡ ´ëÇÑ ºÒ½ÃÁ¡°ËÀ» ¹úÀÌ´Â ÀÌ »ç¾÷Àº »êÀç¿¹¹æ»ç¾÷ ¹æ½ÄÀ» »ç¸Á»ç°í ¿¹¹æ Áß½ÉÀÇ ¼øÂû(ÆÐÆ®·Ñ)¡¤Á¡°Ë¡¤´Ü¼Ó ÇüÅÂ·Î ÀüÈ¯ÇÑ °ÍÀÌ´Ù. ÀÌÀü±îÁö ÇöÀå Á¡°ËÀÌ ÀÏºÎ »ç¾÷Àå¿¡ ¸ðµç ¿ä¼Ò¸¦ Á¡°ËÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ¾ú´Ù¸é ÆÐÆ®·Ñ Á¡°ËÀº ¸ðµç »ç¾÷Àå¿¡ Æ¯Á¤ ¿ä¼Ò¸¸ Á¡°ËÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù. ±× °á°ú Áö³­ÇØ Àü±¹ÀÇ »êÀç »ç¸ÁÀÚ¼ö°¡ 855¸íÀ¸·Î Àü³â°ú ºñ±³ÇØ 116¸í ÁÙ¾îµå´Â °¡½ÃÀû È¿°ú¸¦ °ÅµÎ°í ÀÖ´Ù.

¿ï»êÁö¿ªÀº Áö³­ÇØ »êÀç»ç¸Á»ç°í°¡ Àü³â´ëºñ 3¸í ´Ã¾úÀ¸³ª, ÀÌ »ç¾÷ÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ½Ç½ÃµÇ°í Á¤ÂøµÇ¸é »êÀç»ç°í°¡ ÁÙ¾îµé °ÍÀ¸·Î º¸°í ÆÐÆ®·Ñ Á¡°ËÀ» °­È­ÇÑ´Ù´Â °èÈ¹ÀÌ´Ù.

¾ÈÀüº¸°Ç°ø´Ü °ü°èÀÚ´Â ¡°¿ï»êÁö¿ªÀº Áß´ë»ê¾÷ÀçÇØ°¡ ÁÖ·Î °Ç¼³ÇöÀå¿¡¼­ Ãß¶ô»ç°í ÇüÅÂ·Î ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Â ¸¸Å­ °Ç¼³ÇöÀåÀ» ÁßÁ¡ÀûÀ¸·Î ¼øÂûÇÏ¸é¼­ ¾ÈÀüÀåÄ¡ ¹Ìºñ µî À§Çè¿äÀÎÀ» Á¡°Ë ¹× °³¼±ÇÏ´Âµ¥ ÁýÁßÇÒ ¹æÄ§¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°ºÒ·®»ç¾÷ÀåÀº °í¿ë³ëµ¿ºÎ °¨µ¶À» ¿¬°è½ÃÅ°°í, Ãß°¡ÀûÀÎ »õ·Î¿î ´ëÃ¥À» ¼ö¸³ÇØ Á¶¸¸°£ ½ÃÇà¿¡ µé¾î°¥ °èÈ¹¡±ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

¡ÞºñÁ¤ÇüÈ­µÈ ÀÛ¾÷ÇöÀå, ½ÇÈ¿ ´ëÃ¥ ÇÊ¿ä

»ê¾÷ÇöÀå¿¡¼­ÀÇ ±âº» ¿øÄ¢ ÁØ¼ö¿Í ¾ÈÀü±³À°ÀÇ ÇÊ¿ä¼ºµµ °Åµì °­Á¶µÇ°í ÀÖ´Ù.

ÇÏÃ¶È£ °í¿ë³ëµ¿ºÎ ¿ï»êÁöÃ» ±Ù·Î°¨µ¶°üÀº ¡°¿ï»êÁö¿ªÀÇ »êÀç»ç¸Á»ç°í¸¦ º¸¸é ÀÚµ¿Â÷¾÷Á¾ »ý»ê¶óÀÎ µî Á¤ÇüÈ­µÈ »ç¾÷Àå º¸´Ù º¸¼ö³ª Ã¶°Å µîÀÇ ºñÁ¤ÇüÈ­µÈ ÀÛ¾÷ ÇöÀå¿¡¼­ ÁÖ·Î ¸¹ÀÌ ¹ß»ýÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°Æ¯È÷ »çÀü¿¡ ¼ö¸³µÈ ÀÛ¾÷°èÈ¹¿¡¼­ ¹þ¾î³ª ³ëµ¿ÀÚµéÀÌ µ¹¹ßÇàµ¿À» ¾ÈÇÏµµ·Ï ÇÏ´Â°Ô Áß¿äÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

±×´Â Æ¯È÷ ¡°¡®»ê¾÷¾ÈÀüÀº À°¾Æ´Ù¡¯¶ó´Â ¸¶ÀÎµå·Î °ü¸®ÀÚµéÀÌ °¨µ¶ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±°í °­Á¶Çß´Ù.

±èÀç±Õ ¿ï»ê´ë Àç³­¾ÈÀü±³À°¼¾ÅÍÀåÀº ¡°°Ç¼³°øÁ¦Á¶ÇÕ µî¿¡¼­ ½Ç½ÃÇÏ´Â ±³À°ÀÌ Çü½ÄÀûÀ¸·Î ÀÌ·ïÁö´Â °æ¿ì°¡ ¸¹´Ù. Á¾»çÀÚµé¿¡°Ô ½ÇÈ¿¼º ÀÖ´Â ³»¿ëÀ¸·Î ±³À° ÇÁ·Î±×·¥°ú ½Ã½ºÅÛÀÌ ¹Ù²î¾î¾ß ÇÑ´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.

¶Ç ¡°Á¤ºÎ´Â °Ç¼³»ç¾÷Àå Áß´ëÀçÇØ ¿¹¹æÀ» À§ÇØ ±³À° ¹× »ç¾÷Àå Á¡°Ë µî °ü¸®°¨µ¶ Á¤Ã¥À» ½ÃÇàÇÏ°í ÀÖÀ¸³ª, °ø»ç±Ý¾×ÀÌ ÀûÀº ¼Ò±Ô¸ð »ç¾÷Àå¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ½ÇÈ¿¼ºÀÌ ¶³¾îÁö°í ÀÖ¾î ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ¹æ¾ÈÀÌ °­±¸µÇ¾î¾ß ÇÑ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

¿ø¡¤ÇÏÃ» Çù·Â±¸Á¶·Î µÇ¾î ÀÖ´Âµ¥´Ù Æ¯È÷ ÇÏÃ»¾÷Ã¼ÀÇ »ç°í ºñÀ²ÀÌ ³ôÀº ¿ï»êÁö¿ªÀÇ Æ¯¼º»ó ¿øÃ»¿¡ ´ëÇÑ Ã¥ÀÓÀ» °­È­ÇØ¾ß ÇÑ´Ù´Â ¸ñ¼Ò¸®µµ ³ô´Ù.

±èÁ¾ÈÆ ±¹È¸ÀÇ¿ø(¹ÎÁß´ç)Àº ¡°°í ±è¿ë±Õ ³ëµ¿ÀÚ·Î »ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç¹ýÀÌ Åë°úµÆÁö¸¸ ÇöÀåÀÇ À§ÇèÀº ¿©ÀüÇÑ ¸¸Å­ Á¤ºÎ¿Í ±â¾÷Â÷¿øÀÇ Æ¯´ÜÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌ¿Í ÇÔ²² Áö¿ª ³ëµ¿¡¤¾ÈÀüÀü¹®°¡µéÀº »ç¾÷ÁÖ¿Í ³ëµ¿ÀÚµéÀÌ ¾ÈÀüÀ» ¹Ù¶óº¸´Â ½Ã°¢À» ´Þ¸®ÇÏ°í, ¿ì¸® »çÈ¸¿¡ ¸¸¿¬ÇØ ÀÖ´Â ¡®¾ÈÀüºÒ°¨Áõ¡¯¿¡¼­ ¹þ¾î³ª¾ß ÇÑ´Ù°í ÀÔÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù. Â÷Çü¼®±âÀÚ stevecha@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

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6
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7
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9
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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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