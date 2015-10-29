°É±×·ì 'Å©·¢½Ã', '¾Æ¸®¾Æ(ARIA)' ¹Âºñ. 230¸¸ Á¶È¸¼ö.. 13ÀÏ ¹ÂÁ÷¹ðÅ© Ãâ°Ý

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3¿ù 13ÀÏ ¹ÂÁ÷¹ðÅ©´Â "3YE(½áµå¾ÆÀÌ), About U(¾î¹Ù¿ìÃò), DONGKIZ, ITZY, MCND, NCT 127, VICTON (ºòÅæ), ´ÙÅ©ºñ(DKB), ½ºÅÚ¶óÀå, ½ºÆåÆ®·³, ¾È¿¹Àº, ¿¤¸®½º (ELRIS), ¿¹Áö(YEZI), ÀÌ´ÞÀÇ ¼Ò³à, ÀÌ¿¹ÁØ, ÀÌ¿ì, Å©·¢½Ã (CRAXY), ÆæÅ¸°ï"µîÀÌ Ãâ¿¬ È·ÁÇÑ ¹«´ë¸¦ °¡Áø´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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