¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô 'À¯È£', °É±×·ì '½ÃÅ©¿£Á©'°ú ÇÑ¼Ü¹ä.. ¸®Áî¿£ÅÍ Àü¼Ó°è¾à

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|¡ã ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô 'À¯È£' / »çÁøÁ¦°ø: ¸®Áî¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
ÀÛ°î°¡ ÀÌÈ£¼·ÀÌ Åº»ý½ÃÅ² Æ®·Ô °¡¼ö À¯È£°¡ (ÁÖ)¸®Áî¿£ÅÍ¿Í Àü¼Ó°è¾àÀ» Çß´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ¸®Áî¿£ÅÍ °ü°èÀÚ´Â "Àç´É ÀÖ´Â °¡¼ö 'À¯È£'°¡ ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ È°µ¿ÇÏµµ·Ï ÀüÆøÀûÀ¸·Î Áö¿øÇÏ°Ú´Ù."°í 17ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí, ¸®Áî¿£ÅÍ´Â '½ÃÅ©¿£Á©' ÀÌ ¼Ò¼ÓµÈ È¸»ç·Î ÇöÀç ÇØ¿Ü °ø¿¬ ¹× ±¹³» È°µ¿À¸·Î ´Ù¾çÇÑ ÆÒ´ýÀÌ Çü¼ºµÈ Àü¹® ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Ù.
¶ÇÇÑ ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÈ »çÁø ¼Ó 'À¯È£' ´Â TVÁ¶¼± '³»ÀÏÀº ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô' ·Î°í ¾Õ¿¡¼ °·ÄÇÑ ·¹µå ½´Æ®¸¦ Âø¿ë, ÈÍÄ¥ÇÑ ºñÁÖ¾óÀÇ ¸ðµ¨ Æ÷½º·Î ´«±æÀ» »ç·ÎÀâ´Â´Ù.
'¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô'Àº ±¹³» ÃÖÃÊ Æ®·ÎÆ® ¿Àµð¼Ç '¹Ì½ºÆ®·Ô' ½ÃÁð2 ¹öÀüÀÌ¸ç, ´ëÇÑ¹Î±¹ Æ®·ÎÆ® ¿Ç³¿¡ È·ÂÀ» ´õÇÏ°í Á¦2ÀÇ Æ®·ÎÆ® Àü¼º±â¸¦ ÀÌ²ø 'Â÷¼¼´ë Æ®·Ô ¸Ç'À» Åº»ý½ÃÄ×´Ù
¹æ¼ÛÀº 'À¯È£'À» ºñ·ÔÇØ °³±×¸Ç ±èÀÎ¼®. °¡¼ö ³ëÁöÈÆ, JK±èµ¿¿í µî ¸¹Àº ±â¼º °¡¼öµé°ú ¿¬¿¹ÀÎµéÀÌ Âü°¡Çß°í 2020³â 3¿ù 14ÀÏ Á¾¿µÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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