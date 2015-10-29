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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.3.20 ±Ý 16:45
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Ãµ»óµ¿¾È À½»ö¹Ì³²! Æ®·ÎÆ® °¡¼ö '¼ºÁø', 7¹øÂ° À½¿ø ¹ßÇ¥
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½ÂÀÎ 2020.03.20  
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KBS¼¼»óÀÇ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë ¸¦ ÅëÇØ È­Á¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø, µ¿¾È À½»ö! ÃÖ°­ µ¿¾È! ½Ç·ÂÆÄ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶)ÀÇ 7¹øÂ° ÀÛ°îÁý ‘°¥´ë°°Àº ¿©ÀÚ(Å¸ÀÌÆ²°î – Àâ¾ÆÁÙ°Ô¿ä)’°¡ 20ÀÏ °ø½Ä ¹ß¸ÅµÈ´Ù.

ÀÌ ¾Ù¹üÀÇ ½Ì±Û Å¸ÀÌÆ²°îÀÎ ‘Àâ¾ÆÁÙ°Ô¿ä’ ´Â °¢¹ÚÇÑ ÀÌ ½Ã´ëÀÇ ÀÎ°ú ¼Ó¿¡¼­ °æÄèÇÑ ´í¼­ºíÆ®·ÔÀÇ ¸®µë°ú ÇÔ²² »ç¶ûÀÌ ¾î¶»°Ô º¯ÇÒ ¼ö ÀÖ´ÂÁö¸¦ ¹¯´Â ¼øÁ¤·Î¸Ç½º ³Ñ¹ö´Ù. °îÀÇ ·±´× Å¸ÀÓµµ 03:33·Î »ï»ïÇÑ »õº½ÀÇ È°·ÂÀ» ¸ô°í ¿Ã, ²ÉÇÇ´Â Ãá 3¿ù¿¡ ²É¸Á¿ï ÅÍÁöµí ÅÍÆ®¸®±â¿¡ µü ¸ÂÃã °îÀÌ´Ù.

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ÇÑ±¹¹æ¼Û°¡¼öÇùÈ¸ °æ³²ÁöÈ¸Àå, ÇÑ±¹´Ù¹®È­¿¹¼ú¿ø Ã¢¿ø½Ã ÁöºÎÀå, ´Ù¼Ø¹®È­¿¹¼úºÀ»ç´Ü ´ÜÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â °¡¼ö ¼ºÁøÀº 2015 ¼¼°èÆòÈ­¾ð·Ð´ë»ó »çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ °ø·æ°¡¼ö´Ù.

»çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶) ´Ù¼ØÈ¸ ´ÜÀåÀº ¹®È­°ø¿¬ÀÌ Ãë¾àÇÑ ³ó¾îÃÌÀ» ¹æ¹®ÇØ ‘Ã£¾Æ°¡´Â ³ë·¡½ÇÀº À½¾ÇÈ¸’¸¦ °³ÃÖ ÇØ µµ¹ÎµéÀÇ ¹®È­ÀÇ½ÄÀ» Çâ»ó ½ÃÄ×À¸¸ç, Ã»¼Ò³â ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀ» À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ Á÷¾÷À» ¿¬°èÇÏ¿© Ã¤¿ë ¹× ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í, ÀÚºñ¸¦ µé¿© ¾ç·Î¿ø ¹× ¿ä¾çº´¿ø, °í¾Æ¿øµî ¸Ô°Å¸® ºÀ»ç¿Í ¹«·á°ø¿¬À» ¹«·Á 200¿© Â÷·Ê ÀÌ»ó ÀÌ¾î¿À¸ç, ÇöÀç±îÁö ³ª´®°ú ºÀ»ç¸¦ ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Â ³ë·¡ÇÏ´Â Ãµ»çÇ¥ °¡¼ö´Ù.

ÇöÀç 50´ëÀÇ ³ªÀÌ¿¡µµ µ¿¾ÈÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¼ö ¼ºÁøÀº ³ªÀÌº¸´Ù ÇÑÂü ¾î¸° µ¿¾È ¿Ü¸ð·Î ¹æ¼Û°¡¿¡ È­Á¦¸¦ ¸ðÀ¸¸ç, 2006 KBS¼¼»óÀÇ ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë µî Áö»óÆÄ ¹æ¼ÛÀº ¹°·Ð, ¼ö¸¹Àº Áö¿ª ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÑ ¹Ù ÀÖÀ¸¸ç, Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼, ÀÎ±â°¡¼ö ¹Ú±¸À±°ú ÇÔ°Ô ÇÑ±¹¹Ìµð¾îÀú³Î 2019~2020 È«º¸´ë»ç·Î ÀÓ¸íµÇ¾ú´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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