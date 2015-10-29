°É±×·ì '½ÃÅ©¿£Á©' ¸®´õ 'À¯Èñ', MBCÀ½¾ÇÁß½É Ãâ¿¬

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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