°É±×·ì '½ÃÅ©¿£Á©' ¸®´õ 'À¯Èñ', MBCÀ½¾ÇÁß½É Ãâ¿¬

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½ÃÅ©¿£Á© "À¯Èñ"ÀÇ ¼Ò¼Ó»çÀÎ (ÁÖ)¸®Áî¿£ÅÍ °ü°èÀÚ´Â 28ÀÏ »ý¹æ¼Û µÇ´Â MBC ‘¼î À½¾ÇÁß½É’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ, ‘MYSTERY’ÀÇ ¹«´ë¸¦ ÆîÄ£´Ù°í ÀüÇß°í, "ÄÄ¹é ÈÄ Ã¹ Áö»óÆÄ ¹«´ë¿¡ ¿À¸£´Â ¸¸Å ¸¹Àº ÀÀ¿øÀ» ºÎÅ¹µå¸°´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
"MYSTERY"´Â "À¯Èñ"ÀÇ µÎ¹øÂ° SOLO ¾Ù¹üÀ¸·Î, ¾ß°æÀ» ¹Ù¶óº¸¸ç µè±âÁÁÀº, Æ®·»µðÇÏ°í ·¹Æ®·ÎÇÑ ½ÃÆ¼ÆËÀÌ´Ù.'½ÃÆ¼ÆË'Àº 80³â´ëÂë À¯ÇàÇÑ ÆË Àå¸£·Î ½Å½º¿Í Å°º¸µå »ç¿îµå¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ´Ù.
ÆãÅ©, µð½ºÄÚ, R&B µî¿¡¼ ¿µÇâÀ» ¹Þ¾Æ ¼¼·ÃµÈ ´À³¦°ú °í½À½º·¯¿î ¼±À²ÀÌ Æ¯Â¡ÀÌ´Ù. "À¯Èñ"°¡ Áö»óÆÄ ¹«´ë¸¦ ÅëÇØ º¸´Ù ¸¹Àº ÆÒµéÀ» »ç·ÎÀâÀ» ¼ö ÀÖÀ»Áö ±â´ë°¡ ¸ðÀÌ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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