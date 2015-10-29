½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª Á¤ºÎ´ëÀÀ ³õ°í ¡®¹ÎÁÖ´ç-ÅëÇÕ´ç¡¯ ÇØ¼® Á¦°¢°¢

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½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19) »çÅÂ¿¡ ´ëÇÑ Á¤ºÎÀÇ ´ëÀÀÀ» ³õ°í ¿ï»êÁö¿ª Áý±Ç¿©´çÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç°ú Á¦1¾ß´çÀÎ ¹Ì·¡ÅëÇÕ´çÀÌ ¡®ÇÏ´Ã°ú ¶¥ Â÷ÀÌ¡¯¿Í °°Àº Æò°¡¸¦ ³»³õ°í ÀÖ´Ù.
¿©¾ß ¸ðµÎ ±¹¹ÎÀÇ ³ë·ÂÀ» ÀÎÁ¤ÇÏ¸é¼µµ Á¤ºÎÀÇ ´ëÀÀ¿¡ ´ëÇØ¼± ¾ù°¥¸° Æò°¡¸¦ ³Â´Âµ¥, °á±¹Àº 2ÁÖÀÏ ¾ÕÀ¸·Î ´Ù°¡¿Â Á¦21´ë ÃÑ¼±À» ¿°µÎ¿¡ µÐ ¡®¾ß´ç-Á¤±Ç¡¯ ½ÉÆÇ·ÐÀÇ Ãæµ¹·Î ±Í°áµÈ´Ù.
´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ¿ï»ê¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸´Â 31ÀÏ ¡°ÄÚ·Î³ª »çÅÂ¿Í °ü·ÃÇØ ÀÇ·áÁøÀÇ Çå½ÅÀûÀÎ ³ë·Â°ú ±¹¹ÎµéÀÇ Àû±ØÀû Âü¿©, Á¤ºÎÀÇ ¹ßºü¸¥ ´ëÀÀÀ» ÅëÇØ ÅëÁ¦°¡´ÉÇÑ ¹üÀ§¿¡¼ È®»êÀ» ¸·¾Æ³»°í ÀÖ´Ù¡±°í Æò°¡Çß´Ù.
¿ï»ê¼±´ëÀ§´Â Æ¯È÷ ¡°´ëÇÑ¹Î±¹Àº Áö±Ý ÄÚ·Î³ª¿Í °ü·ÃÇØ ¼¼°èÀÇ ¸ð¹üÀ» Ã¢ÃâÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°±¹¹ÎµéÀÇ Àû±ØÀûÀÎ ±Øº¹ÀÇÁö¿Í »óÈ£¹è·Á, ¹æ¿ª°ú Áø·áÇöÀå¿¡ ¶Ù¾îµç ÀÇ·áÁø°ú ºÀ»çÀÚµéÀÇ Çå½Å, Á¤ºÎÀÇ ¼±Á¦Àû ´ëÀÀ µîÀÌ ¸Â¹°¸° °á°ú¡±¶ó°í Äª¼ÛÇß´Ù.
¶Ç ¡°Á¤ºÎ´Â Àç³±â±ÝÀ» ¸¶·ÃÇÏ´Â µ¿½Ã¿¡ Àû±ØÀûÀ¸·Î ±¹¹ÎµéÀÇ °íÅëÀ» ÇØ¼Ò½ÃÅ°±â À§ÇØ °æÁ¦Àû Áö¿øÃ¥µµ ³»³õ°í ÀÖ´Ù¡±¸ç ¡°¿ï»ê¼±´ëÀ§¿Í ÈÄº¸µéÀº ¸¶Áö¸·±îÁö ÄÚ·Î³ª¸¦ ÀÌ°Ü³»±â À§ÇÑ Èñ¸ÁÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇÏ°í ½Ã¹Îµé°ú ÇÔ²² ÇöÀç »óÈ²À» ±Øº¹ÇÏ°Ú´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.
¹Ý¸é ÅëÇÕ´ç Á¦21´ë ¿ï»ê¼±°Å´ëÃ¥À§¿øÈ¸ ´ëº¯ÀÎ´ÜÀº 31ÀÏ ½ÃÀÇÈ¸ ÇÁ·¹½º¼¾ÅÍ¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿¾î ¡°¿ìÇÑ ÄÚ·Î³ª¿Í °ü·ÃÇÑ ¹®ÀçÀÎ Á¤±ÇÀÇ ÀÚÈÀÚÂùÀº °¡Â¥ ´º½ºÀÌ°í, Çö¸íÇÑ ±¹¹ÎµéÀº ¼ÓÁö ¾Ê´Â´Ù¡±°í ºñÆÇÇß´Ù.
ÀÌµéÀº ¡°ÇØ¿Ü ¾ð·ÐµéÀº ÅëÁ¦µÇÁö ¾ÊÀº »óÈ²¿¡¼ È®ÁøÀÚ¸¦ Ä¡·áÇÏ°í Àü¿°º´ È®»êÀ» ¸·°í ÀÖ´Â ÀÇ·áÁø°ú Áø´ÜÅ°Æ® µîÀ» ½º½º·Î °³¹ßÇÑ ±â¾÷, ¼º¼÷ÇÑ ½Ã¹ÎÀÇ½Ä¿¡ ´ëÇØ ÄªÂùÇÏÁö, ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎ¸¦ Äª¼ÛÇÏ´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï´Ù¡±¸ç ¡°¹® ´ëÅë·ÉÀº Áö³ 2¿ù ÄÚ·Î³ª°¡ ¸ÓÁö¾Ê¾Æ Á¾½ÄµÉ °ÍÀÌ¶ó´Â Àß¸øµÈ Áø´ÜÀ» ³»·Á È®ÁøÀÚ°¡ ±Þ°ÝÈ÷ È®»êµÆ°í, Áö±Ý±îÁö ±¹¹ÎÀº ÀÏÁÖÀÏ¿¡ ´Þ¶û 2ÀåÀÇ ¸¶½ºÅ©¸¦ »ç±â À§ÇØ ³¡µµ ¾øÀÌ ÁÙÀ» ¼±´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÀÌ¾î ¡°º´¿ø¹®À» ´Ý°í ÇöÀåÀ¸·Î ´Þ·Á°¡´Â ÀÇ»ç, °¨¿° À§ÇèÀ» ¹«¸¨¾²°í È¯ÀÚ¸¦ µ¹º¸´Â °£È£»ç, ¹«°Å¿î Àåºñ¸¦ Áö°í ¶¡À» ½ñ´Â ¹æ¿ªÁø, ¸¶½ºÅ©¸¦ »ç±â À§ÇØ ¸î ½Ã°£¾¿ ÁÙÀ» ¼´Â ½Ã¹ÎµéÀÇ °øÀ» ¹®ÀçÀÎ Á¤±ÇÀº °¡·ÎÃ¤¼± ¾ÈµÈ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù. ÀÌ¿Õ¼ö±âÀÚ wslee@ksilbo.co.kr
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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