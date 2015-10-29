½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ª Á¤ºÎ´ëÀÀ ³õ°í ¡®¹ÎÁÖ´ç-ÅëÇÕ´ç¡¯ ÇØ¼® Á¦°¢°¢

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.3.31 È­ 23:09
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½ÂÀÎ 2020.03.31  23:06:38
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ÀÌ¾î ¡°º´¿ø¹®À» ´Ý°í ÇöÀåÀ¸·Î ´Þ·Á°¡´Â ÀÇ»ç, °¨¿° À§ÇèÀ» ¹«¸¨¾²°í È¯ÀÚ¸¦ µ¹º¸´Â °£È£»ç, ¹«°Å¿î Àåºñ¸¦ Áö°í ¶¡À» ½ñ´Â ¹æ¿ªÁø, ¸¶½ºÅ©¸¦ »ç±â À§ÇØ ¸î ½Ã°£¾¿ ÁÙÀ» ¼­´Â ½Ã¹ÎµéÀÇ °øÀ» ¹®ÀçÀÎ Á¤±ÇÀº °¡·ÎÃ¤¼± ¾ÈµÈ´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù. ÀÌ¿Õ¼ö±âÀÚ wslee@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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