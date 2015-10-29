|
|
|
|¡ã »çÁø ÃâÃ³: ÃßÈÁ¤ SNS
°¡¼ö ÃßÈÁ¤ÀÌ ‘´õ¼î’ ´ë±â½Ç ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» °ø°³ÇØ ÆÒµéÀÇ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº Áö³ 31ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ SBS MTV À½¾ÇÇÁ·Î±×·¥ ‘´õ¼î’ ´ë±â½Ç ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø¿¡´Â ÃßÈÁ¤°ú ½Å°î ‘1À§(primero)’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°í È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Â Å°½æÀÌ ´ÙÁ¤ÇÑ Æ÷Áî·Î Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÀ½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Ä«¸®½º¸¶ ÀÖ´Â ¸ÞÀÌÅ©¾÷À» ÇÏ°í ½º¿þ±× ³ÑÄ¡´Â ÆÐ¼ÇÀ» ÀåÂøÇÑ Å°½æ°ú ÇÃ¶ó¿ö ÆÐÅÏÀÇ ¿øÇÇ½º¿Í ±Ý¹ß ¿þÀÌºê·Î Ã»¼ø¹Ì¸¦ »Ë³½ ÃßÈÁ¤ÀÇ ¾ð¹ë·±½ºÇÑ ¸Å·ÂÀÌ ¾î¿ì·¯Áö¸ç ³²´Ù¸¥ ÄÉ¹Ì¸¦ ¹ß»êÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÃßÈÁ¤Àº Ã»¾ÆÇÏ¸é¼µµ ÆÄ¿öÇ®ÇÑ º¸ÀÌ½º·Î ½Å°î ‘On My Own(¿Â ¸¶ÀÌ ¿Â)’À» ¿Ã¢ÇØ À½¾ÇÆÒµéÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
½Å°î ‘On My Own’Àº ²ÞÀ» ²Ù´Â ¸ðµç ÀÌµé¿¡°Ô ÀüÇÏ´Â ÈûÂù ¸Þ½ÃÁö¿Í ¶Ñ·ÇÇÑ ¼Ò½Å, ±àÁ¤ÀûÀÎ ¸¶À½À» ´ãÀº ÆË&¶ô Àå¸£ÀÇ °îÀ¸·Î, ÃßÈÁ¤ÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ°î¿¡ Âü¿©ÇØ ÁøÁ¤¼ºÀ» ³ô¿´´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº °¢Á¾ ¹æ¼Û°ú ¹«´ë¸¦ ÅëÇØ ´ëÁßÀ» Ã£À» °èÈ¹ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >