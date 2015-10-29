°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.4.1 ¼ö 15:01
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
°¡¼ö 'ÃßÈ­Á¤', ¡®´õ¼î¡¯¼­ Å°½æ°ú ÀÎÁõ¼¦.ºñÁÖ¾ó ÄÉ¹Ì ¡®ÈÆÈÆ¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.04.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁø ÃâÃ³: ÃßÈ­Á¤ SNS

°¡¼ö ÃßÈ­Á¤ÀÌ ‘´õ¼î’ ´ë±â½Ç ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» °ø°³ÇØ ÆÒµéÀÇ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

ÃßÈ­Á¤Àº Áö³­ 31ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ SBS MTV À½¾ÇÇÁ·Î±×·¥ ‘´õ¼î’ ´ë±â½Ç ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

°ø°³µÈ »çÁø¿¡´Â ÃßÈ­Á¤°ú ½Å°î ‘1À§(primero)’¸¦ ¹ßÇ¥ÇÏ°í È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Â Å°½æÀÌ ´ÙÁ¤ÇÑ Æ÷Áî·Î Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÀ½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Ä«¸®½º¸¶ ÀÖ´Â ¸ÞÀÌÅ©¾÷À» ÇÏ°í ½º¿þ±× ³ÑÄ¡´Â ÆÐ¼ÇÀ» ÀåÂøÇÑ Å°½æ°ú ÇÃ¶ó¿ö ÆÐÅÏÀÇ ¿øÇÇ½º¿Í ±Ý¹ß ¿þÀÌºê·Î Ã»¼ø¹Ì¸¦ »Ë³½ ÃßÈ­Á¤ÀÇ ¾ð¹ë·±½ºÇÑ ¸Å·ÂÀÌ ¾î¿ì·¯Áö¸ç ³²´Ù¸¥ ÄÉ¹Ì¸¦ ¹ß»êÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ÃßÈ­Á¤Àº Ã»¾ÆÇÏ¸é¼­µµ ÆÄ¿öÇ®ÇÑ º¸ÀÌ½º·Î ½Å°î ‘On My Own(¿Â ¸¶ÀÌ ¿Â)’À» ¿­Ã¢ÇØ À½¾ÇÆÒµéÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

½Å°î ‘On My Own’Àº ²ÞÀ» ²Ù´Â ¸ðµç ÀÌµé¿¡°Ô ÀüÇÏ´Â ÈûÂù ¸Þ½ÃÁö¿Í ¶Ñ·ÇÇÑ ¼Ò½Å, ±àÁ¤ÀûÀÎ ¸¶À½À» ´ãÀº ÆË&¶ô Àå¸£ÀÇ °îÀ¸·Î, ÃßÈ­Á¤ÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ°î¿¡ Âü¿©ÇØ ÁøÁ¤¼ºÀ» ³ô¿´´Ù.

ÃßÈ­Á¤Àº °¢Á¾ ¹æ¼Û°ú ¹«´ë¸¦ ÅëÇØ ´ëÁßÀ» Ã£À» °èÈ¹ÀÌ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»êÁö¿ª ÃÑ¼± ÈÄº¸µé Àú¸¶´Ù Á¦2Çõ½Åµµ½Ã À¯Ä¡ °ø¾à ³»¼¼¿ö
2
¿ï»ê ºÏ±¸ ¹ÌÃëÇÐ ¾Æµ¿ ´ë»ó ¾Æµ¿¿ë ¸¶½ºÅ© ¹èºÎ
3
[4¡¤15 ÃÑ¼±]¿©-¾ß, ¿ï»ê¡¤ºÎ»ê¡¤°æ³² ÃÑ¼± ÃÖ´ëÀïÁ¡Àº ¡°Áö¿ª°æÁ¦ È¸»ý¡±
4
¿ï»ê ÄÚ·Î³ª Ã¹ »ç¸Á, ±âÀúÁúÈ¯ 15¹ø È®ÁøÀÚ
5
[°æ»ó½Ã·Ð]¿©Çà¾÷ À§±â°¡ °ð ±âÈ¸´Ù
6
¿ï»ê¿©¼º°¡Á·°³¹ß¿ø °³¿ø 5ÁÖ³â ±â³ä¡®½½·Î°Ç °ø¸ðÀü¡¯°³ÃÖ
7
¿ï»ê µ¿±¸ Èñ¸ÁÀå¾ÖÀÎº¸È£ÀÛ¾÷Àå 4¿ù ¿î¿µ
8
¿ï»ê½Ã, Áö¹æ¼¼ ¼±Á¤ ´ë¸®ÀÎ Á¦µµ ½ÃÇà
9
ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü(ÁÖ) ¡®2020 »çÈ¸Àû°¡Ä¡ Á¾ÇÕ°èÈ¹¡¯ ¼ö¸³
10
¿õÁö¼¼¹«´ëÇÐ±³, Á¦56È¸ ¼¼¹«»ç 1Â÷ ½ÃÇè ÃÖ´Ù ÇÕ°Ý»ý ¹èÃâ
ÀüÅë°ø¿¹°¡ ÀÌÁ¦È¯ °³ÀÎÀü, ¸ñÆÇ À§¿¡ °¢ÀÚ·Î »õ°Ü ³õÀº ¿ì¸®ÀÇ...
ÀüÅë°ø¿¬¿¹¼úÁøÈïÀç´Ü, µ¿È­À½¾ÇÈ¸ ½ÇÈ² Àü¸·
±¹¸³Çö´ë¹Ì¼ú°ü Ã¹ ¼­¿¹Àü, ¿Â¶óÀÎ ¼±°ø°³
ºñ¿£³ªÃ»¼Ò³âÀ½¾ÇÄáÄí¸£, ÄÚ·Î³ª ¿©ÆÄ ¿Â¶óÀÎ ÁøÇà
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2020³â 3¿ù 23ÀÏ~)

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr