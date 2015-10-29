|
|
|
|¡ã »çÁø = SBS MTV ¹æ¼ÛÈ¸é Ä¸Ã³
ÃßÈÁ¤ÀÌ À½¾Ç¹æ¼Û È°µ¿À» ¸¶¹«¸®Çß´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº Áö³´Þ 31ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBS MTV ‘´õ¼î’¿¡¼ ½Ì±Û ¾Ù¹ü ‘On My Own(¿Â ¸¶ÀÌ ¿Â)‘ ÀÇ ±Â¹ÙÀÌ ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.
ÀÌ³¯ ÃßÈÁ¤Àº ‘On My Own(¿Â ¸¶ÀÌ ¿Â)’À» ¿Ã¢, ¸¼Àº À½»ö°ú Èçµé¸² ¾ø´Â °íÀ½ÀÌ µ¸º¸ÀÎ ¿Ïº®ÇÑ ¶óÀÌºê ½Ç·ÂÀ¸·Î À½¾ÇÆÒµéÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
¿©±â¿¡ ½Ã¼±À» ¾ÐµµÇÏ´Â È·ÁÇÑ ¹«´ë ¸Å³Ê¿Í ÇÃ¶ó¿ö ÆÐÅÏÀÇ ¿øÇÇ½º¿Í ±Ý¹ß ¿þÀÌºê·Î Ã»¼ø¹Ì¸¦ »Ë³½ ÃßÈÁ¤ÀÇ ´«ºû±îÁö ´õÇÏ¸ç ‘°¡Ã¢·Â+°¨¼ºº¸ÄÃ’´Ù¿î ¾×ÆÃÀ¸·Î °¨ÅºÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
½Å°î ‘On My Own’Àº ²ÞÀ» ²Ù´Â ¸ðµç ÀÌµé¿¡°Ô ÀüÇÏ´Â ÈûÂù ¸Þ½ÃÁö¿Í ¾îÁ¦ÀÇ Èûµé°í ¾ÆÆÍ´ø ±â¾ïµéÀº °¨½Î ¾È¾ÆÁÖ°í, »õ·Î¿î ¿À´ÃÀ» ±àÁ¤ÀûÀÌ°í ¸¼Àº ´«À¸·Î ¹Ù¶óº¸¸ç ÀÚ½ÅÀÇ ¼Ò½Å´ë·Î °É¾î ³ª°¡°Ú´Ù´Â ¸¶À½À» ´ãÀº ÆË&¶ô Àå¸£ÀÇ °îÀ¸·Î ÃßÈÁ¤ÀÌ Á÷Á¢ ÀÛ°î¿¡ Âü¿©ÇØ ÁøÁ¤¼ºÀ» ³ô¿´´Ù.
Æ¯È÷ ‘°¨¼ºº¸ÄÃ’“ÀÌ¶ó´Â ¾ÖÄª±îÁö ¾òÀ¸¸ç °¢Á¾ SNS ¹× ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼ µî¿¡¼µµ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸´Â µî ÀÎ»óÀûÀÎ È°¾àÀ» ÆîÃÆ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >