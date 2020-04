전국뉴스보도자료 비렉스(BEEREX), 글로벌 요아그룹(YOUA GROUP)과 MOU 체결 승인 2020.04.03 14:04:10 비렉스체인(BEEREX CHAIN 이하 비렉스체인)과 요아 그룹(YOUA GROUP HK 이하 요아그룹)이 사업협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 비렉스체인은 이번 YOUA GROUP과 업무 협약을 통해 프랜차이즈 및 IT 분야 관련해서 다양한 분야 사업 및 서비스 개발을 함께 추진하기로 했다. YOUA GROUP의 프랜차이즈 경험과 노하우, 비렉스 체인의 블록체인 기술과 의료, 건강, 뷰티 분야의 실사용 기반 메타 서비스의 솔루션 결합을 바탕으로 양사간에 시너지를 극대화한다는 계획이다. YOUA GROUP HK는 약 20개의 계열사 및 투자 합작사를 보유하고 있으며, 프랜차이즈 분야, IT 분야, New 금융 및 신 비지니스 분야, 엔터테인먼트 및 신미디어 분야를 중심으로 다양한 채널을 확보하고 있는 글로벌 플랫폼 전문기업이다. 비렉스 체인은 거대시장인 의료-뷰티-헬스케어 산업에서 실질적 사용이 기대되는 비렉스 코인(BRX) 개발사이다. 업계로부터 메디칼, 뷰티, 헬스케어 분야 블록체인 기반 암호화폐 생태계의 패러다임을 변화시킬 아이템이라는 평가를 받고 있기도 하다 비렉스 코인(BRX)은 기존 뷰티 산업과 의료건강 산업이 갖고 있는 정보부재, 회원 협력사 관리 부족, 제한적인 전시, 자격 검증의 부실 등의 문제를 극복하기 위해 원스톱 통합 플랫폼을 갖추고 글로벌 협력 체계를 바탕으로 전문인력을 통한 검증과 자격 시스템을 갖추어 나가고 있으며 국내외 약 7만 지부 협회 및 30만 회원으로 구성된 미용협회와 항 노화 의료재단 협력사를 바탕으로 글로벌 네트워크 확장에 더욱 박차를 가하고 있다는게 관계자의 설명이다. 2019년까지 8회에 걸쳐 월드 뷰티 페스티벌(World Beauty Festival) 이라는 국제적인 대회를 개최하고 부스를 운영하여 회사의 경영이념과 경쟁력을 알리면서 글로벌 네트워크를 확대하고 있으며, BEEREX 뷰티 아카데미 센터를 통해 25개국 회원사와 우호관계를 바탕으로 업무협약을 체결해가고 있다. 아울러 협약된 가맹점에 대한 지속적인 성장을 위해 가맹점 Quality 인증제도(SQC)와 가맹점 관리 서비스(MSO)를 제공하고 있다. [경상일보 = 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr] 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

