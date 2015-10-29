°¡¼ö '¼ºÁø', ½ºÅ×µð¼¿·¯ º½½ÃÁð¼Û ¡®º¢²É±æ¿¡¼­¡¯ ºÒ±Ý 18½Ã °ø½Ä¹ß¸Å

µ¿¾ÈÀ½»ö! µ¿¾È Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶)ÀÇ º½½ÃÁð¼Û ‘º¢²É±æ¿¡¼(on the cherry blossom road)’°¡ ¸Å³â º½À» Àå½ÄÇÒ ½ºÅ×µð¼¿·¯ ½ÃÁð¼ÛÀ¸·Î 4¿ù3ÀÏ ºÒÅ¸´Â ±Ý¿äÀÏ Àú³á Åð±Ù±æÀ» ¿¹¾àÇß´Ù.
ÀÎÆ®·ÎºÎÅÍ “»þ¶ö¶ö¶ó »þ¶ö¶ö¶ó »þ¶ó¶ô »þ¶ó¶ô »þ¶ö¶ö¶ó~” º¢²ÉÀÙÀÌ Èð³¯¸®¸ç ¿Â¸ö¿¡ º¢²É»þ¿ö¸¦ ½ÃÄÑÁÖ´Â µí »óÄè¹ß¶ö·Î¸ÇÆ½ Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘º¢²É±æ¿¡¼’´Â ±¹°¡´ëÇ¥ Æ®·ÎÆ®Äý ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÃÖ½ÅÀÎ±â°îÀÎ ‘´ç½ÅÆí’ÀÇ ÀÛ°î°¡ÀÎ ±Ç³ëÇØ¸¸°ú °¡¼ö ¼ºÁøÀÌ ÇÔ²² ÇÁ·Îµà½Ì ¹× ÀÛ»ç ÀÛ°îÇÑ °îÀÌ´Ù.
°¡¼ö ¼ºÁøÀº ³ªÀÌº¸´Ù ÇÑÂü ¾î¸° µ¿¾È ¿Ü¸ð·Î ¹æ¼Û°¡¿¡ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸¸ç, 2006 KBS¼¼»óÀÇ ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë µî Áö»óÆÄ ¹æ¼ÛÀº ¹°·Ð, ¼ö¸¹Àº Áö¿ª ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÑ ¹Ù ÀÖÀ¸¸ç, Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼, ÀÎ±â°¡¼ö ¹Ú±¸À±°ú ÇÔ°Ô ÇÑ±¹¹Ìµð¾îÀú³Î 2019~2020 È«º¸´ë»ç·Î ÀÓ¸íµÇ¾ú´Ù.
¶ÇÇÑ ÇÑ±¹¹æ¼Û°¡¼öÇùÈ¸ °æ³²ÁöÈ¸Àå, ÇÑ±¹´Ù¹®È¿¹¼ú¿ø Ã¢¿ø½Ã ÁöºÎÀå, ´Ù¼Ø¹®È¿¹¼úºÀ»ç´Ü ´ÜÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â °¡¼ö ¼ºÁøÀº 2015 ¼¼°èÆòÈ¾ð·Ð´ë»ó »çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ °ø·æ°¡¼ö·Î, ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶) ´Ù¼ØÈ¸ ´ÜÀåÀº ¹®È°ø¿¬ÀÌ Ãë¾àÇÑ ³ó¾îÃÌÀ» ¹æ¹®ÇØ ‘Ã£¾Æ°¡´Â ³ë·¡½ÇÀº À½¾ÇÈ¸’¸¦ °³ÃÖ ÇØ µµ¹ÎµéÀÇ ¹®ÈÀÇ½ÄÀ» Çâ»ó ½ÃÄ×À¸¸ç, Ã»¼Ò³â ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀ» À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ Á÷¾÷À» ¿¬°èÇÏ¿© Ã¤¿ë ¹× ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í, ÀÚºñ¸¦ µé¿© ¾ç·Î¿ø ¹× ¿ä¾çº´¿ø, °í¾Æ¿øµî ¸Ô°Å¸® ºÀ»ç¿Í ¹«·á°ø¿¬À» ¹«·Á 200¿© Â÷·Ê ÀÌ»ó ÀÌ¾î¿À¸ç, ÇöÀç±îÁö ³ª´®°ú ºÀ»ç¸¦ ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Â ³ë·¡ÇÏ´Â Ãµ»çÇ¥ °¡¼ö´Ù.
ºÒ±ÝÀÇ ÁÖ¸» Àú³á±æÀ» È»çÇÏ°Ô ¼ö³õÀ» ¼ºÁøÀÇ ½ºÆä¼È ½ÃÁð¼Û ‘º¢²É±æ¿¡¼’´Â ±Ù·¡¿¡ ³î¶ó¿îÅä¿äÀÏ µµ·¹¹Ì¸¶ÄÏ¿¡ ¼ÒÈ¯µÇ¾î Æ÷ÅÐ°Ë»ö ½Ç°Ë 1À§¿¡ ¿Ã¶ú´ø ÀÎ±â±×·ì ºñÁêÀÇ »õ¸â¹öÀÎ ¹®À±ÁøÀÌ Èï°ã°í ¿§ÁöÀÖ´Â ÄÚ·¯½º¸¦ ´õÇÏ¿´À¸¸ç, Æ®·ÎÆ®¾À¿¡¼ HOTÇÑ °èº¸¸¦ ½×¾Æ°¡°í ÀÖ´Â Æí°îÀÚ °â ·¹ÄÚµù ¹Í½Ì ¿£Áö´Ï¾î ‘Á¦ÀÌÄß¼ö’°¡ ±ò²ûÇÏ°í À§Æ®ÀÖ´Â Æí°î°ú ¹Í½º¸¶½ºÅÍ·Î ¿Ï¼ºÇÏ¿´´Ù µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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