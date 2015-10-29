°¡¼ö '¹Ì±â'¿Í 'È«½Ã', ÄÚ·Î³ª19 ±Øº¹ ¿Â¶óÀÎ È°µ¿ Àü°³

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‘Å©¶ó¿î Æ÷ ÄÚ¸®¾Æ(Crown for KOREA)’´Â ±¹³» À¯¸í °¡¼öµéÀÇ °ø¿¬À» ¿¬ÃâÇØ¿Â ±Ç¿ì±â °¨µ¶ÀÌ Á¦¾ÈÇÑ ÇÁ·ÎÁ§Æ®·Î Æ®·ÎÆ® °¡¼ö È«½Ã, ¸ÞÅ» ¹êµå ¸Þ½áµå, ¼ÒÇÁ¶ó³ë È²Áö¿µ, ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì µðÅ©·±Ä¡, ¹êµå ABTB º¸ÄÃ ¹Ú±ÙÈ« µî Å¬·¡½ÄºÎÅÍ Æ®·ÎÆ®, ÇÏµå·Ï±îÁö
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