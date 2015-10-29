°¡¼ö '¹Ì±â'¿Í 'È«½Ã', ÄÚ·Î³ª19 ±Øº¹ ¿Â¶óÀÎ È°µ¿ Àü°³

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.4.6 ¿ù 17:46
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½ÂÀÎ 2020.04.06  
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È«½Ã¿Í ¹Ì±â ±×¸®°í ¸¹Àº °¡¼öµéÀÌ Ãâ¿¬ÇÑ 'ÁýÀ¸·Î ¹è´Þ ÄÜ¼­Æ®'°¡ 'KBS2 ´º½º, KBS ¾ÆÄ§ÀÌ ÁÁ´Ù'¿¡ ¼Ò°³µÇ¸ç ¿Â¶óÀÎ ¹®È­°ø¿¬ÀÌ »õ·Î¿î ÀÌ½´·Î ¶°¿À¸£°í ÀÖ´Ù.

Áö³­ 3¿ù 30ÀÏºÎÅÍ 4¿ù 3ÀÏ±îÁö ±¸·Î±¸¿¡¼­ °³ÃÖ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ¼ÛÃâµÈ 'ÁýÀ¸·Î ¹è´Þ ÄÜ¼­Æ®'°¡ 'KBS2 ´º½º, KBS ¾ÆÄ§ÀÌ ÁÁ´Ù'¿¡ ¼Ò°³µÇ¸ç °ø¿¬¹®È­ ÆÇµµ¿¡ Å« È­Á¦°¡ µÆ´Ù.

À¯¸í ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍÀÌÀÚ À¯Æ©¹öÀÎ °¡¼ö ¹Ì±â(MIGI)°¡ Áö³­ 3¿ù 30ÀÏºÎÅÍ 4¿ù 3ÀÏ±îÁö ±¸·Î±¸¿¡¼­ ÁýÀ¸·Î ¹è´Þ ÄÜ¼­Æ®¸¦ ÇØ¼­ 'KBS2 ´º½º, KBS ¾ÆÄ§ÀÌ ÁÁ´Ù'¿¡ ¼Ò°³µÇ¸ç È­Á¦°¡ µÆ´Ù.

ÀÌ ÄÜ¼­Æ®´Â ±¸·Î±¸¿¡¼­ ÄÚ·Î³ª 19 Àå±âÈ­·Î ÁöÄ£ ÁÖ¹ÎµéÀ» À§·ÎÇÏ°í ¹®È­Àû °ø¹éµµ ÃÖ¼ÒÈ­ÇÏ±â À§ÇØ ±¸Ã»ÀÌ Á÷Á¢ Á¦ÀÛÇÏ´Â °ü°´ÀÌ ¾ø´Â ¿Â¶óÀÎ °ø¿¬ ‘ÁýÀ¸·Î ¹è´Þ’ ÄÜ¼­Æ®¸¦ °³ÃÖµÇ¾ú´Ù. 

ÀÌ³¯ 'ÁýÀ¸·Î ¹è´Þ ÄÜ¼­Æ®'ÀÇ °Ô½ºÆ®·Î´Â ÃÖ¼º¼ö, ÀÌÄ¡Çå, °ûÁ¾¸ñ(°Ç¾Æµé), È«½Ã, ÇÑÀÌÀç(¹Ì½ºÅÍ Æ®·Ô), ¿ä¿ä¹Ì µîÀÌ Ãâ¿¬ ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ¼ÛÃâµÇ¾ú´Ù

ÇÑÆí 4¿ù 2ÀÏ °ø¿¬ÀÇ °Ô½ºÆ®·Î´Â °¡¼ö È«½Ã°¡ Ãâ¿¬, Á¤Åë Æ®·ÎÆ® 'ÀÍ»ê¿ª ½Ã°èÅ¾', ¼³¿îµµÀÇ 'ÀÒ¾î¹ö¸° 30³â', ÁÖÇö¹ÌÀÇ '½Å»çµ¿ ±× »ç¶÷'À» ¿­Ã¢ÇÑ È«½Ã´Â ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÇ Âù»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.

¶ÇÇÑ È«½Ã´Â Áö³­´Þ 25ÀÏ¿¡ ±ÇÀÎÇÏ·±è¹Ù´Ù·È£¶õ µî ±¹³» À½¾ÇÀÎ 27¸í°ú ÇÔ²² Áö³­´Þ 25ÀÏ ½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª ±Øº¹À» ±â¿øÇÏ´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ãÀº °î ‘Å©¶ó¿î Æ÷ ÄÚ¸®¾Æ(Crown for KOREA)’¸¦ ¹ßÇ¥ ´Ù°¢ÀûÀÎ ÄÚ·Î³ª ÀÀ¿ø È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù.

‘Å©¶ó¿î Æ÷ ÄÚ¸®¾Æ(Crown for KOREA)’´Â ±¹³» À¯¸í °¡¼öµéÀÇ °ø¿¬À» ¿¬ÃâÇØ¿Â ±Ç¿ì±â °¨µ¶ÀÌ Á¦¾ÈÇÑ ÇÁ·ÎÁ§Æ®·Î Æ®·ÎÆ® °¡¼ö È«½Ã, ¸ÞÅ» ¹êµå ¸Þ½áµå, ¼ÒÇÁ¶ó³ë È²Áö¿µ, ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ì µðÅ©·±Ä¡, ¹êµå ABTB º¸ÄÃ ¹Ú±ÙÈ« µî Å¬·¡½ÄºÎÅÍ Æ®·ÎÆ®, ÇÏµå·Ï±îÁö 
 
´Ù¾çÇÑ Àå¸£ À½¾ÇÀÎµéÀÌ ÇÔ²² Âü¿©ÇßÀ¸¸ç ¿¬ÁÖ¿¡´Â ºÎÈ° µå·¯¸Ó Ã¤Á¦¹Î, º£ÀÌ½Ã½ºÆ® ¼­¿µµµ, ÇØ¸Õµå ¿À¸£°£¿¡ ÇÑ¼®È£(LAKHAN) À½¾Ç°¨µ¶ µî È­·ÁÇÑ ¹ÂÁö¼ÇµéÀÌ Âü¿©Çß´Ù.

È°µ¿¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Â È«½Ã´Â "4¿ù 7ÀÏ À¯Æ©ºê ¹æ¼Û ¹Ì±â¼î¿¡ Ãâ¿¬ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ÇöÀç´Â ¹«¾ùº¸´Ùµµ ÇöÀå¿¡¼­ °í±ººÐÅõÇÏ´Â ¼ûÀº ÀÇ·áÁø°ú ½ºÅÂÇÁµéÀ» À§ÇØ¼­ ³ë·¡ÇÏ°í ½Í´Ù."°í ¹àÇû´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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