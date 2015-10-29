°¡¼ö ÅÊÀÚ ¡®µÎ¸¶À½¡¯ ÁÖ°£Åä¿äÆ®·ÎÆ®#1, ÁÖ¸» Æ®·ÎÆ®ÃÖ½Å1À§ ¿ÃÅ³

°¡Ã¢·Â, Æ¢´Â ¸Å·ÂÀ¸·Î ¹«ÀåÇÑ °¡¼ö ÅÊÀÚ°¡ È£¼Ò·Â Â£Àº ¼¼¹ÌÆ®·Ô ¹ß¶óµå °¨¼º¸í°î ‘µÎ¸¶À½(Two Hearts)’À» Áö³ 4ÀÏ Åä¿äÀÏ¿¡ °ø½Ä ¹ßÇ¥Çß´Ù.
SBS ‘Àü±¹ÁúÁÖ °¡¿äÃÖ°Àü’ 5ÁÖ¿¬¼Ó ´ë»ó¼ö»óÇÑ ½Ç·ÂÆÄ °¡¼ö ÅÊÀÚÀÇ Ã¹ ½Å°î ‘µÎ¸¶À½’Àº ÀåÀ±Á¤ ÀÇ ÃÖ½ÅÀÎ±â Å¸ÀÌÆ²°î Áß ÇÏ³ªÀÎ '´ç½ÅÆí'ÀÇ ÀÛ°î°¡ÀÌÀÚ, ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô ÃÖÁ¾°á½Â 5À§¸¦ Â÷ÁöÇÑ °¡¼ö Á¤µ¿¿ø ÀÇ »ý¾Ö Ã¹ ³ìÀ½°îÀÌÀÚ Ã¹ ¹øÂ° ½Ì±Û ¹ßÇ¥°îÀ¸·Î ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Â
À°½Ê·É’ÀÇ ÀÛ°î°¡ÀÎ ±Ç³ëÇØ¸¸ÀÌ ÀÛ»ç ÀÛ°îÇÑ ¼¼¹ÌÆ®·Ô ¹ß¶óµå°îÀ¸·Î ¼ö·ÁÇÑ ³ë·§¸»°ú °¨¼ºÃæ¸¸ÇÑ ¸á·Îµð¶óÀÎÀÌ ¼öÀÛÀÎ ¸íÇ°°îÀÌ´Ù.
ÀÌ¿¡ ½Ç·ÂÆÄ ¸íÇ°°¡¼ö ´ä°Ô, ÀüÃ¼ À½¿ø¼ºñ½ºÀÇ Æ®·ÎÆ® Ä«Å×°í¸®¿¡¼ ÁÖ¸» Æ®·ÎÆ®ÃÖ½Å 1À§¸¦ Á¡·ÉÇÏ¿´´Ù. ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô Áø ÀÓ¿µ¿õÀÇ ½Å°îÀÌ ³ª¶õÈ÷ Æ®·ÎÆ®ÃÖ½Å°î 1À§ 2À§¿¡ ¼Ò°³µÇ¾î ´õ¿í ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ¾ÒÀ¸¸ç ºÒÈÄÀÇ¸í°î ‘Æ®·ÎÆ®ÀÇ ¿©¿Õ – ÁÖÇö¹Ì’Æí Á¤±Ô¾Ù¹üÀ» ºñ·ÔÇÏ¿© ½Å¼¼´ëÆ®·ÎÆ® Äý È«Áø¿µÀÇ ½Å°î°ú ÇÔ°Ô ÈÁ¦ÀÇ Áß½É¿¡ ¼¹´Ù.2001³â SBSÀü±¹ÁúÁÖ °¡¿äÃÖ°Àü 5ÁÖ¿¬¼Ó ´ë»ó¼ö»óÇÑ ±×³à! ¿äÁòÀ¸·Î Ä¡¸é ¹Ì½ºÆ®·Ô Áø°úµµ °°°í ¾ÆÄ§¸¶´ç µµÀü!²ÞÀÇ¹«´ë 5¿¬½Â°úµµ °°Àº ¿µ¿¹ÀÎµ¥, 20³âÀ» µ¹¾Æ¿Â ±æ, ¿Ö ±×Åä·Ï ¸Ö°í ¾îµÎ¿üÀ»±î?
º»¸íÀÎ À¯ÀÎ¼÷À¸·Î 2003³â ¹ßÇ¥ÇÑ 1Áý ¾Ù¹ü '½ÇÅ¸·¡'´Â °ø½Ä ¹ß¸Å Á¶Â÷ µÇÁö ¾Ê¾Æ¼ ÈçÀûÀ» Ã£À» ¼ö ¾ø°í, 2008³â ¹ßÇ¥ÇÑ 2Áý ¾Ù¹ü '³²ÀÚ ÀÝ¾Æ¿ä'´Â ¸ðµç À½¿øÇÃ·§Æû¿¡¼ ¼ºñ½º ÁßÁö µÇ¾î ÀÖÀ¸¸ç, À¯Æ©ºê¿¡¼µµ µéÀ» ±æÀÌ ¾ø´Ù. ¿ÖÀÏ±î? ¹ßÇ¥°î¿¡ ´ëÇÑ ¾Æ¹«·± °ø¿¬¿µ»óµµ È°µ¿±â·Ïµµ Ã£¾Æ³»±â ¾î·Á¿ü´Ù.ÀÌ·¸°Ô ¸¹Àº °¡¼öµéÀÌ ²ÞÀ» ¦i´Â Ã¸Ã¸»êÁß¿¡¼ ±æÀ» ÀÒ¾î ¼¼¿ùÀ» ÇãºñÇÑ´Ù. ±æÀ» Àß ¸ø µé±âµµ ÇÏ°í, °¬´ø ±æÀ» ´Ù½Ã °È±âµµ ÇÏ¸é¼ Á¦ÀÚ¸® °ÉÀ½À» ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ±ÝÀÜµð ¿Í ÀÌ¾Ö¶õ µµ '20³âÀÌ °É·È´Ù','25³âÀÌ °É·È´Ù' °í Çß¾úÁö ¾Ê³ª? ±×·¡~!! ±×·³ ¾ÕÀ¸·Î 5³â!! ÅÊÀÚ°¡ ¶á´Ù. ±×µ¿¾È ÃæºÐÈ÷ ÀÍ¾î¼ °úÁó¹Ì°¡ Æø¹ßÇÏ´Â ´ëÇü ÅÊÀÚ°¡ µÇ¾ú±â ¶§¹®ÀÌ´Ù.
ÅÊÀÚÀÇ ½Å°î ‘µÎ¸¶À½’À» µè³ë¶ó¸é Àß ÀÍÀº ÅÊÀÚÇâ¿¡ Âî¸´Âî¸´ °¡½Ãµ¸´Â´Ù.SBSÀü±¹ÁúÁÖ °¡¿äÃÖ°Àü 5ÁÖ¿¬¼Ó ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÏ¸ç KBC±¤ÁÖ, PSBºÎ»ê, KNNºÎ»ê°æ³²¹æ¼Û µî 9°³Áö¿ª¹Î¹æÀÇ ¾È¹æ±ØÀåÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´ø °¡¼ö ÅÊÀÚ(À¯ÀÎ¼÷)Àº 2002 Á¦7È¸ MBCÃ»ÁÖ ´ÜÇ³°¡¿äÁ¦ ±Ý»ó¼ö»ó, 2009 ÇöÀÎ°¡¿äÁ¦ 3È¸ ±Ý»ó¼ö»óÀ» ¼ö»óÇÑ Àç¿øÀ¸·Î, ±×¸¸Å ½Ç·ÂÀ» ÀÎÁ¤ÇÒ ¸¸ÇÑ 'ÁøÂ¥ °¡¼ö'¶ó´Â Á¡À» °Á¶ÇÏ°í ½Í´Ù.
±×·¡¼ ÀÌ¸§µµ ÅÊÀÚ¶õ´Ù! ½Ç·ÂÀÌ ÇÏ´ÃÀ» Âî¸¦µíÀÌ ÅÊÃµÇÑ ±×³à! ½Ç·Âµµ ÅÊÅÊ! ¸¶À½µµ ÅÊÅÊ! ¸ö¸Åµµ ÅÊÅÊ! µü ºÁµµ ÅÊ±ÛÅÊ±ÛÇÑ ±×³à! ¿ª½Ã ÅÊÀÚ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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