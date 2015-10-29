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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.4.6 ¿ù 17:46
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½ÂÀÎ 2020.04.06  
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¡ã 5ÀÎÁ¶ °É±×·ì 'Å©·¢½Ã(CRAXY)' / »çÁøÁ¦°ø SAITAINMENT

5ÀÎÁ¶ °É±×·ì 'Å©·¢½Ã(CRAXY)'°¡ Àü¼¼°è ÆÒµé°ú ÇÔ²² '½ºÆä¼È ¾Ù¹ü Á¦ÀÛ' ÀÌº¥Æ® ÁøÇà Áß, º´¿µ ¸Å°ÅÁø '¿ù°£ HIM' È­º¸¸¦ °ø°³Çß´Ù.

¼Ò¼Ó»ç SAITAINMENT Ãø¿¡¼­´Â "¸ÞÀÌÅ© ½ºÅ¸¿Í ÇÔ²²ÇÏ´Â 'Å©·¢½Ã µ¥ºß ±â³ä ½ºÆä¼È ¾Ù¹ü ÇÁ·ÎÁ§Æ®'·Î ´Ù¾çÇÏ¸ç Æ¯º°ÇÑ ¼±¹°À» ÁØºñÇß´Ù."°í ¹àÇû´Ù.¶ÇÇÑ "ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡´Â Å¸ÀÌÆ²°î ‘¾Æ¸®¾Æ’¸¦ ºñ·ÔÇØ ‘³ªÀÇ ¿ìÁÖ’, °¢ ¸â¹ö ¼Ö·Î °î ‘Ä« Ä« Ä«’, ‘³» ³ë·¡°¡ µé¸®³ª¿ä’, ‘SIXTEEN’, ‘º¸ÀÌÇÁ·»µå’, ‘ÀÌ½´’ °°Àº ÇöÀç °ø°³µÈ À½¿øµé»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¹Ì°ø°³ È÷µçÆ®·¢µµ Ãß°¡ ¼ö·Ï, ¾Ù¹ü Å©·¹µ÷¿¡ ÀÌº¥Æ® Âü¿©ÀÚ ±â¸íÇØ Å©·¢½Ã¿Í ÆÒµé¿¡°Ô ¼ÒÁßÇÑ ¼±¹°ÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù."°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

'¿ì¾Æ, Ä«¸°, ¼ö¾È, ÇýÁø, Ã¤ÀÌ' 5¸íÀÇ ¸â¹ö·Î ±¸¼ºµÈ ½Å¿¹ °É±×·ì ‘CARXY’´Â 'CRACK(°¥¶óÁö´Ù, ±úÆ®¸®´Ù)’¿Í 'SEXY(¸Å·Â, µµ¹ßÀûÀÌ´Ù)'ÀÇ ÇÕ¼º¾î·Î '±âÁ¸ÀÇ Æí°ßÀ» ºÎ¼ö°í °¢ÀÚÀÇ °³¼±À¸·Î ½Ã¼±À» ²øÀÚ'´Â ¶æÀ» Áö´Ï°í ÀÖ´Ù.
±âÁ¸ °É±×·ì°ú´Â Â÷º°È­µÈ ÆÄ¿öÇ®ÇÏ°í Áß¼ºÀûÀÎ ÆÛÆ÷¸Õ½º'¸¦ ³»¼¼¿ì¸ç '°³¼º ³ÑÄ¡´Â ¿©¼º¹Ì¸¦ Áö´Ñ ¿À¸®¿£Å» ÄÜ¼ÁÆ®'·Î ÇöÀç Å¸ÀÌÆ²°î ¾Æ¸®¾Æ(ARIA)'´Â ¹æ¼Û ¿µ»óÀÌ³ª À¯Æ©ºê ¿µ»óÀÌ ÄÉÀÌÆË ÆÒ´ýµé¿¡°Ô ¹ÝÀÀÀÌ ¶ß°Ì´Ù.

Áö³­ 2¿ù 16ÀÏ ‘My Universe’ °îÀ¸·Î ÇÁ¸® µ¥ºß ÈÄ, 3¿ù 3ÀÏ ¾ÐµµÀûÀÎ Ä«¸®½º¸¶ÀÇ ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ÀÚ¶ûÇÏ¸ç Ã¹ ¾Ù¹ü ‘My Universe’·Î °¡¿ä°è¿¡ Ãâ»çÇ¥¸¦ ´øÁö¸ç ÇöÀç ¹æ¼ÛÀ» ºñ·ÔÇØ ´Ù°¢ÀûÀÎ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ÁøÇà ÁßÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ Å©·¢½ÃÀÇ ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º¿¡ ¼½½ÃÇÔÀ» ´õÇÑ '¾Æ¸®¾Æ' ¹ÂÁ÷ºñµð¿À´Â ¿ÀÇÂµÈ µÚ 1ÁÖÀÏ ¸¸¿¡ 200¸¸ ºä¸¦ µ¹ÆÄ, ±Û·Î¹ú ´ë¼¼¸¦ È®¿¬È÷ º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù.

Æ¯È÷ ¹Âºñ¿¡¼­´Â Áß¼ºÀûÀÎ ¸Å·ÂÀÇ °Ý·ÄÇÑ ¾È¹«¿Í ¾Æ¸§´Ù¿î ¼±À» ±×¸®´Â µ¿¾çÀû ¾È¹«°¡ °¡¹ÌµÇ¾úÀ½Àº ¹°·Ð, Æ¯È÷ 'ºÎÃ¤Ãã, ±³¹æÃã, ¼±ºñÃã' µî ÇÑ±¹ ÀüÅë¹«¿ëÀ» Çö´ë½ÄÀ¸·Î ÀçÇØ¼®ÇÏ°í '°¢½ÃÅ»°ú ºÎÃ¤'¸¦ ¾È¹«¿¡ °¡¹ÌÇØ »õ·Î¿î ½Ãµµ¸¦ ÇÏ¿´´Ù.
ÇÑÆí '½ºÅ¸¸ÞÀÌÄ¿'ÀÌº¥Æ®°¡ 4¿ù 30ÀÏ±îÁö ÁøÇàµÇ´Â °¡¿îµ¥ º´¿µ ¸Å°ÅÁø '¿ù°£ HIM' È­º¸¸¦ °ø°³ Çâ ÈÄ È°µ¿¿¡ ±â´ë°¨À» ÁõÆø ½ÃÄ×´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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ÀüÅë°ø¿¹°¡ ÀÌÁ¦È¯ °³ÀÎÀü, ¸ñÆÇ À§¿¡ °¢ÀÚ·Î »õ°Ü ³õÀº ¿ì¸®ÀÇ...
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´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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