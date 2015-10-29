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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.4.9 ¸ñ 15:48
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½´ÆÛµð¹Ù °¡¼ö '¿°´ÞÁö', OBS¿À!ÀÌ¸ÀÀÌ¾ß 'Èï³ª°í ¸À³ª°í' ½ºÆä¼ÈMC
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½ÂÀÎ 2020.04.09  
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tvN ½´ÆÛµð¹Ù (MC ÀÌ½Â¿¬/µå¸²¸ÞÀÌÄ¿ ÀÎ¼øÀÌ, ÁÖ¿µÈÆ, È£¶õ, JK±èµ¿¿í) 8È¸ 32°­Àü µå¸²¸®±×¿¡ ¿Ã¶ó '¿©ÀÚ ÀüÀÎ±Ç'À¸·Î È­Á¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø °¡¼ö ¿°´ÞÁö (´ÞÁö.¿°Á¤¹Ì)°¡ OBS TV ¿À,ÀÌ¸ÀÀÌ¾ß ÀÇ ¸ÀÁýÅ½¹æÄÚ³Ê 'Èï³ª°í ¸À³ª°í'¿¡ ½ºÆä¼È MC·Î Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.

Æ®·ÎÆ® ¼ºÀÎ°¡¿ä 7080 °¡¼öµéÀÇ ¸ÀÁý ¸Ô¹æ¿¹´ÉÀ» Ç¥¹æÇÑ »õÄÚ³Ê 'Èï³ª°í ¸À³ª°í'´Â 4¿ù 3Â°ÁÖ º»¹æ¼ÛÀ» ¾ÕµÎ°í ¸ÕÀú, 4¿ù6ÀÏ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ5½Ã¿¡ ¹æ¿µÇÏ´Â OBS °æÀÎ¹öÅ¶¸®½ºÆ® '¿ì¸®µ¿³×ÇÑ¹ÙÄû'¿¡ ¹æ¿µÀ» Çß´Ù.

º½°³Æí°ú ÇÔ²² 3¿ùºÎÅÍ Æí¼º µÉ ¿¹Á¤À¸·Î 2¿ùºÎÅÍ Á¦ÀÛÇØ ¿Â 'Èï³ª°í ¸À³ª°í'°¡, ÄÚ·Î³ª19¿Í ¼±°Å·Î ÀÎÇØ ¹æ¿µÀÏÀÚ¸¦ ¹Ì·ç°Ô µÇ¸é¼­ '¿ì¸®µ¿³×ÇÑ¹ÙÄû'¿¡ Ãß°¡·Î Æ¯º°Æí¼º ÇÏ°Ô µÈ °ÍÀÌ´Ù.  

±âÁ¸ÀÇ ¸ÀÁý ÄÚ³Êµé°ú ´Þ¸®, ¹à°í ½Å¼±ÇÑ ¿¹´ÉÅæÀÇ Ã¹¹æ¼ÛÀ¸·Î È­Á¦¸¦ ¸ðÀº 'Èï³ª°í ¸À³ª°í' 1È­¿¡¼­ °¡¼ö °â ÀÛ°î°¡ ±Ç³ëÇØ¸¸, Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼ ¸â¹ö ¿¹Áö¿Í ¸Ô´ÞÁö 3ÀÎÁ¶ ÆÀÀ» ÀÌ·é °¡¼ö ¿°´ÞÁö´Â, Å¥¿ÀÆ¼ÀÇ ¸®´õ ½á´Ï¿Í Áø¸ð¾Æ, °ûµµÀ² ÀÌ ÇÔ°ÔÇÏ´Â »ó´ëÆÀ¿¡ ¸Â¼­ ¸À´ë¸À ºò¸ÅÄ¡¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.

2004³â Ã¢´ÜµÈ ¿©¼º º¸ÄÃ±×·ì 'ÃáÈñ¹êµå'ÀÇ º¸ÄÃ Ãâ½Å °¡¼ö ¿°´ÞÁö (´ÞÁö.¿°Á¤¹Ì)´Â ¼Ö·Î°¡¼ö·Î ÀüÇâ,  2017³â ¾È¼º¸ÂÃã ¾ÆÆ®È¦ °³°ü±â³ä ‘¿­¸° À½¾ÇÈ¸’¿¡¼­ ¼±º¸ÀÎ ½Å°î¹ßÇ¥ ¼îÄÉÀÌ½º¿Í ÇÔ²² Áßµ¶¼º °©(Ë£)ÀÎ Æ®·ÎÆ® ½Å°î '¸ð¸£½Ã³ªºÁ', '»êÃ¥', 'ÆîÄ¥²¨¾ß'°¡ ²ÙÁØÈ÷ »ç¶û¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¹ü¿µÈ­¿¹¼úÀÎ ¿¬ÇÕ ¾ÆÆ¼½ºÆ® ÆÐ¹Ð¸® Á¤È¸¿øÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.

Æ®·ÎÆ® ºÎÅÍ ·Ï, ¹ß¶óµå´Â ¹°·Ð 7080 Æ÷Å©¼Û¿¡ ÀÌ¸£±â±îÁö, ¸ðµç Àå¸£¸¦ Æø ³Ð°Ô ¼ÒÈ­ÇÏ´Â ÀüÃµÈÄ °¡¼öÀÎ ¿°´ÞÁö´Â »îÀÇ Áú°îÀ» Áö³ª¿À´Â µ¿¾È, Çö½ÇÀÇ º®°ú ´ç´çÈ÷ ¸Â¼­¸ç ¼¼»óÀ» ÇâÇØ ÀÚ½Å¸¸ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î ³ë·¡¸¦ ºÒ·¯¿Ô´Ù.      µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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