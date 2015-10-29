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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.4.14 È­ 19:20
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½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ '±Ç³ëÇØ¸¸', ½Å°î ¡®²É¹«¸© »ç¶û¡¯°ú ÇÔ²², OBS ¿À!ÀÌ¸ÀÀÌ¾ß ¸ÞÀÎMC Ãâ°Ý
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.04.14  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

ÀåÀ±Á¤ ÃÖ½Å ÀÎ±âÅ¸ÀÌÆ²°î ‘´ç½ÅÆí’ ÀÛ°îÇÑ Æ®·ÎÆ® ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ±Ç³ëÇØ¸¸ ÀÌ Á¤ÅëÆ®·ÎÆ® ¸íÇ°°î ‘²É¹«¸© »ç¶û’À¸·Î ¼ºÀÎ°¡¿ä°è¸¦ ¿ÂÅë ºÓ°Ô ¹°µéÀÎ´Ù.

ÀÛ°î°¡ ÀÌÀÚ °¡¼ö·Î È°µ¿ÁßÀÎ ±Ç³ëÇØ¸¸ Àº 14ÀÏ, ±è¿ÁÇö ÀÛ»ç°¡ ¿Í ÇÕÀÛÀ¸·Î ºú¾î³½ Á¤Åë Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘²É¹«¸© »ç¶û’À» °ø½Ä ¹ß¸ÅÇß´Ù.

¸¶»ê½Ã »êÈ£°ø¿øÀÇ ²É¹«¸©ÀÌ ºú¾î³»´Â Àå°üÀ» º¸¸ç ½á³»·Á °¬´Ù°í ÇÏ´Â, ÀÛ»ç°¡ ±è¿ÁÇö ÀÇ Ã¹¹øÂ° ¿¬°¡ ‘²É¹«¸© »ç¶û’Àº ÇÍºû ºÒ °°Àº °¡½¿¼Ó »ç¶ûÀ» ¶ß°Ì°Ô »ó»çÈ­·Î ÇÇ¿ö³»´Â ¾ÖÀýÇÑ »ç¶û°¡ ÀÌ´Ù. Á¦ÀÌÄß¼öÀÇ °¨¼ºÀûÀÎ Æí°î°ú ¼ºÀÎ°¡¿ä ÄÚ·¯½º¿äÁ¤ ±èº¸¹ÌÀÇ ÄÚ·¯½º°¡ ¾ÖÀÜÇÔÀ» ´õÇß´Ù.‘²É¹«¸© »ç¶û’À» ¸ÅÈ¤ÀûÀÎ °¡Ã¢·ÂÀ¸·Î ÇÇ¿ö³½ °¡¼ö ‘±Ç³ëÇØ¸¸’Àº ÃÖ±Ù OBS TVÀÇ °£ÆÇ ÇÁ·Î±×·¥ ÁßÀÇ ÇÏ³ªÀÎ ‘°æÀÎ¹öÅ¶¸®½ºÆ® ¿ì¸®µ¿³×ÇÑ¹ÙÄû’ ¿Í ÀÎ±â Àå¼ö ÇÁ·Î±×·¥ ‘OBS¿À!ÀÌ¸ÀÀÌ¾ß’ÀÇ »õÄÚ³Ê ‘Èï³ª°í ¸À³ª°í’¿¡¼­ ¸ÞÀÎMC¸¦ ¸Ã¾Æ È°¾à ÁßÀÌ¸ç, °ü¾ÇFM »ý¹æ¼Û °¡¿äÅåÅå MC·Îµµ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

±Ç³ëÇØ¸¸, Å¥¿ÀÆ¼_¿¹Áö, ¿°´ÞÁö VS Å¥¿ÀÆ¼_½á´Ï, Áø¸ð¾Æ, °ûµµÀ² ÀÌ Æ®·ÎÆ®½ºÅ¸ MC·Î Ãâ¿¬ÇÑ ‘OBS °æÀÎ¹öÅ¶¸®½ºÆ® ¿ì¸®µ¿³×ÇÑ¹ÙÄû - Èï³ª°í ¸À³ª°í’´Â Áö³­ 4¿ù6ÀÏ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 5½Ã30ºÐ¿¡ Ã¹ ¹æ¿µ µÇ¾úÀ¸¸ç, º» ¹æ¼ÛÀÎ ‘OBS¿À!ÀÌ¸ÀÀÌ¾ß - Èï³ª°í ¸À³ª°í’µµ ±ÝÁÖ 13ÀÏ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ¿¡ ¹æ¿µµÇ¾ú´Ù.

±Ç³ëÇØ¸¸ÀÌ ¸ÞÀÎ MC·Î Ãâ¿¬ÇÑ ‘Èï³ª°í ¸À³ª°í’´Â ´çÃÊ 1Æí°ú 2ÆíÀ¸·Î Á¦ÀÛ ¿¹Á¤ µÆ´ø °Í¿¡ 1È­°¡ ´õÇØÁ®, ÃÑ3È­ ·Î Á¦ÀÛ µÇ°í OBS Àå¼ö ¸ÞÀÎ Á¤º¸ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ '°æÀÎ¹öÅ¶¸®½ºÆ® ¿ì¸®µ¿³×ÇÑ¹ÙÄû' ¿Í '¿À!ÀÌ¸ÀÀÌ¾ß' ±îÁö 2°³ ÇÁ·Î±×·¥¿¡ °íÁ¤ Æí¼ºµÇ¾î, Àç¹æ¼Û±îÁö ÀÏÁÖÀÏ 7È¸¾¿ 3ÁÖ°£ ¹æ¿µ µÉ ¿¹Á¤ÀÌ¿©¼­ ´õ¿í ±â´ë¸¦ ¸ðÀº´Ù.¶Ç, ±Ç³ëÇØ¸¸ÀÇ ´ëÇ¥°î ‘Ãµ¿î’ , ’½ºÆä¼È¶¯½ºÅõ’ ¿Í ´õºÒ¾î Ãâ¿¬ °¡¼öµéÀÇ ³ë·¡°¡ ¹è°æÀ½¾Ç(BGM)À¸·Î »ðÀÔµÇ¾î ¸À°ú ÈïÀ» ´õÇß´Ù.

ÇÑÆí, ÀåÀ±Á¤ ÀÇ ÃÖ½ÅÀÎ±â Å¸ÀÌÆ²°î ‘´ç½ÅÆí’°ú ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô °á½Â 5À§¸¦ Â÷ÁöÇÑ ½Åµ¿°¡¼ö Á¤µ¿¿ø ÀÇ À°½Ê·É ÀÇ ÀÛ°î°¡·Î ´õ¿í ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Â ±Ç³ëÇØ¸¸Àº MBC °­º¯°¡¿äÁ¦ 18±â·Î ¿¬¿¹°è¿¡ µ¥ºßÇÏ¿´À¸¸ç, ‘MBC ¿À´ÃÀú³á’, ’KBS »ý»ýÁ¤º¸ ½ºÆä¼È’, ’KBS ¾ÆÄ§¸¶´ç’, ’KBS ±Â¸ð´× ´ëÇÑ¹Î±¹’, ’SBS ÁÁÀº¾ÆÄ§’, ‘JTBC ÇöÀå¹ÚÄ¡±â ¼î’, ’MBN ºÎºÎ¼ö¾÷ ÆÄ»Ñ¸®’ µî¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç È­Á¦¸¦ ¸ð¾Ò°í, TBNÂ÷Â÷Â÷ °í¼Óµµ·ÎHOTÂ÷Æ® ÁøÇàÀÚ ÀÌÀÚ, ¼º³²FM »ý¹æ¼Û À½¾ÇÇÁ·Î±×·¥ ‘¾È³çµÎ½Ã’ÀÇ MC ¹× Æ¼ºê·Îµå ÇÑºû¹æ¼Û¿¡¼­ ½ÃÃ»·ü 1À§¸¦ ±â·ÏÇÑ À½¾ÇÇÁ·Î±×·¥ ‘¿ôÀ½ÀÌÀÖ´Â ³ë·¡ÄÜ¼­Æ®’ ½ÃÁð1ÀÇ °íÁ¤ÆÐ³Î·Î ¹æ¼Û È°¾àÇÏ¿© ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

´ëÇ¥ÀûÀÎ ¼ºÀÎ°¡¿ä À½¾Ç ÇÁ·Î±×·¥ ÀÎ OBS W TV K½ºÅ¸¼î, MBC net ¼î!¼ºÀÎ°¡¿äº£½ºÆ® ½ÃÁð2, ¾ÆÀÌ³ÝTV ´Ï³ª³ëÆ÷Â÷ À¯¶û±Ø´Ü, ‘ºê·¹ÀÎTV °¡¿äÃàÁ¦’, ‘GMTV Àü±¹°¡¿ä´ëÇàÁø’, ‘°¡¿äTV °¡¿äºò¼î’ µîÀÇ ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, 2019 °¡¿äTV °¡¿ä´ë»ó ½Ã»ó½Ä¿¡¼­ ‘¿ÃÇØÀÇ °¡¼ö»ó’À» ¼ö»óÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.±Ç³ëÇØ¸¸Àº ÀÎ±â°¡¼ö ¹Ú±¸À±, ¼ºÁø, Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼ ¿Í ÇÔ°Ô ÇÑ±¹¹Ìµð¾îÀú³Î 2019~2020 È«º¸´ë»ç·Î ÀÓ¸íµÇ¾ú´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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