전국뉴스보도자료 세계적인 부티크 피트니스 프랜차이즈 클럽필라테스, 한국 그랜드 오픈 시간과 비용 걱정없이 내 몸에 가장 알맞은 코어트레이닝 ‘DO PILATES, DO LIFE’ 승인 2020.04.20 13:24:27 세계적인 부티크 피트니스 프랜차이즈 클럽필라테스가 오는 4월 23일 한국에서 그랜드 오픈한다. 캘리포니아 주 어바인에 본사를 두고 2007년에 설립된 클럽필라테스는 모든 연령과 레벨에 적합한 다양한 코어 트레이닝 수업들로 특화돼 있어 정식 오픈 전부터 주목 받고 있다. 미국내 클럽 필라테스 스튜디오 수는 550개, 그리고 캐나다, 사우나, 일본 등 세계 각국의 스튜디오를 합치면 그 수가 800여개에 이른다. 또한 2020년 오픈 예정인 스튜디오가 200개 이상으로 곧 1000개를 넘을 전망이다. 세계에서 가장 빠른 성장세를 지닌 부티크 필라테스라는 입지가 더욱 단단해질 것이다. 이러한 유래를 찾아보기 힘든 성장세로 클럽 필라테스는 Inc. Magazine의 Inc. 5000과 500에서 2년 연속, 그리고 Entrepreneur Magazine의 2019 프랜차이즈 500에서 3년 연속 ‘가장 빠른 성장세의 피트니스 프랜차이즈’로 선정되었다. 한국에 상륙한 클럽 필라테스는 서울 압구정로데오 1호점을 시작으로 100개의 스튜디오를 순차적으로 선보일 예정이다. 클럽 필라테스 압구정로데오점은 이미 지난 3월 쇼룸을 오픈하였으며, 4월 23일 그랜드오픈 전까지 클럽 필라테스 코리아 1호점의 신규고객으로 등록하는 파운딩 멤버들에게 그룹레슨 20프로 할인과 가입비 면제의 혜택을 제공하고 있다. 클럽 필라테스의 수업은 12대 1의 그룹 레슨 중심으로 진행된다. 레슨을 담당하는 모든 강사들은 필라테스 업계 최초로 적용된 500 시간의 강사 훈련 프로그램과 브릿지 트레이닝을 통해 그룹 필라테스에 사용되는 기구들의 사용법을 철저히 교육받는다. 그룹수업의 종류는 리포머, 유산소, 발란스, 컨트롤 등 8개의 프로그램으로 되어있으며, 각 그룹수업은 기초, 일반, 심화, 마스터 총 4개의 레벨로 제공된다. 체계화된 교육프로그램을 통해 나만의 맞춤형 프로그램을 선택할 수 있으며, 재활 혹은 특별한 목표가 있는 경우, 프라이빗 수업도 1:1 혹은 1:2로 심도 있는 맞춤 수업도 가능하다. 또한 세계적 필라테스 기구 제조업체인 ‘발란스드 바디‘사의 제품을 사용해 최상의 운동효과를 제공하며, 다양한 패키지 프로그램을 통해 저렴한 가격에 서비스를 제공한다. 클럽필라테스 관계자는 "미국 본사의 경우, 룰루레몬과 비욘드요가 등 여러 의류 브랜드와 제휴를 맺고 다양한 프로모션을 진행하고 있다”며 “클럽 필라테스 코리아도 다양한 컴퍼니와의 제휴를 통해 의류사업, 지도자 과정 등 사업영역을 넓힐 예정이다"고 전했다. [경상일보 = 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr] 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

