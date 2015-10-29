¹Ú´ë¿ø¡¤¹é¼ºÈì¡¤½ÅÁØÇ×, À¥µå¶ó¸¶ ¡®³» Ä£±¸´Â ¹Ì¿î ¿À¸®¡¯ °³¼ºÀÖ´Â ¿¬±â ±ØÂù

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¹Ú´ë¿ø,¹é¼ºÈì,½ÅÁØÇ× ¼Ò¼Ó»ç ÈÖÇÃ·¯½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Ãø¿¡ µû¸£¸é À¯Æ©ºê Ã¤³Î ³îÀÌÅÍÇÊ¸§ÀÇ À¥µå¶ó¸¶ ‘³» Ä£±¸´Â ¹Ì¿î ¿À¸®’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
³» Ä£±¸´Â ¹Ì¿î ¿À¸® ´Â ÈÖÇÃ·¯½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ¿Í ³îÀÌÅÍÇÊ¸§ÀÌ °øµ¿À¸·Î Á¦ÀÛÇÑ À¥µå¶ó¸¶ÀÌ´Ù.
‘³» Ä£±¸´Â ¹Ì¿î ¿À¸®’´Â ÀÛÀº ¾îÃÌ¸¶À»À» ¹è°æÀ¸·Î, ¶È°°ÀÌ »ý°åÁö¸¸ ÇÇºÎ»öÀÌ ´Ù¸¥ ÃÊµîÇÐ±³ 5ÇÐ³â ´ëÇÑ°ú ¸ð´©ÀÇ ÁÂÃæ¿ìµ¹ ½ºÅä¸®¸¦ ±×¸° ´Ù¹®È ÈÞ¸Õ ´ÙÅ¥ ÄÚ¹Í °¡Á· µå¶ó¸¶´Ù.
¹Ú´ë¿ø,¹é¼ºÈì,½ÅÁßÇÑÀº °¢ ¿ªÇÒÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î, ´ÙÃ¤·Î¿î ¿¬±â¸¦ ÅëÇØ ±ØÀÇ È°·ÂÀ» ºÒ¾î ³ÖÀ¸¸ç ³²´Ù¸¥ Á¸Àç°¨À» »Ë³¾ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ÀÛÇ°Àº ¹è¿ì ÀåÀºÇõ, ÀÌ¾çÈñ, ÀåÈ£ÁØ, ¿ø¿Ï±Ô, ¹ÝÇý¿µ, µî ¿¬±âÆÄ ¹è¿ìµéÀÌ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç, »õ·Î¿î Çü½ÄÀÇ CG µå¶ó¸¶·Î ¹è¿ìµéÀÌ Á÷Á¢ ½ºÆ©µð¿À¿¡¼ ¿¿¬ÇÏ´Â Å©·Î¸¶Å° ÃÔ¿µÀ» ÅëÇØ »ö´Ù¸¥ Áñ°Å¿òÀ» ¼±»çÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
À¥µå¶ó¸¶ ‘³» Ä£±¸´Â ¹Ì¿î ¿À¸®’´Â 3ÀÏ Ã¹ °ø°³ ±Ý¿äÀÏ ¼øÂ÷ °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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