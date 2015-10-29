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|¡ã ½ÅÁ¾ÄÚ·Î³ªÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î ¿ï»êÁö¿ª ½Ç¾÷±Þ¿© ½ÅÃ»ÀÌ ±ÞÁõÇÑ °¡¿îµ¥ 20ÀÏ ¿ï»ê°í¿ëº¹Áö¼¾ÅÍ ÀÔ±¸¿¡ ±Ù¹«½Ã°£ÀüºÎÅÍ ½Ç¾÷±Þ¿© ½ÅÃ»ÀÚµéÀÌ ÁÙÁö¾î ¼ÀÖ´Ù
½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª ¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19) »çÅÂ·Î ¿ï»êµµ ½Ç¾÷±Þ¿© ½ÅÃ»ÀÚ°¡ ±ÞÁõÇÏ°í ÀÖ´Ù. °Ç¼³¡¤¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¡¤±³À°¼ºñ½º ¾÷Á¾À» Áß½ÉÀ¸·Î Á¦Á¶¾÷À¸·Î±îÁö È®»êµÇ¸é¼ 4¿ù ½Ç¾÷±Þ¿© Áö±Þ¾×ÀÌ ¿ùº° ±âÁØÀ¸·Î ¿ª´ë ÃÖ´ëÄ¡¸¦ ±â·ÏÇÒ °ÍÀÌ¶õ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
20ÀÏ ¿ÀÀü ¿ï»ê ³²±¸ »ï»êµ¿ ¿ï»ê°í¿ëº¹Áö¼¾ÅÍ. 20´ëºÎÅÍ 60´ë±îÁö ´Ù¾çÇÑ ¿¬·ÉÃþÀÇ »ç¶÷µéÀÌ ¸ð¿©µé±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ¼¾ÅÍ ¹®À» ¿©´Â ½Ã°¢ 8½Ã40ºÐº¸´Ù 10~20ºÐ ÀÏÂï ¿Í¼ ÁÙÀ» ¼±â ½ÃÀÛÇÑ ÀÌµéÀº ´ëºÎºÐ ½Ç¾÷±Þ¿©¸¦ ½ÅÃ»ÇÏ·Á°í ¿Â »ç¶÷µéÀÌ´Ù. ¹®ÀÌ ¿¸®ÀÚ Á¾Á¾ °ÉÀ½À¸·Î ÀÔÀåÇß°í, 9½Ã°¡ µÇÁö ¾Ê¾ÒÀ½¿¡µµ 2Ãþ ½Ç¾÷±Þ¿© ½ÅÃ» Ã¢±¸ÀÇ ´ë±â ÀÇÀÚ´Â ºó ÀÚ¸®°¡ ¾øÀ» Á¤µµ·Î ²Ë Ã¡´Ù. ÀÌµé Áß »ó´ç¼ö°¡ ÄÚ·Î³ª ½ÇÁ÷ÀÚ´Ù.
50´ë ¿©¼º A¾¾´Â ¡°ÄÚ·Î³ª·Î ÀÏÇÏ´ø °í±êÁýÀÇ ¼Õ´ÔÀÌ È® ÁÙ¾î ±×¸¸µÎ°Ô µÆ´Ù. ½Ç¾÷±Þ¿©¶óµµ ¹ÞÀ¸¸é¼ ÀÏÀÚ¸®¸¦ ¾Ë¾Æº¸·Á°í ÇÏ´Âµ¥ ¸¶¶¥ÇÑ ÀÏÀÚ¸®°¡ ÀÖÀ»Áö ¸ð¸£°Ú´Ù¡±°í ±Ù½ÉÀ» Åä·ÎÇß´Ù.
ÀÌÃ³·³ ÄÚ·Î³ª »çÅÂ°¡ Àå±âÈ ÇÏ¸é¼ ¿ï»êÀÇ ½Ç¾÷±Þ¿© ½Å±Ô ½ÅÃ»ÀÚ°¡ Å« ÆøÀ¸·Î Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¿ï»ê°í¿ëº¹Áö¼¾ÅÍ¿¡ µû¸£¸é ¿Ã µé¾î ÀÌ´Þ 16ÀÏ±îÁö ½Ç¾÷±Þ¿© Áö±Þ°Ç¼ö¿Í Áö±Þ´©°è¾×Àº °¢°¢ 5¸¸8318°Ç¿¡ 769¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â(5¸¸8819°Ç, 729¾ï¿ø) ´ëºñ °Ç¼ö´Â ¼ÒÆø ÁÙ¾úÀ¸³ª ±Ý¾×Àº 40¾ï¿ø °¡·® ´Ã¾ú´Ù.
Æ¯È÷ Áö³´Þ Áö±Þ¾×ÀÌ 245¾ï¿øÀ¸·Î ¿ª´ë 2¹øÂ°¸¦ ±â·ÏÇÑµ¥ ÀÌ¾î 4¿ùÀº 16ÀÏ±îÁö 162¾ï¿øÀ¸·Î Àü³â´ëºñ 44.6%³ª ±ÞÁõÇÏ¸ç ¿ª´ë ÃÖ´ëÄ¡ °»½ÅÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.
½ÅÃ» ¾÷Á¾µµ ´Ù¾çÇØÁö°í ÀÖ´Ù. 3¿ù ±âÁØÀ¸·Î º¸°Ç¾÷ ¹× »çÈ¸º¹Áö ¼ºñ½º¾÷(21.7%), Á¦Á¶¾÷(18.2%), °Ç¼³¾÷(16.8%), ±³À°¡¤¼ºñ½º¾÷(9.7%), ¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¾÷(8.3%) µîÀÇ ¼øÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.
Àü³â ´ëºñ ¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¾÷°ú °Ç¼³¾÷, ±³À°¡¤¼ºñ½º¾÷ µî¿¡¼ Å« ÆøÀ¸·Î Áõ°¡Çß´Ù. »ó´ëÀûÀ¸·Î °í¿ë ¾ÈÀü¸ÁÀÌ Æ°Æ°Çß´ø Á¦Á¶¾÷µµ Áõ°¡ Ãß¼¼´Ù.
ÀÌÀÓÃ¶ ¿ï»ê°í¿ëº¹Áö¼¾ÅÍ ½Ç¾÷±Þ¿©ÆÀÀåÀº ¡°3¿ùºÎÅÍ ÀÌ¾îÁ® ¿Â Áõ°¡¼¼°¡ 4¿ù µé¾î¼´Â ÇÏ·ç 150~200¸í °¡·® Á¢¼öÇÏ¸ç ´ëÆø ´Ã¾ú´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ Ãß¼¼´ë·Î¶ó¸é 4¿ù ½Ç¾÷±Þ¿© Áö±Þ¾×Àº 260¾ï¿ø °¡·® ¿¹»óµÇ¸ç, ¿ª´ë ÃÖ´ëÄ¡ÀÎ Áö³ 2018³â 8¿ù 250¾ï¿øÀ» ³Ñ¾î¼³ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ¿ï»êÀÇ °í¿ëÀ¯ÁöÁö¿ø±Ý ½ÅÃ»°Ç¼öµµ ¿ÃÇØÃÊºÎÅÍ ÀÌ´Þ 17ÀÏ±îÁö 1307°ÇÀ¸·Î Áö³ÇØ °°Àº ±â°£ 50°Ç¿¡ ºñÇØ 26¹è³ª ±ÞÁõÇß´Ù. Â÷Çü¼®±âÀÚ stevecha@ksilbo.co.kr
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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