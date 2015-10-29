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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.4.21 È­ 00:50
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½ÂÀÎ 2020.04.20  23:12:44
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½ÅÁ¾ ÄÚ·Î³ª ¹ÙÀÌ·¯½º °¨¿°Áõ(ÄÚ·Î³ª19) »çÅÂ·Î ¿ï»êµµ ½Ç¾÷±Þ¿© ½ÅÃ»ÀÚ°¡ ±ÞÁõÇÏ°í ÀÖ´Ù. °Ç¼³¡¤¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¡¤±³À°¼­ºñ½º ¾÷Á¾À» Áß½ÉÀ¸·Î Á¦Á¶¾÷À¸·Î±îÁö È®»êµÇ¸é¼­ 4¿ù ½Ç¾÷±Þ¿© Áö±Þ¾×ÀÌ ¿ùº° ±âÁØÀ¸·Î ¿ª´ë ÃÖ´ëÄ¡¸¦ ±â·ÏÇÒ °ÍÀÌ¶õ Àü¸ÁÀÌ´Ù.

20ÀÏ ¿ÀÀü ¿ï»ê ³²±¸ »ï»êµ¿ ¿ï»ê°í¿ëº¹Áö¼¾ÅÍ. 20´ëºÎÅÍ 60´ë±îÁö ´Ù¾çÇÑ ¿¬·ÉÃþÀÇ »ç¶÷µéÀÌ ¸ð¿©µé±â ½ÃÀÛÇß´Ù. ¼¾ÅÍ ¹®À» ¿©´Â ½Ã°¢ 8½Ã40ºÐº¸´Ù 10~20ºÐ ÀÏÂï ¿Í¼­ ÁÙÀ» ¼­±â ½ÃÀÛÇÑ ÀÌµéÀº ´ëºÎºÐ ½Ç¾÷±Þ¿©¸¦ ½ÅÃ»ÇÏ·Á°í ¿Â »ç¶÷µéÀÌ´Ù. ¹®ÀÌ ¿­¸®ÀÚ Á¾Á¾ °ÉÀ½À¸·Î ÀÔÀåÇß°í, 9½Ã°¡ µÇÁö ¾Ê¾ÒÀ½¿¡µµ 2Ãþ ½Ç¾÷±Þ¿© ½ÅÃ» Ã¢±¸ÀÇ ´ë±â ÀÇÀÚ´Â ºó ÀÚ¸®°¡ ¾øÀ» Á¤µµ·Î ²Ë Ã¡´Ù. ÀÌµé Áß »ó´ç¼ö°¡ ÄÚ·Î³ª ½ÇÁ÷ÀÚ´Ù.

50´ë ¿©¼º A¾¾´Â ¡°ÄÚ·Î³ª·Î ÀÏÇÏ´ø °í±êÁýÀÇ ¼Õ´ÔÀÌ È® ÁÙ¾î ±×¸¸µÎ°Ô µÆ´Ù. ½Ç¾÷±Þ¿©¶óµµ ¹ÞÀ¸¸é¼­ ÀÏÀÚ¸®¸¦ ¾Ë¾Æº¸·Á°í ÇÏ´Âµ¥ ¸¶¶¥ÇÑ ÀÏÀÚ¸®°¡ ÀÖÀ»Áö ¸ð¸£°Ú´Ù¡±°í ±Ù½ÉÀ» Åä·ÎÇß´Ù.

ÀÌÃ³·³ ÄÚ·Î³ª »çÅÂ°¡ Àå±âÈ­ ÇÏ¸é¼­ ¿ï»êÀÇ ½Ç¾÷±Þ¿© ½Å±Ô ½ÅÃ»ÀÚ°¡ Å« ÆøÀ¸·Î Áõ°¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

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½ÅÃ» ¾÷Á¾µµ ´Ù¾çÇØÁö°í ÀÖ´Ù. 3¿ù ±âÁØÀ¸·Î º¸°Ç¾÷ ¹× »çÈ¸º¹Áö ¼­ºñ½º¾÷(21.7%), Á¦Á¶¾÷(18.2%), °Ç¼³¾÷(16.8%), ±³À°¡¤¼­ºñ½º¾÷(9.7%), ¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¾÷(8.3%) µîÀÇ ¼øÀ¸·Î Á¶»çµÆ´Ù.

Àü³â ´ëºñ ¼÷¹Ú ¹× À½½ÄÁ¡¾÷°ú °Ç¼³¾÷, ±³À°¡¤¼­ºñ½º¾÷ µî¿¡¼­ Å« ÆøÀ¸·Î Áõ°¡Çß´Ù. »ó´ëÀûÀ¸·Î °í¿ë ¾ÈÀü¸ÁÀÌ Æ°Æ°Çß´ø Á¦Á¶¾÷µµ Áõ°¡ Ãß¼¼´Ù.

ÀÌÀÓÃ¶ ¿ï»ê°í¿ëº¹Áö¼¾ÅÍ ½Ç¾÷±Þ¿©ÆÀÀåÀº ¡°3¿ùºÎÅÍ ÀÌ¾îÁ® ¿Â Áõ°¡¼¼°¡ 4¿ù µé¾î¼­´Â ÇÏ·ç 150~200¸í °¡·® Á¢¼öÇÏ¸ç ´ëÆø ´Ã¾ú´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ Ãß¼¼´ë·Î¶ó¸é 4¿ù ½Ç¾÷±Þ¿© Áö±Þ¾×Àº 260¾ï¿ø °¡·® ¿¹»óµÇ¸ç, ¿ª´ë ÃÖ´ëÄ¡ÀÎ Áö³­ 2018³â 8¿ù 250¾ï¿øÀ» ³Ñ¾î¼³ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí ¿ï»êÀÇ °í¿ëÀ¯ÁöÁö¿ø±Ý ½ÅÃ»°Ç¼öµµ ¿ÃÇØÃÊºÎÅÍ ÀÌ´Þ 17ÀÏ±îÁö 1307°ÇÀ¸·Î Áö³­ÇØ °°Àº ±â°£ 50°Ç¿¡ ºñÇØ 26¹è³ª ±ÞÁõÇß´Ù. Â÷Çü¼®±âÀÚ stevecha@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

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